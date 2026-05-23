Česko - Slovensko 3:2. Nervák! Obří emoce, rozhodl Červenkův gól bruslí. Co k němu řekl?
Bylo to derby, které nezklamalo. Atmosférou, emocemi, vášní. A ty jen tak neutichnou! Čeští hokejisté ve vypjatém utkání na mistrovství světa porazili někdejší federální rivaly 3:2. Ale ještě dlouho se bude řešit: Měl gól bruslí Romana Červenky platit? Není těžké uhodnout, kdo se bude zlobit, že neměl… I slovenský kouč Vladimír Országh ihned poté, co ho sudí na ledě uznali, protestoval. Šlo se na video. Byla chvíle napětí, pak přišel verdikt: Platí! Byl správně uznaný. Slovenský soupeř každopádně odehrál výbornou partii. Do posledního dechu se rval o vyrovnání. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
A je o čem se bavit. Byl správně uznaný, nebo ne? Právě gól českého kapitána budí emoce. V 53. minutě zasáhl puk bruslí při snaze udělat pohyb. Neúmyslný.
Když se záběr promítal na kostce, slovenští fanoušci se mezi sebou zuřivě bavili: Jasný úmysl! Nahoru na obří obrazovku se v tu chvíli díval i sám český kapitán, který seděl na střídačce.
Napětí stoupalo. Příznivci Červenky a spol. naznačovali, co má sudí ukázat: na středový kruh. Slováci rozpažovali. Po delší době vstoupil rozhodčí na led a rozjásal českou stranu. Dokola se budou záběry Červenkovy nohy rozebírat.
„Měli jsme souboj, spadnul tam bek. Nevím přesně, co se stalo. Buď jsem měl zaháknutou hokejku, nebo mi ji držel. Já jsem se na puk nemohl dostat hokejkou. Potřeboval jsem si ho jakkoliv ztlumit a dostat k sobě, že když si pak chytnu hokejku, abych mohl zakončit. A šlo to rovnou do brány. Nemyslím si, že v tom bylo úmyslné kopnutí. To jsem na ledě tak necítil, ani si to nemyslím,„ reagoval Červenka krátce po utkání.
Bude se zmiňovat, že jeho brácha Marek je fotbalista. Vášně budou pokračovat, ale výsledek platí. Ze souboje plného vášně vyklouzli Češi. Ale se štěstím… Slováci ukázali zarputilost, jak se o výhru rvali. Čechy přestříleli.
Nakonec rozhodčí postupovali správně. Gól byl uznananý podle regulí.
„Tam pak vypadal na videu pohyb (patou), ale ten je až potom, co se puk odrazí, takže za mě správně posouzený," dodal útočník, který hraje na třináctém šampionátui.
„Přál jsem si, aby to byl gól, protože jsem tušil, že by mohl být vítězný," dodal Červenka.
Hlavně v posledních minutách to byla řežba. Češi byli třikrát blízko, aby trefili prázdnou branku. Zvlášť Kubalík měl tutovku. Ale minul. I tak to Češi ubránili. Ale s vypětím všech sil, byl to další nervák.
Zápas naplnil očekávání o mimořádné podívané. O emocích. Překřikovaly se oba tábory fanoušků. Často se stalo, že jedna polovina zařvala Česko! A ta druhá Slovensko!
I tohle mělo nádech minulosti a doby, kdy jsme byli společný stát. Velký ohlas vyvolala i dvojice, která se vášnivě políbila a objevila se na kostce. Dáma v českém, její partner ve slovenském.
Rozhodla i Pospíšilova zlost
Kdo má povědomí o hokejových reáliích, nemohl být překvapený, kdo seděl na trestné lavici, když padl český gól. Byl to Kristián Pospíšil, útočník brněnské Komety, který je do hry ponořený jako málokdo. Ale občas buchne, emoce nezkrotí. Čeští hráči tedy pochopitelně věděli, na koho zaměřit provokaci.
A ve čtrnácté minutě jim to vyšlo. Po odpískání vletěl do Jaroslava Chmelaře. Ten mu ještě provokativně zamával, aby mu ukázal, kam má odjet. Že je to na trestnou lavici… V přesilovce se ujala tečovaná střela Martina Kauta a Češi se dostali do vedení 2:1. Což Pospíšil psychicky nevydržel. Vzal hůl a několikrát s ní zlostně praštil o plexi.
Když se pak lídr Komety zvedl, moc se mu nechtělo odjet zpátky na střídačku. Chtěl si počkat na hlavního rozhodčího a vyříkat si to s ním. Ten však na žádné debaty neměl náladu a jasně slovenskému horkokrevnému útočníkovi ukázal, kam má zamířit. Zpátky na hráčskou lavici.
Hned v první třetině, při úvodním střídání, se poranil v obličeji, takže zbytek prvního dějství nedohrál. Když potom na něj byl záběr v televizi, vypadal jako pravý válečník. Ze zubů mu tekla krev.
Ale Slovákům se vyplatila buldočí snaha o vyrovnání. Soupeř naopak doplatil na laxnost před vlastním brankovištěm a Martin Chromiak na několikrát puk docpal do branky. A bylo srovnáno na 2:2.
V tu chvíli ze Slováků vyzařovala větší zarputilost a chuť se rvát o každý puk. Ale zpražil je zásah českého kapitána…
Emoce strhly i známé osobnosti v hledišti. S českými vlaječkami na tváři derby sledovali i olympijský šampion v desetiboji Roman Šebrle nebo moderátorka Iva Kubelková, v hokejovém prostředí známá jako bývalá přítelkyně Jaromíra Jágra.
Kousek pod novinářskou tribunou seděl někdejší liberecký útočník Branko Radivojevič, jenž český klub sezonu vedl i jako kapitán. Teď seshora s rodinou, oblečenou v dresech, sledoval 19letého syna. Ten na rozdíl od táty hraje v obraně.
Když slovenský tým srovnal na 2:2, vyskočil ze sedačky a nadšeně mával rukama.
Nakonec však mohli slavit Češi. Ale byl to zápas, jenž bude mít ještě vášnivou dohru.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0