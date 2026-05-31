Oceněný redaktor deníku Sport Bárta: Napsal jsem román, bubnoval. Ale hokej vyhrál
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | V říjnu mu zazvonil telefon, když zrovna nakupoval. Na displeji neznámé číslo z ciziny. Tak to zvedl a ozvalo se: „Tady Luc Tardif.“ Tehdy se náš dlouholetý kolega Pavel Bárta dozvěděl, že mu prezident IIHF během šampionátu předá prestižní Media Award pro přínos světovému hokeji. „Ani nevím, čím jsem si to zasloužil. A kdo v tom má prsty,“ pousmál se respektovaný reportér, který referoval z 25 světových šampionátů a několika olympijských turnajů.
Známe se dlouho, nejen ze společného působení v redakci iSport.cz, proto se naše povídání po sobotním semifinále odehrávalo v neformální podobě. A pochopitelně jsme si tykali. „Sice tady nejsem výjimečně jako novinář, ale i tak mám v kapse pořád diktafon. Profesionální deformace,“ přiznal oceněný žurnalista, který byl na prvním mistrovství světa v roce 1985 v Praze. Posledních 16 let, tedy největší část profesní kariéry, tráví v deníku Sport. V prosinci mu bude 63 let.
Trošku se ta práce proměnila, co?
„Začínal jsem psát normálně na psacím stroji. A ještě na mistrovství v roce 1997 jsem ho měl s sebou. Ostatní už byli vybavení počítačem, já si ještě vezl kufřík a třískal jsem do toho. První notebook, tedy jestli se tomu dalo tak říkat, jsem měl až na olympiádě v Naganu o rok později.“
Je těžké neustále držet krok?
„Je to úplně něco jinýho. První počítač jsem si koupil domů proto, že v Hockey News vydali CD Rom s takovou hokejovou encyklopedií i kvízem. Dnešní doba je úplně jiná, do toho sociální sítě, kterým až tolik nehovím. Ale dokud dýchám, snažím se držet krok s ostatními. Musím. Ale mám pocit, že všechno míří celkově k povrchnosti. Obecně vyhrávají zkratkovité, prvoplánové informace.“
Já to cítím na sobě. Poprvé jsme se pracovně potkali v roce 2000 na mém prvním světovém šampionátu v Petrohradu. Dělával jsem na začínajícím se iDnesu a tys mi říkal zavináč.
„Jo, to vím. To jsem ještě netušil, že půjdu na hokej.cz a budu taky zavináč. (směje se) Doba je jiná, ale musíme se přizpůsobit. I když jsem dřív dělal v televizi, nemám v krvi se moc vystavovat. Dneska jsou populární podcasty, ale jsem spíš takový, že o sobě pochybuju. Vidím se kriticky, možná až zbytečně. Podle mě to není na škodu, protože někteří jsou naopak až moc nekritičtí, což taky není dobrý. Mě to malinko přibrzďuje.“
Což možná bylo trochu vidět i při děkovné řeči.
„Lehce jsem se zakoktal jednou, ale jinak se to snad dalo poslouchat. Chystal jsem si ji dlouho, neustále ji přepisoval, krátil. Nejsem zvyklý mluvit před tolika lidmi. Spíš mám v krvi se jich ptát, to je moje práce. Všechno se mění, zrychluje. Sám víš, že pozdní uzávěrky mi taky nedělají úplně dobře. Jako mladý jsem začal dělat v deníku, potom jsem dlouho byl v Gólu, což byl týdeník. Takže to psaní na zemi v mixzóně po zápasech jsem na šampionátech radši přenechal tobě.“
Já zase na tobě obdivuju rozhled, obrovský zkušenosti i znalosti, z čehož v redakci dlouhodobě těžíme.
„Celkově je to jiné. Rychlejší, méně času na osobní kontakty. Existuje spousta bariér. Mluvčí, mixzóny, k hráčům se vlastně nedostaneš.“
Třeba tréninky v extralize jsou uzavřené.
„No právě. Já si pamatuju, jak jsem chodil do Holešovic na Spartu, tam jsme povídali s rolbaři, s trenéry, maséry. Člověk se neformálně dozvěděl spoustu věcí. Nebo když jsme jeli do Litvínova, dá se říct, že si hráči vážili, že za nimi přijel někdo z Prahy.“
Když jsem začínal ve Sportu, byl jsem každý den v Edenu na Slavii, abych věděl, co se děje.
„Jasně. Jinak se člověk k informacím nedostal. My jsme s Vénou Jáchimem, dlouholetým kolegou a kamarádem, právě na Slavii čekali před zápasem na autobus hostů. A než hráči šli do kabiny, normálně jsme s nimi dělali rozhovory. Dneska nemyslitelný. My jsme si museli budovat vztahy, bylo to založené na důvěře. Dneska mi přijde, že už není takové. Chybí mi osobní kontakty.“
Mladí to mají těžší v tom, že se k hráčům až tolik nedostanou.
„Ale je otázka, jestli to mají v sobě. Chtějí vůbec? Třeba je jim to víc fuk. Protože hráče ani neznají, o to víc si mohou dovolit. Kdybych já informaci podal jinak, nepřesně, ten dotyčný už by mi ji nikdy neřekl. A my jsme je nemohli shánět na sítích, na webu, z chatu GPT. Bylo to hlavně o důvěře, což mi dneska trošku chybí.“
Jak ses vlastně dostal k novinařině?
„Odmala jsem si dělal výstřižky, žil jsem sportem. Hltal jsem, jaké byly popisky, kdo byl na fotkách. Ale moc toho nebylo. Vycházel Stadion, Gól, ale to bylo všechno pod pultem.“
Jak jsi je sháněl?
„Měl jsem známou trafikantku, která mi časopisy schovávala. Byl komunismus, nefungoval trh. Takže náklady byly sice vysoké, existoval však limit. Bylo nařízení, kolik se toho vydá. A víc se nesmělo. Takže i když byla větší poptávka, nikoho to nezajímalo.“
Vím, že miluješ hudbu. To taky odmala?
„Ano, obojí se ve mně mixovalo. Otec trochu hokej hrál, byl na vojně v Rožmitále pod Třemšínem. Tam odsud pocházel Josef Černý, někdejší legendární útočník a trenér. Dokonce proti sobě hráli – táta za vojáky. On byl jeho idol. Vždycky doma říkal: Ten Pepík Černý! Měl trochu stejný osud jako švýcarská legenda Andres Ambühl, který odehrál dvacet šampionátů, ale zlata se nedočkal. Jo a v semifinále seděl kousek pode mnou, protože v neděli ho vzali do Síně slávy, takže tam byl s námi. Chtěl jsem ho oslovit na rozhovor, ale pak mi to přišlo blbý, když jsem tam byl soukromě. A on taky.“
Hra na bicí je velkým koníčkem Pavla Bárty • archiv Pavla Bárty
Nevydržíš, viď? Taky to se mnou šije, když vidím kohokoliv známého.
„Ale vrátím se k panu Černému. On skončil po olympiádě v Sapporu v roce 1972. Mistrovství v Praze ve stejném roce už nehrál, kde zrovna Československo vyhrálo. Takže zlato nemá, i když vyhrál neuvěřitelných osm medailí na šampionátech. A právě v Praze jsem poprvé viděl hokej naživo.“
Vzal tě táta na mistrovství?
„Ano. Bylo mi devět. Šli jsme do Sportovní haly, pro mě to byl super zážitek. Viděl jsem Švýcarsko, které jsme porazili 12:2. Hráči měli modré dresy, oranžové kalhoty. Já na to zíral s otevřenou pusou… Potom mě táta vzal na Spartu s Brnem, když vyhrála 4:1. Tehdy za hosty chytal Vladimír Nadrchal, hrál za ně třeba Richard Farda. Ale ve Spartě mě uchvátil Jiří Kochta, který hrál i za nároďák. Byl to první velký hráč, kterého jsem opravdu hltal. O to víc, že byl ze Sparty, na kterou jsme doma koukali.“
Když jsme u Sparty, hezky o tobě mluvil i bývalý brankář Petr Bříza. Jak tě zná, když jsi jako vlasáč začínal a vždycky jsi měl v sobě zápal a vášeň k hokeji.
„To se hezky poslouchá. My se známe dlouho, je jedním z těch, s nímž mám výborný vztah. Což ale neznamená, že se někdy nenaštve, protože v naší branži nemůže být člověk s každým kamarád. Podle mě má naše práce s hokejem dost podobného.“
Jak to myslíš?
„Musíš být ve správném čase na správném místě. Což byl i můj případ, když jsem se psaní začal věnovat. A musíš to prostě mít rád. Oni to často říkají i hokejisti, ale podle mě se pozná, když to neděláš s láskou. A přijde mi, že se to teď trochu mění. Nám ve škole říkali, že to není práce, ale poslání. A já jsem to tak bral. Je někdy šíleně náročný, člověk stráví celý den v hale, ale prostě to k tomu patří. Líbilo se mi, co po mistrovství říkal Roman Červenka. Že hokej miluje, což mu pomáhá překonat i ty horší věci, které nejsou hezké. Já to vnímám stejně.“
Čím to, že u tebe vyhrálo psaní nad muzikou?
„Odmala k ní mám taky blízko. Měli jsme vlastní skupinu Moráň, dokonce jsme na Radiu 1 vyhráli soutěž, která se jmenovala rockový šlahoun.“
Proč jsi začal bubnovat?
„Byli jsme během gymplu na chmelu. Jeden kluk, který je teď právník a dodneška hraje na všechny nástroje, si vzal kytaru. Zpívalo se, já jsem do něčeho mlátil a on říkal – Hele, ty bys to měl zkusit. Ty to v sobě máš!“
A měl jsi.
„Zkusil jsem to a docela dlouho jsem bubnoval. Hrál jsem ve třech kapelách. Moráň byla už víc, měli jsme dost koncertů. Ale nebyli jsme tak dobrý, abychom se tím mohli živit. Navíc jsem muziku kombinoval s psaním, takže jsem byl tři týdny na mistrovství a oni na mě čekali, než se vrátím. Já byl vyšťavený, už to dál nešlo kloubit. Měl jsem toho plné kecky, navíc přišla rodina, musel jsem se jí věnovat. Ale hudba ke mně patří neustále. Na škole jsem i o ní psal.“
Psaní jsi tedy měl také v sobě?
„Asi jo. S kamarádem jsme napsali sci-fi román. On ho dokonce poslal do nakladatelství, kde s námi vyběhli, že je to strašný. Že je to brak. Do toho jsme poslouchali Cimrmany, chodili jsme na ně, na koncerty, do kina. Chvíli jsem jako ochotník dělal i divadlo, měli jsme v Gongu amatérský soubor.“
A jak jsi na tom byl se sportem?
„Nejvíc mi šla atletika, zaměřoval jsem se na sprinty, na dálku. Jenže jak jsem nevyrostl, neměl jsem dlouhý krok. Běhal jsem delší a delší tratě, což už mě tolik nebavilo. Takže jsem toho nechal. Přišlo divoké období, různé zájmy, znáš to. Člověk je mladej, blbne, do toho jsem měl nějaký zdravotní problémy. Hokej jsem taky hrál, i když ne úplně zručně. Ale pak jsem se zranil a od tý doby ho dělám jenom rekreačně.“
Já tě mám spojeného s časopisem Gól.
„Ano, tam jsem byl přes deset let. Chodil jsem na zápasy, do toho mě oslovila Nova, začali vysílat NHL Power Week. Abych jim něco poradil, zkorigoval, protože jsem se o zámořskou ligu zajímal. Potom jsem začal i namlouvat, natáčet rozhovory. Dělali jsme přenosy ze Stanley Cupu.“
Ještě než se dostaneme k hokeji, tys psal i o něčem jiném na začátku, viď? Občas hodíš nějakou historku.
„Během školy jsem chodil do sportovní redakce Svobodného slova. Dělal jsem různé sporty, první článek byl o masové tělovýchovné akci. Už si ani nepamatuju, co přesně to bylo. Šéfové mě poslali na tiskovou konferenci. Tehdy bylo automatický, že když staří nechtěli, šli mladí. Bez keců. Pak se zeptali: Byl teplý úsek? Když jsem řekl, že ne, tak suše oznámili: Tak z toho bude jenom jedňák. Když byly řízky, byl to troják. Dneska musíme mladé přemlouvat, aby vůbec někam šli nebo jeli… Se mnou se nemazlili, dělal jsem malé sporty. Skoky do vody, veslování, volejbal.“
Já si taky pamatuju, že když jsem začal pracovat v iDnesu, tehdejší šéf v v novinách Ivan Hamšík se moc se mnou nepáral.
„No jasně. V Gólu to byl Jiří Macků, můj guru. Napsal jsem první úvodník. On mě ho nechal šestkrát předělat, takže jsem to udělal přesně tak, jak chtěl. Byla porada a on byl první, kdo mě sejmul. Že je tam tohle a tohle blbě… Tehdy to byla fakt drsná škola. Řemeslo mě ale naučili ti nejzkušenější, za což jsem rád. No a postupně jsem se dostal k tomu, že jsem začal psát o NHL.“
Kde jsi o ní sháněl informace? I já jsem začínal, když nebyl internet a bylo to těžký.
„Stálo mě to spoustu energie, hledal jsem zdroje všude možně. Chodil jsem číst noviny na americkou ambasádu, hned naproti měli buňku dozorčí… Asi o mně věděli, ale mně to bylo nějak jedno. Vypisoval jsem si jména, kdo kolik dal gólů, za co hraje. To bylo hrozně na koleni. Jeden kamarád měl pak známého na kanadské ambasádě, který dělal rešerše, co se píše o Kanadě. Protože jim chodily kanadské noviny, občas i Hockey News. Schovával nám je, chodili jsme za ním. První finále Stanley Cupu jsem viděl právě tam, mám dojem, že v ten den jsem dělal státnici. A místo, abych šel oslavovat, jsem v noci bez dutání sledoval hokej. Rok 1986 Calgary – Montreal. Canadiens celkově vyhráli 4:1. My tam hltali poslední utkání v sérii.“
Doma se začaly boje o Stanley Cup vysílat až v roce 1991.
„Předtím televize dávaly jenom šoty, jak se hráči perou, jak je liga brutální. Schválně ji ukazovaly ve špatném světle. Články byly všelijaké. Zažil jsem i cenzurní zásahy. O tomhle psát jo, o tomhle ne… O tom už vůbec ne. To byly hrozný časy, které dneska těžko někdo pochopí.“
Vzpomeň ještě na první světový šampionát, na kterém jsi pracovně byl – Praha 1985.
„Vždycky si rád vybavím, jak šel mladý Mario Lemieux po Pařížské ulici s cigárem, měl plné tašky křišťálu a šel do hotelu Intercontinental. Uzounké ručičky, nebyl moc osvalený. Ale jinak geniální hráč. Pak další jako Steve Yzeman, Ron Francis. Byli to mladí kluci.“
Tehdy jsi sbíral podpisy, co? Bylo to dřív naprosto běžné.
„Jo jo. Pro nás to byl zážitek. Kanaďané normálně seděli před halou, třeba Rick Vaive, střelec z Toronta, si zapálil a měl pohodičku. Mohli jsme za kýmkoliv jít. Zašel jsem si pro podpis Scotta Stevense a vedle stál ještě jeden chlap. Trošku silnější. A taky se podepsal. Já jsem říkal, kdo by to mohl být? Nakonec jsem zjistil, že to byl Pat Riggin, gólman Washingtonu. V základní skupině chytali Rick Wamsley a Steve Weeks, takže jsem zavolal do redakce Svobodného slova, že dorazil Riggin.“
Měl jsi exkluzivní informaci.
„Venca Jáchim, kterého jsem tehdy ještě neznal, mi později říkal, že když si četli noviny, říkali si: Ten Bárta je asi nějakej zkušenej novinář! Ten ví všechno. Myslel si, že je mi padesát. Mně bylo dvaadvacet a zjistil jsem to úplně náhodou. Díky podpisu. Prostě úplně jiná doba…“