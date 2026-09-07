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Program MS v hokeji 2027: Češi začnou s Norskem, na závěr skupiny Kanada, kdy je derby?

Český tým slaví branku Lukáše Sedláka
Český tým slaví branku Lukáše SedlákaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Vojtěch Čihař s Petrem Tomkem, útočníkem karlovarské Energie
Vojtěch Čihař během přípravy reprezentační dvacítky v Chomutově
Vojtěch Čihař poslouchá rady svého otce Vojtěcha
Trenér Pavel Gross
Trenér Pavel Gross
Hlavní trenér české reprezentace Zdeněk Moták
Trenér národního týmu Pavel Gross během reprezentačního tréninku
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iSport.cz, ČTK
MS v hokeji
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Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo senzačně bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou, s níž uzavře základní část 25. května. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zveřejnila program šampionátu na svém webu.

Turnaj se uskuteční v Düsseldorfu a Mannheimu. Zahajovací utkání mezi domácím Německem a obhájcem stříbra Švýcarskem bude 13. května hostit stadion fotbalistů Schalke 04 v Gelsenkirchenu. V aréně se hrál úvodní zápas světového šampionátu už v roce 2010, kdy Němci před rekordní návštěvou 77.803 diváků porazili hokejisty USA 2:1 v prodloužení. Finále se uskuteční 30. května v Düsseldorfu.

„Dát dohromady harmonogram mistrovství světa je jako skládat puzzle ze stovek dílků, kdy každý musí pasovat. Pokud se jeden zápas přesune, často se musí přesunout i několik dalších. Musí se sladit různé požadavky. Nyní je hotovo, což znamená, že konečně můžeme fanouškům představit, kdy a kde si mohou užít ty nejzajímavější momenty,“ řekl výkonný ředitel organizačního výboru mistrovství světa Claus Gröbner.

Pořadatelé dnes zároveň spustili prodej denních balíčků vstupenek. „Vzhledem k velké poptávce během předprodeje zahajovacího zápasu očekáváme velký zájem i celkově,“ uvedl Gröbner. Lístky na jednotlivá utkání půjdou do prodeje v únoru. Celý program MS v hokeji 2027 ZDE>>>

Rozpis českých zápasů na MS v hokeji 2027

  • Pátek 14. května: 16:20 Česko - Norsko.
  • Sobota 15. května: 16:20 Kazachstán - Česko.
  • Pondělí 17. května: 20:20 USA - Česko.
  • Středa 19. května: 20:20 Česko - Maďarsko.
  • Sobota 22. května: 16:20 Dánsko - Česko.
  • Pondělí 24. května: 20:20 Česko - Slovensko.
  • Úterý 25. května: 20:20 Česko - Kanada.

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