SESTŘIH: Kometa - Vítkovice 2:1. Bitva emocí, zářil Furch a rozhodl Horký

Po zahřívací čtyřminutovce se provinil Lindberg a Kometa měla k dispozici první přesilovku. Hosté se dlouho bránili bez větších potíží, ale pak nebezpečně pálil z kruhu Kundrátek, k bekhendové dorážce se navíc dostal Strömberg, gólman Stezka však vynikajícími zákroky udržel bezbrankové skóre.

V desáté minutě při hře ve čtyřech na obou stranách byl v obrovské šanci Holland, když zakončoval osamocený z prostoru mezi kruhy, Stezka byl ale znovu připravený. Na ledě se postupně čím dál více přiostřovalo a k vidění byla vedle jiného spousta potyček a nervozity.

V 18. minutě Pospíšil zboural u hrazení Raskoba a obral ho o kotouč, který posunul na Ďalogu, ten následně prolétl po pravém křídle a vytvořil tak přečíslení dvou na jednoho, koncovku při něm ale nechal na Zaťoviče, jenž zblízka otevřel skóre.

Ostravané pak ve 25. minutě špatně vystřídali a přišlo je to hodně draho. Kotouč se po Zbořilově zblokované střele dostal mezi kruhy k Horkému, jenž podruhé překonal Stezku. Byla to zároveň první využitá přesilovka Komety v sérii.

Do té doby nevýrazné Vítkovice přepnuly na vyšší rychlostní stupeň a už za necelou půlminutu dokázaly snížit. Nejprve ujeli dva na jednoho Mueller s Kriegerem, jehož vychytal Furch, ale Mueller pak krásnou krosovou přihrávkou našel Raskoba na zadní tyčce a Furch už se nestihl přesunout.

Ve 32. minutě hráli Ostravané celé dvě minuty po prohřešcích Hollanda a Strömberga přesilovku pět na tři. Pálil v ní Mueller - Furch kotouč vytěsnil okrajem lapačky, neuspěl ani Krieger. Ještě před přestávkou měl šanci Fridrich, na druhé straně Kundrátek, ale oba gólmani byli pozorní a stav se nezměnil.

Do třetí části vstoupili Vítkovičtí náporem a ve 45. minutě měl velkou šanci na vyrovnání Dej, z ideální pozice mezi kruhy však vypálil po ledě jen do oblouku branky. O chvilku později zakončoval nebezpečně Raskob, Furcha však prostřelit nedokázal.

Ve 49. minutě fauloval Kovář nešetrně kolenem Šalého, který se jen ztěžka zvedal z ledu, přesilovku pro domácí však zhatila pomsta Zembola. Jen krátce poté, co byly oba týmy již v plném počtu, se provinil Koch a musel na trestnou lavici na čtyři minuty za faul vysokou holí. Horký v největší šanci Jihomoravanů však Stezku prostřelit nedokázal.

Naděje hokejistů Ridery na kýžené vyrovnání zesílila 83 sekund před koncem, kdy byl za sekání vyloučený Okál, ale domácí již cennou výhru i přes hru Ostravanů bez gólmana uhájili.

Hlasy trenérů:

Patrik Martinec (Brno): „Diametrální rozdíl v pocitech oproti třetímu utkání. Byl to skvělý zápas play off, skvělá atmosféra, oba týmy hrály parádně, všichni tam nechali všechno. I když padlo relativně málo gólů, tak každý, kdo na stadion přišel, se musel bavit, muselo se mu to líbit. Proto se ten sport dělá. A já věřím, že v pondělí bude zase vyprodáno a lidi si to zase užijí.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Vyrovnaný zápas v parádní atmosféře. Brnu se podařilo jít do dvougólového vedení, my jsme sice dotáhli na jeden gól a měli jsme velkou příležitost vyrovnat při přesilovce pět na tři, v závěru pak ještě šest na čtyři, to se nám však nepovedlo. Ale přišlo mi, že jsme měli spoustu zbytečných vyloučení, na to si musíme dávat velký pozor a doma už to nezopakovat. Věřím, že nám domácí fanoušci pomůžou k tomu, abychom získali třetí bod.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:53. Zaťovič, 25:33. Horký Hosté: 26:02. Raskob Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši – Okál, Holík, Horký – Flek, Strömberg, Pospíšil – Boltvan, Zembol, Šalé – Zaťovič (C), Ondráček, Zbořil. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, Prčík – Bernovský, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Gřeš, Lednický. Rozhodčí Pražák, Květon – Ondráček, Zíka Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 diváků

Klíčové momenty:

