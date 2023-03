Dobrý trumf! Chalupa vyletěl z tribuny a rozhodl: Jestli to šlo nedat? Šlo...

Byl u všeho, co Hradec v Liberci dostal do brány. Matěj Chalupa naskočil poprvé v sérii do čtvrtfinále a dvěma body (1+1) se podílel na výhře Mountfieldu 2:1. Skok z tribuny do akce vyšel parádně! Jeho pohled, jak všechno ukončit už v neděli a posunout se do semifinále? „Fárat tak, jak jsme fárali teď v Liberci,“ hned vypálil.

Dá se zápas z vašeho pohledu brát jako „Přišel, viděl, Chalupa“?

„Je to možný. Ale řeknu vám to samé, co jsem před chvíli říkal do televize. Nejdůležitější jsou týmové body. Hráli jsme zodpovědně dopředu i dozadu, měli jsme menší výpadek na konci, ale Machy (Machovský) nás podržel.“

Vítězný gól jste posílal do prázdné branky. Šlo ho nedat?

„Určitě by to šlo. (usměje se) Ale naštěstí to vyšlo, tak super.“

Co vám trenér říkal za pokyny, když vám oznámil, že půjdete do zápasu?

„Ať hraju svoji hru, dobře držím týmovou taktiku a to je asi tak všechno.“

Před chvíli se usmíval, že vám hlavně řekl, ať dáte gól. To jste přeslechl?

„Ne, ne, tyhle pokyny jsem dostal taky. (směje se) Mám fakt radost, že to tam spadlo, ale už je nejlepší zapomenout a chystat se na neděli.“

Rozklepané nohy jste neměl, když se hrály tři zápasy bez vás?

„Na nervozitu ani není čas. Naskočil jsem vedle zkušených borců Cingiho (Cingela) s Lvíčkem (Lev), takže jsem to měl i celkem snadný.“

Sestavou dost v Hradci rotujete. Mohlo by sérii rozhodnout, že byste mohli mít víc sil?

„Mohlo by. Liberec hrál předkolo, měl těžké zápasy s Plzní. My navíc hrajeme hodně bruslivý hokej, tím jim taky můžeme sebrat síly. Ale nemá cenu se na tohle nějak dívat, je potřeba se soustředit na sebe a v neděli urvat postup. Prostě fárat tak, jak jsme fárali v Liberci.“

Mimochodem, užil jste si gól Lalancetta hned při prvním střídání, na který jste si připsal asistenci?

„Ani nevím, jak vypadal. (směje se) Já mu to jen hodil do strany, sednul si na lavičku a puk byl v bráně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:29. Bulíř Hosté: 00:46. Lalancette, 43:36. Chalupa Sestavy Domácí: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Derner (A), Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Frolík, A. Najman, Flynn – Birner, Filippi, Rychlovský – Vlach, Bulíř (A), Faško-Rudáš – Ordoš, Jelínek, Šír. Hosté: Machovský (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain (A), Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Chalupa, Cingel, Lev (A) – Perret, Lalancette, Jergl – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – R. Pavlík, Zachar, Pilař. Rozhodčí Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

