Odhodlaný Kempný: Vím, že to s námi nezamává! Sudí? Nemůžu se vyjádřit

S kšiltovou zaraženou do čela stál před novináři a snažil se najít důvody, proč Sparta doma ztratila pátý zápas 0:3. A Třinec se vypracoval k mečbolu. „Těžká prohra,“ říkal zkušený obránce Michal Kempný, který ale nepropadá skepsi. „Prohráli jsme zápas, ale ne sérii! Vím, že to s námi nezamává,“ hlásí klíčový muž sparťanské defenzivy. V NHL pozvedl nad hlavu Stanley Cup, takže dobře ví, že i když přijde těžká chvíle, ještě to nic neznamená.

Buch! Buch! Buch! Ale nic z toho. Sparta celkem soupeře přestřílela 32:12, ale nebylo jí to nic platné. „Do dalšího zápasu půjdeme s čistou hlavou,“ hlásí Kempný.

Co se vám honí hlavou?

„Těžká prohra… Na to, kolik jsme měli přesilovek, jsme nedokázali proměnit vůbec nic. Bez gólu se vyhrát nedá. Takže nám nezbývá nic jiného, než to hodit za hlavu. My určitě nekončíme, jedeme teď do Třince, tam musíme vyhrát za každou cenu. Je to 3:2 pro ně, což je jenom číslo. Připravíme se na další zápas.“

Poprvé v sérii prohráváte. Jste natolik silní, že to s vámi nezamává?

„To si řekneme po dalším utkání. Ale já určitě vím, že to s námi nezamává! Za tím si stojím. Budeme bojovat do poslední chvíle. Pojedeme zvítězit do Třince.“

Sparta - Třinec: Vyčerpaný Kacetl! Po čtvrtém oslabení zůstal klečet a v brance ztěžka dýchal Video se připravuje ...

Tlak jste měli enormní, jenom ve druhé třetině byl poměr střel 17:1 pro vás. Co chybělo?

„Nevím, možná trošku štěstí. Těžko říct. Bylo to i minulý zápas. Měli jsme tlak, předváděli jsme to, co jsme chtěli hrát, ale musíme to překlopit na naši stranu. Jedině bojovností a urputností. Musíme to hodit za hlavu. Co se stalo, už nevrátíme.“

Jak ovlivnil vývoj zápasu první třinecký gól?

„Samozřejmě, že ano. Ale já se nemůžu vyjadřovat k rozhodčím, takže to ani dělat nebudu. Prohrávali jsme 0:1, tlačili jsme se potom do kopce, viděli jsme klasický Třinec, který to zavřel ve středním pásmu. My jsme tlačili, tlačili, ale bohužel neúspěšně.“

Celkem jste neproměnili šest přesilovek v řadě. Šla během toho frustrace nahoru?

„To ne. Neřekl bych, že bychom to sehráli úplně špatně. Nějaké šance jsme měli, bohužel jsme to tam nedotlačili. Lítalo to tam, skákalo po brankové čáře.“

Sparta - Třinec: Nestrašil na brankové čáře uchránil Třinec od inkasování Video se připravuje ...

Uklidňujete sami sebe tím, že třinecký brankář Ondřej Kacetl už nemůže mít tolik štěstí v dalším zápase? A přijde váš čas?

„Chceme se soustředit sami na sebe. Jinak všechna čest před ním, chytal výborně. Ale my taky máme skvělého brankáře. Je to vyrovnaný souboj dvou skvělých týmů, teď byl úspěšnější Třinec, ale jdeme dál. Pojedeme do Třince vyhrát. Nic jiného si nepřipouštíme.“

Čím to, že soupeř zblokoval tolik střel? Bylo jich 37.

„Je to samozřejmě na nás, na obráncích, abychom dostávali puky dolů, na bránu. První třetina byla opatrná, je to pátý zápas, takže to tak většinou bývá. Pak padl první gól a přišla třinecká klasika. Hráli obětavě, skákali do střel, žrali puky.“

Proč nevycházely přesilovky? Nehráli jste je moc strojově?

„Podíváme se na to, rozebereme si to. Máme něco nacvičeného, připraveného. Nechci říkat, že budeme něco měnit, prostě budeme dělat to, co nám fungovalo a funguje. A na to budeme reagovat.“

Je teď i na vás, starších a zkušenějších hráčích, abyste uklidnili kabinu? Abyste nepanikařili?

„To nepřichází v úvahu. Prohráli jsme zápas, ale ne sérii. Půjdeme do toho s čistou hlavou.“

