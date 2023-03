Bezzubá Sparta: 161 střel, jediný gól! Experti radí, jak na třineckou zeď

Roky se extraligové mančafty snaží najít recept, jak v play off povalit třineckou hráz. Nedaří se to ani Spartě. Ve čtvrtfinálové sérii prohrává 2:3 na utkání. V úterý budou mít Oceláři postupový mečbol. Zápasy číslo čtyři a pět přitom herně vyzněly jednoznačně pro Pražany. Celkem v nich vystřelili 161 ran. Jediná však skončila za Ondřejem Kacetlem. „Musí do něj víc chodit, být tvrdší. Dorvat to tam silou,“ radí legenda rudých barev Michal Broš.