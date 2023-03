Martinec o Brnu: Horký do zahraničí, hledáme centra. Co realizační tým?

Teď už bude jen na dálku fandit. Primárně mladšímu bratrovi Tomášovi (49), jenž přivedl Mountfield HK do extraligového semifinále. A také „své“ Spartě, která by si podle něj konečně zasloužila titul. Patrik Martinec (51) má svou práci v Kometě, kterou čeká další přestavba kádru. I s trenérem, který je u týmu od půlky prosince. „Někteří kluci zamíří do zahraničí,“ naznačil kouč v rozhovoru pro isport.cz. Nejvíce bude bolet ztráta útočníka Luboše Horkého.

Jakou máte představu o mužstvu pro příští ročník?

„Budeme se snažit posílit tak, abychom byli více konkurenceschopní top týmům v republice, jako jsou Sparta, Pardubice, Třinec a teď už i Vítkovice. Chceme se k nim přiblížit a bez tohoto to nepůjde. Někteří kluci, bohužel pro nás, zamíří do zahraničí. Na druhou stranu je třeba jim popřát, ať si vyzkouší jiný hokej. Musíme je nahradit, což nebude tak jednoduché a k tomu přivést jiné na pozice, které nemáme tak kvalitně obsazené. Trh není nafukovací.“

Jistý je odchod nejlepšího střelce Luboše Horkého do Pelicans Lahti. Je to tak?

„Co mám informace, Luboš dostal nabídku od Komety, ale chce si to zkusit v zahraničí. Nezbývá nám než mu poděkovat za to, co tady odvedl a popřát mu hodně štěstí. Myslím, že má sem vždycky dveře otevřené.“

Primárně potřebujete konečně sehnat špičkového bodového centra k Petru Holíkovi, že?

„To říkáte správně. Před koncem přestupního termínu jsme se snažili někoho takového získat. Bohužel se to nepovedlo. Je možné, že tohle byl jeden z faktorů, který nám v sérii s Vítkovicemi chyběl.“

Jak se změní realizační tým?

„My s Jardou Modrým určitě pokračujeme. Nevím, jak to má se smlouvou třeba Jirka Horáček (druhý asistent). Já bych si přál, aby to zůstalo stejné. V příštích dnech uděláme výstupní pohovory s hráči a už musíme zase chystat novou sezonu.“

Někteří hráči hrají ve vyřazovací části svůj nejlepší hokej v sezoně. Například obránci Ďaloga s Kundrátkem. Souhlasíte?

„Jasně. To je právě krásné. Jak já říkám: Velcí hráči hrají velké zápasy.“

Cítili jste se reálně na víc než na čtvrtfinále?

„V play off se může stát cokoliv. Vyhrát ho může opravdu každý, to není žádné klišé. Zápasy jsou vyrovnané. Já jsem chtěl vyhrát!“

Celý rok to bylo s Brnem jako na houpačce.

„Jsem tady strašně krátce. Můžu hodnotit jen závěr. Kdybych to vzal od zápasu na Kladně, který jsme vyhráli 3:0, nepovedl se nám pak domácí duel s Mladou Boleslaví. Jinak jsem neviděl vyloženě špatné utkání. I když jsme prohráli, nebylo to po špatném výkonu. Mužstvo hrálo dobře.“