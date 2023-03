Proč je Hradec v semifinále: úspěšný mixér, skokan Machovský i poučení

Přetlačit Liberec 4:1 na zápasy, když čtyřikrát jde zápas do koncovky a vy ji máte silnější? Tohle má svoji cenu, když zastavujete Petra Jelínka, Michala Birnera nebo Jaroslava Vlacha, tedy hráče s úspěšnou tygří DNA. Mountfieldu skvěle fungoval systém, do něho zapadli všichni od Jakuba Lva až po Ethana Wereka, který začal tragicky, ale zlepšil se. Nabízíme hlavní důvody, proč se z Hradce stal druhý semifinalista.

Trenérův mixér

Od Tomáše Martince vždycky spíš uslyšíte, že postup je zásluhou hráčů. Jistě, je. Ale někdo jim musí dát noty. Pak je otázka, zda je oni dovedou plnit a zda jsou správné. Tady do sebe všechno zapadlo. Hradec pod Martincovým vedením dvakrát vyhučel ve čtvrtfinále. V roce 2019 hladce s Kometou, před rokem jako vítěz základní části s Mladou Boleslaví. Teď trenér do série výrazně vstoupil tím, že dělal tahy, které vycházely. Po první porážce vyndal ze hry překvapivě brankáře Kiviaha a s Machovským se začalo vyhrávat. Když nasadil do zápasu Matěje Chalupu, hned dal vítězný gól. Neublížilo šíbování na tribunu s kapitánem Radkem Smoleňákem. A když ho poslal na přesilovku do prodloužení v Liberci, nahrál na vítězný gól. Kouč měl prostě šťastnou ruku. Trefoval se.