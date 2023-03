Duda o Spartě: Perfektní slupka, uvnitř prohnilý. Chybí „blázen“ jako Žemlička

Ve Spartě pamatuje „zlatou éru“ konce devadesátek, která sice nebyla zase tak často zlatá, protože narážela na vsetínský kolos, zato u fanoušků byla nesmírně oblíbená. Ve staré holešovické hale se to hemžilo vynikajícími hráči a válečníky zároveň. Velmi silné jádro. „Dnešní Spartě chybí někdo, jako býval Ríša Žemlička,“ tvrdí Radek Duda, jenž věcně a otevřeně rozebírá krach rudého velkoklubu v play off.

Před rokem jim v rukách zbylo stříbro a malovali si, jak po roce to dotáhnou ještě dál. Přišlo kruté vystřízlivění. V základní části rozháraní Oceláři navlékli montérky a pražského rivala vysvlékli do naha. „Sparta má perfektní PR. Ale je to jako s řadou jiných značek u nás. Perfektní slupka a uvnitř je to prohnilý,“ je tvrdý v hodnocení dovednostní kouč Radek Duda.

Co se stalo, že Sparta zkapala hned na první překážce?

„Je to pro všechny velký šok. Sparta si na Třinec brousila zuby, navíc její soupeř neměl ke konci základní části kdovíjakou formu. Tady vidíte, že play off je úplně jiná soutěž. Stalo se to, že Třinec byl lepší, ti kluci chtěli víc. Mají fantastického gólmana a hlavně všem ukázali, jak funguje tým plný odhodlaných hráčů, bojovníků. Dávám jim obrovský respekt. Z jejich výkonu jsem byl nadšený, hlavně z lekce, jakou sparťanům dali. Je rozdíl, když si jdeš hokej zahrát a když ho jdeš vyhrát.“

Jak je možné, že Třinec udělal pro postup víc? U Sparty bych očekával obrovský hlad.

„Sparťani chtěli. Ale jedna věc je chtít a druhá je to, co ve skutečnosti uděláš. Na papíře můžete mít fantastická jména, jenomže papír vám to nevyhraje. Musíte si vzít brusle a jít na led s touhou zaplatit daň za vítězství. Největší zlom v sérii nastal v pátém zápase v Praze, kde Sparta hrála šestkrát za sebou přesilovku a nedala jediný gól. Tenhle zápas si jasně měla vzít.“

Ale nevzala…

„Protože ze strany Sparty nepřišlo to, co nás dřív učili velcí trenéři