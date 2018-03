Ať nespadneme! V Litvínově mají před baráží obavy otec legendy i duše klubu

Už když přijíždíte k městu skrz srdce chemičky, cítíte to. Ten štiplavý, nasládlý odér. Podvědomě dovíráte v autě okna. K Litvínovu to ale patří. Stejně jako hokej.

Oceán a vlny. Lyže a hůlky. Litvínov a hokej. Neodmyslitelné spojení, pro místní životní styl. Před třemi lety se město dočkalo historického triumfu, na který čekalo od roku 1945, kdy byl klub založený. Teď se rozjíždí boj o to, jestli zlaté vzpomínky nepřebije něco horšího. Historický pád. Stejně jako Sparta a Pardubice tenhle severočeský klub nikdy nesestoupil.

Nikdy!

Baráž, která startuje právě dnes utkáním s Karlovými Vary, může staré pořádky rozmetat. Jde o hodně. Ne, že by pádem do WSM ligy musel hokej v Litvínově nutně zahynout, ale znamenal by velkou ránu. Nejistotu. Hrdá hokejová bašta, která byla mimo jiné tmelem zlatého naganského týmu, dodala penaltového hrdinu Roberta Reichla i legendárního kouče Ivana Hlinku, by to nemusela rozdýchat.

Hlavně z finančního hlediska. Každý si spočítá, kolik je jedna a jedna. A že shánět peníze pro extraligu nebo nižší ligu je diametrální rozdíl.

„No jasně, že máme strach, jak to dopadne. Stejně jako každý tady. Ale prostě není jiný zbytí, než že to musí dopadnout dobře! Co bychom tady jako bez hokeje dělali?“ utrousí jeden z návštěvníků supermarketu, který se nachází kousek od centra města. U kruhového objezdu, v jehož prostředku se tyčí klubová vlajka.