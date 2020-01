Hudáček sestřelil Ostravu hattrickem. Asi čerstvý vzduch, usmíval se | iSport.cz

Vítkovice - Liberec: Hattrick! Hudáček přidal další gól hostů, 1:7 VŠECHNA VIDEA ZDE

Po vašem třetím gólu přilétla z liberecké střídačky na led čepice, komu patřila?

„Našemu fyzioterapeutovi. Říkal mi už minule, když jsem měl dva góly, že se těší, až mi tu čepku bude moct hodit. Jsem rád, že jsem mu to teď mohl splnit. Ale vrátil jsem mu ji, ať má co házet příště.“ (usmívá se)

Po minulém zápase v Třinci jste zůstali v regionu, čím jste si výjezd zpestřil, že vám to v Ostravě tak střelecky sedlo?

„Čerstvým vzduchem asi. (usmívá se) Nemuseli jsme cestovat, byli jsme na hotelu, vykládali mezi sebou. Asi i to sehrálo úlohu, stmelili jsme kolektiv.“

Zápas ve Vítkovicích jste rozhodli ve druhé třetině, kterou jste vyhráli 5:0, využili jste tři přesilovky. Co za takovým uragánem kromě přesilovek stálo?

„Pověděli jsme si o přestávce, že první třetina nebyla ideální, všichni jsme si sáhli do svědomí a řekli jsme si, že podle toho, jak začneme přesilovku, bude vypadat celá druhá třetina. Spadlo nám to tam a potom to tam popadalo.“

Jak vypadá sahání do svědomí o pauze?

„Aby se každý podíval do zrcadla, co udělal dobře, co udělal špatně. Každý se umí sám motivovat. Přesilovky nám sedly, přitom jsme je ani vlastně netrénovali, protože se nám zranil Bulda (Michal Bulíř). Byla to taková improvizace, ale ve Vítkovicích to tam padlo. Jsme rádi, že jsme měli takový zápas venku.“

Parádní duel hrál znovu Michal Birner (1+4). Je klíčové, jak vidí hru, jak umí situace bravurně připravit?

„Určitě, je to vynikající hráč, potvrzuje to body i výkony. Klobouk dolů, jak nám to rozdával.“

Bylo těžké za stavu 7:1 udržet i dál koncentraci?

„Nebylo to těžké, trenér nás stále motivuje, abychom to odehráli. Jasně, že člověk trošku poleví, ale stále tam má za sebou trenéra, který do nás hučí a chce, abychom to odehráli na sto procent. Máme stále motivaci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:55. Indrák, 48:24. Mallet, 57:05. Roberts Bukarts Hosté: 09:48. L. Hudáček, 20:51. Šmíd, 21:52. L. Krenželok, 23:29. L. Hudáček, 24:36. Birner, 31:13. A. Musil, 42:35. L. Hudáček Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (24. Dolejš) – Výtisk (C), Trška, Rosandić, Gregorc, L. Kovář, R. Černý, Kvasnička – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Hruška, Indrák – Dej (A), R. Veselý, Mallet – T. Kubalík, Werbik, Razgals. Hosté: Hrachovina (Žajdlík) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek, Kunst – Birner (A), L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, Ordoš – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Rychlovský. Rozhodčí Hejduk, Kika – Kis, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 659 diváků