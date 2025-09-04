Jsou pod tlakem. Kdo musí nový ročník extraligy odstartovat na výbornou?
Patří k nim výsada velkého očekávání. Jednoduše proto, že se do klíčové role vypracovali a nesou značnou odpovědnost za výkony a výsledky, leckteří i za směřování a budoucnost klubu. S tím je logicky spojený i výšený tlak. Deník Sport v rámci seriálu před rozjezdem extraligy vybírá 12 osobnosti z ligové branže, kteří se ocitají pod presem nadřízených či okolí ještě před startem nového ročníku.
Patrik ZDRÁHAL
pozice: útočník Vítkovice Ridera
Po předloňském neúspěchu ve Švédsku (bez bodu v Lulee) obdržel atraktivní laso z Mladé Boleslavi, ruka směřovala do bruslařského rukávu, aby nakonec Vítkovice Středočechy přeplatily. Patrik Zdráhal se vrátil domů s jednoznačným zadáním: vzít si mančaft na hrb a vytáhnout jej produktivitou co nejvýš. Nejde to snadno, poslední 30bodová sezona byla už lepší než předchozí, stále však nemáte pocit, že by se poměr cena/výkon ocitl v potřebném souladu. Zdráhal má rozhodně na víc a je správné, že od něj kouč Václav Varaďa očekává ještě lepší výkony. S dalším posílením týmu rostou i Zdráhalovy úkoly směrem k výraznější produkci. A to nejen směrem vpřed. Už zkrátka musí ze sebe vytřískat maximum.
14+16: Takovou bilanci měl v posledním extraligovém ročníku Patrik Zdráhal.
Jakub LEV
pozice: útočník Škody Plzeň
Poslední gól mu připsali v únoru 2024, v celé minulé sezoně netrefil cíl během 53 utkání. To je pro útočníka šílená vizitka, byť v případě 34letého plzeňského bojovníka všichni vědí, že zastane i spoustu jiné práce. Ale marná sláva, nula je nula a trenéři na jeho procitnutí nemohou spoléhat donekonečna. Hráč jeho postavení potřebuje obstarat minimálně deset branek a k nim přidat aspoň 15 asistencí. S napětím se očekává, jakou pozici Lev od Josefa Jandače získá, zda náhodou nevsadí na jiné lídry a mazákovi svěří skromnější zadání. Pokud by mělo Lvovo ofenzivní strádání pokračovat i v novém ročníku, stane se zbožím k mání.
0+11: Takovou bodovou produkci měl Jakub Lev za celý předchozí ročník, k tomu i 8 minusových bodů
Ladislav ČIHÁK
pozice: hlavní kouč Motoru České Budějovice
Odchod lídra týmu Milana Gulaše oslabil i pozici hlavního kouče. Ve větší míře z důvodu ztráty nesmírně kvalitního útočníka, jenž by i v nadcházející sezoně strčil do kapsy mnohem mladší parťáky. Jenže Gulaš se rozhodl jinak, brusle hodil do kouta. Tvarování nové družiny se zatím těžce nedaří, a byť jde stále jen o přípravu na mistráky, na herním projevu Motoru je vidět, že neví přesně kudy. Pokud je kabina zdravá, letní těžkosti ji zocelí a případné zisky z prvních ostrých bitev správným způsobem nakopnou. Trenér Čihák popsaný scénář nutně potřebuje, z kvalitních jednotlivců však musí během pár dnů vytvořit výkonný motor.
Michal Bulíř, útočná posila Motoru: „Chtěl bych se omluvit fanouškům, kteří přišli. Vůbec jsme je nepotěšili. Tohle se prostě stávat nemůže, doufám, že to bylo naposled.“
Filip CHLAPÍK
pozice: útočník a kapitán Sparty
Podle očekávání se v pražském klubu rozhodli vsadit na nového lídra, jímž je Filip Chlapík. Doposud měl za úkol odvádět co nejkvalitnější práci v ofenzivě, dirigentskou hůlku drželi jiní v čele s Vladimírem Sobotkou. Chlapík je symbolem překopané Sparty a sázkou na novou tvář v čele týmu. Je na osmadvacetiletém kapitánovi, aby do kabiny přivedl nový čerstvý vzduch, za minulostí zavřel vrata a získal osazenstvo šatny na svou stranu. A s pomocí parťáků utužil vztahy s hlavním koučem. Sparta musí vystupovat jednotně a po Chlapíkovi se chce, aby ukuchtil kvalitní menu nejen na Instagramu, ale i na ledě. Hlavně na něm.
Filip Chlapík: „Chci do týmu dostat sparťanské DNA, aby bylo cítit, že táhneme za jeden provaz a bylo nepříjemné proti nám hrát.“
Richard KRÁL
pozice: hlavní kouč BK Mladá Boleslav
Se svým týmem byl velice blízko postupu do extraligového semifinále, od nějž oddělila Bruslaře (i) fatální minela arbitrů v sérii s Hradcem. Zůstala těžko stravitelná hořkost. Na první dobrou si řeknete, že v Boleslavi musí být trenéři v naprostém klidu, realita však není tak jednoznačně daná. Kádr BK je personálně nabouchaný, ambice jsou nemalé a vedení týmu nemusí být vždy ve shodě s kroky realizačního štábu. Richard Král potřebuje příští týden dobře vystartovat, aby upevnil svou pozici a nedal šanci nechat nadřízené dumat nad eventuální změnou.
bodové zisky v základní části (trenéři)
Sezóna
Body
Trenér(ři)
Poznámka
2024/25
76
Richard Král
2023/24
54
Jiří Kalous – Richard Král
2022/23
67
Ladislav Čihák – Jiří Kalous
2021/22
76
Radim Rulík
56 kol
2020/21
97
Radim Rulík
Aleš STEZKA
pozice: první gólman Komety Brno
Loni se usilovně pracovalo na jeho návratu ze zámoří, v jednu dobu to vypadalo velmi nadějně. Kometa měla k němu připraveného Michala Postavu jako zálohu, Stezkovo pokračování na farmě Seattlu jej vykoplo do pozice jedničky. Postava vystřihl fenomenální sezonu, podepsal v NHL s Detroitem a dnes je se Stezkou paradoxně spojené doufání, že výkony nahradí ještě loni neostříleného přerovského nováčka. Stezka je možná jediným hráčem týmu, na nějž je upřena mimořádná pozornost. Ostatní jsou v relativním klidu, po senzačním zisku titulu jsou hoši v Brně za modly, jimž bude dopřáno mnoho trpělivosti. Od fanoušků i od vedení.
89,9 %: Takovou procentuální úspěšnost měl Aleš Stezka v 26 utkáních předchozí sezony za celek Coachella Valley z AHL.
Erik FÜRST
pozice: jednatel a generální manažer Olomouce
Na jaře si pohlídali v baráži účast v extralize i na další sezonu, kolaps se nekonal, ale je otázkou, jak si Hanáci povedou nyní a jaký je vůbec výhled klubu do příštích let. Stařičký zimák ještě drží po kupě, ale všichni aktéři vnímají, že se prostředí stává čím dál víc nedůstojným. A bohužel, výstavba nové arény uvízla v těžké mlze. Hráči mají v rámci možností dobré podmínky, fanoušci jsou neskuteční držáci, ovšem s čím dál vyššími náklady se budoucnost jeví všelijak, což po odchodu Jana Tomajka dopadá na hlavu Erika Fürsta. V zákulisí se mluví o nabídce cca 25 milionů korun za licenci od zájemce z prvoligové Jihlavy.
16: Tolikátou sezonu v řadě je Erik Fürst GM Olomouce
Ondřej KAŠE
pozice: útočník Litvínova
Na severu Čech jde doslova o holou extraligovou budoucnost, většinový majitel Orlen avizuje odchod z klubu, čímž odpadne i roční podpora ve výši cca 60 milionů. Byť skalní fanoušci sdružení ve skupině Ropáci on Tour dělají vše možné i nemožné pro záchranu klubu v elitní soutěži, situace nevyhlíží extra optimisticky. A bude mít brzy dopad i na lídry týmu, zejména Ondřeje Kašeho, jenž není zdravotně zcela fit a v průběhu podzimu, kdy se ladí dohody na další ročník, se mu budou hlavou honit myšlenky, co dál. Jisté je, že zájem řady klubů o jeho i bratrovy služby bude enormní. Udržet si čistou hlavu na hokej? Nemyslitelné.
102: Tolik bodů (39+63) Ondřej Kaše nashromáždil ve 104 utkáních za Vervu v základní části a v play off.
Filip PEŠÁN
pozice: hlavní kouč Dynama Pardubic
Také on se ocitá na horkém křesle. Z podstaty věci, trénuje přece Pardubice, kde je desátým hlavním trenérem od roku 2019. Klub s čtyřistamilionovým rozpočtem jede tvrdě na výsledky, což však Pešána přehnaně neznervózní, je typem kouče, který má rád štace na výsluní, dokáže s tím pracovat. Potřebuje se však ukázat hned, aby si naklonil fanoušky na svou stranu a získal klid na souvislou a systematickou práci s týmem. Ten je na české zvyklosti hvězdný. K ruce má silný realizační štáb, což potřebuje, kolegové v čele s Karlem Mlejnkem zastanou hodně práce, na Pešánovi bude, aby mistrně zacházel s náladami v kabině.
3: Až na jaře roku 2028, čili za tři roky, měla vypršet trenérská smlouva Václava Varadi v Dynamu, po jeho odchodu je Filip Pešán už čtvrtým hlavním koučem.
Jaromír JÁGR
pozice: útočník Kladna
V pozici majitele Rytířů si mohl určovat strávený čas na ledě prakticky na sekundy. Jakmile mu to lepilo, poskočil zespodu do první formace a úřadoval v ní. Dokázal to nehledě na věk 53 let, Kladno s ním v sestavě sbíralo body. Dnes se osmašedesátka nachází v odlišném postavení, byť díky statusu legendy zůstává pořád víc než obyčejným hráčem, navíc má v držení 20 procent akcií. Jenže Rytíři totálně obměnili kádr, na papíře enormně posílili a vyrážejí na strategickou trasu, do níž bude působení světového unikátu hůř zapadat. Vlčáků na přesilovku je rázem mnohem víc, Jágr se bez ní neobejde, na to vezměte jed. Pro všechny strany bude naprosto zásadní, aby veterán hrál dobře a byl týmu k užitku od prvních kol.
14:07: Tolik minut a sekund odehrál v průměru na jedno utkání minulé sezony Jaromír Jágr, šlo o osmý největší prostor mezi útočník Kladna.
Roman WILL
pozice: první gólman Pardubic
Po druhé stříbrné sezoně v řadě se v Dynamu řešil důsledek dalšího prohraného sedmého finále, navíc doma. A na paškál se dostal i Roman Will. Nehledě na velmi dobrá čísla v play off, pocitově a ze strany řady fanoušků výtky padají právě k němu. Zdroje Sportu hovoří o tom, že klub se poohlížel na zámořské scéně, padala jména jako Daniel Vladař, jenž už dříve v Dynamu působil, ve hře měl být i David Rittich. Situace nakonec vyústila v zajímavé řešení, klub zlanařil z Přerova trenéra Jiřího Sklenáře, jenž stojí za progresem Lukáše Dostála či Michala Postavy.
Roman Will: „Jde o spoustu věcí, které jsem si sám v sobě vyhodnotil a v něčem zkusím jít trochu jinudy. Jak říkám, musím a chci být lepší.“
Pavel GROSS
pozice: hlavní kouč Sparty
Dostává třetí šanci, a pokud neskončí minimálně vstupem do finále play off, tak i poslední. Byť Spartu výkonnostně pozvedl, úkoly na výbornou pod ním hráči plní jen v základní části, ve vyřazovací fázi přichází kolapsy v nejhorší možnou chvíli. Což drásá a nutí přemýšlet o reakci nejvyšší vedení klubu. Gross je paličák, přesvědčený o své práci, z níž neuhýbá. Což není nutně špatně, nevytváří to ovšem snadné pracovní prostředí, navíc na Spartě víc než kde jinde platí, že splněným cílem je pouze titul. Na něj se čeká od roku 2007.
Pavel Gross po porážce 2:4 s norským Storhamarem: „Pětkrát vyhrajete, pak přijde takový šlendrián, kde je trošku míň tam, trošku míň tady a je z toho takový výsledek. Zápasy se hrají šedesát minut a patří do nich chytrost a defenziva.“