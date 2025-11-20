Biatlon: program a průběžné výsledky Světového poháru 2025/26
Poslední listopadový víkend odstartuje biatlonová sezona. První závod proběhne od 29. listopadu ve švédském Östersundu. České fanoušky však nejvíce zajímá zastávka v Novém Městě na Moravě, která se uskuteční od 22. do 25. ledna 2026. Tento závod Světového poháru bude navíc generálkou před zimními olympijskými hrami. Program, výsledky a další informace nalezneš v článku.
Program biatlonu v sezoně 2025/26
|Destinace
|Datum
|Závody
|SP Östersund (Švéd.)
|29. 11. - 7. 12. 2025
|smíšené štafety, štafety, vytrvalostní závody, sprinty, hromadné starty
|SP Hochfilzen (Rak.)
|12. - 14. 12. 2025
|sprinty, stíhací závody, štafety
|SP Annecy (Fr.)
|18. - 21. 12. 2025
|sprinty, stíhací závody, hromadné starty
|SP Oberhof (Něm.)
|8. - 11. 1. 2026
|sprinty, stíhací závody, smíšené štafety
|SP Ruhpolding (Něm.)
|14. - 18. 1. 2026
|štafety, sprinty, stíhací závody
|SP NMnM (ČR)
|22. - 25. 1. 2026
|krátké individuály, smíšené štafety, hromadné starty
|ZOH Milano Cortina (It.)
|6. - 21. 2. 2026
|kompletní olympijský program
|SP Kontiolahti (Fin.)
|5. - 8. 3. 2026
|vytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
|SP Otepää (Est.)
|12. - 15. 3. 2026
|sprinty, stíhací závody, smíšené štafety
|SP Oslo (Nor.)
|19. - 22. 3. 2026
|sprinty, stíhací závody, hromadné starty
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26
Sezóna začíná 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí bude aktualizováno po prvních závodech.
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
SPRINT
STÍHACÍ ZÁVOD
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
Kde sledovat biatlon v TV živě?
Tradičně bude živé přenosy z biatlonu vysílat veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativou může být sledování na online platformě ČT sport Plus, případně na placeném kanálu Eurosport.
Další možností jsou streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance a další).
Program jednotlivých podniků SP v biatlonu 2025/26
SP biatlon Östersund 🇸🇪
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|SO 29. 11. 2025 (13:15)
|Štafeta žen
|SO 29. 11. 2025 (16:55)
|Štafeta mužů
|NE 30. 11. 2025 (14:00)
|Smíšená štafeta dvojic
|NE 30. 11. 2025 (16:40)
|Smíšená štafeta
|ST 2. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod žen
|ČT 3. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod mužů
|PÁ 5. 12. 2025 (16:00)
|Sprint žen
|SO 6. 12. 2025 (16:30)
|Sprint mužů
|NE 7. 12. 2025 (13:15)
|Stíhací závod žen
|NE 7. 12. 2025 (15:15)
|Stíhací závod mužů
SP biatlon Hochfilzen 🇦🇹
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|PÁ 12. 12. 2025 (11:25)
|Sprint muži (10 km)
|PÁ 12. 12. 2025 (14:15)
|Sprint žen (7,5 km)
|SO 13. 12. 2025 (12:00)
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
|SO 13. 12. 2025 (14:15)
|Stíhací závod žen (10 km)
|NE 14. 12. 2025 (12:00)
|Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
|NE 14. 12. 2025 (14:45)
|Štafeta žen (4 x 6 km)
SP biatlon Annecy-Le Grand Bornand 🇫🇷
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|ČT 18. 12. 2025 (14:15)
|Sprint žen (7,5 km)
|PÁ 19. 12. 2025 (14:15)
|Sprint mužů (10 km)
|SO 20. 12. 2025 (12:15)
|Stíhací závod žen (10 km)
|SO 20. 12. 2025 (14:45)
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
|NE 21. 12. 2025 (12:15)
|Závod s hromadným startem žen
|NE 21. 12. 2025 (14:45)
|Závod s hromadným startem mužů
SP biatlon Oberhof 🇩🇪
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|ČT 8. 1. 2026 (14:10)
|Sprint mužů (10 km)
|PÁ 9. 1. 2026 (14:25)
|Sprint žen (7,5 km)
|SO 10. 1. 2026 (12:00)
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
|SO 10. 1. 2026 (14:25)
|Štafeta žen (4 x 6 km)
|NE 11. 1. 2026 (11:00)
|Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
|NE 11. 1. 2026 (14:30)
|Stíhací závod žen (10 km)
SP biatlon Ruhpolding 🇩🇪
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|ST 14. 1. 2026 (14:30)
|Štafeta žen (4 x 6 km)
|ČT 15. 1. 2026 (14:30)
|Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
|PÁ 16. 1. 2026 (14:30)
|Sprint žen (7,5 km)
|SO 17. 1. 2026 (14:30)
|Sprint mužů (10 km)
|NE 18. 1. 2026 (12:30)
|Stíhací závod žen (10 km)
|NE 18. 1. 2026 (15:00)
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
SP biatlon Nové Město na Moravě 🇨🇿
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|ČT 22. 1. 2026 (18:15)
|Krátký individuál mužů
|PÁ 23. 1. 2026 (18:15)
|Krátký individuál žen
|SO 24. 1. 2026 (13:15)
|Smíšená štafeta dvojic
|SO 24. 1. 2026 (15:15)
|Smíšená štafeta
|NE 25. 1. 2026 (15:15)
|Závod s hromadným startem mužů
|NE 25. 1. 2026 (18:15)
|Závod s hromadným startem žen
ZOH biatlon Anterselva 2026 🇮🇹
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|8. 2. 2026 (14:05)
|Smíšená štafeta
|10. 2. 2026 (13:30)
|Vytrvalostní závod mužů
|11. 2. 2026 (14:15)
|Vytrvalostní závod žen
|13. 2. 2026 (14:00)
|Sprint mužů
|14. 2. 2026 (14:00)
|Sprint žen
|15. 2. 2026 (11:15)
|Stíhací závod mužů
|15. 2. 2026 (14:45)
|Stíhací závod žen
|17. 2. 2026 (14:30)
|Štafeta mužů
|18. 2. 2026 (14:45)
|Štafeta žen
|20. 2. 2026 (14:15)
|Hromadný start mužů
|21. 2. 2026 (14:15)
|Hromadný start žen
SP biatlon Kontiolahti 🇫🇮
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|5. 3. 2026 (17:05)
|Vytrvalostní závod žen
|6. 3. 2026 (17:10)
|Vytrvalostní závod mužů
|7. 3. 2026 (13:40)
|Hromadný start žen
|7. 3. 2026 (15:40)
|Štafeta mužů
|8. 3. 2026 (13:30)
|Štafeta žen
|8. 3. 2026 (16:55)
|Hromadný start mužů
SP biatlon Otepää 🇪🇪
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|12. 3. 2026
|Sprint - muži
|13. 3. 2026
|Sprint - ženy
|14. 3. 2026
|Stíhací závod - muži
|14. 3. 2026
|Stíhací závod - ženy
|15. 3. 2026
|Smíšená štafeta
|15. 3. 2026
|Smíšená štafeta dvojic
SP biatlon Oslo 🇳🇴
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|19. 3. 2026
|Sprint - muži
|20. 3. 2026
|Sprint - ženy
|21. 3. 2026
|Stíhací závod - muži
|21. 3. 2026
|Stíhací závod - ženy
|22. 3. 2026
|Hromadný start - muži
|22. 3. 2026
|Hromadný start - ženy
SP v biatlonu a novinky v sezoně 2025/26
- Nově se zavádějí nové věkové kategorie – U21, U19, U17. Od sezony 2026/27 se navíc Mistrovství světa juniorů omezí pouze na kategorii U21. Kategorie dorostu (U19) končí.
- Šampionát v Novém Městě na Moravě se přesouvá na leden, konkrétně na termín od 22. do 25. ledna 2026.
- Ve startovní listině stále chybí závodníci Ruska a Běloruska.
- Stále jsou zakázany vosky s fluorem ve složení. Před startem bude probíhat "Flour test" nebo společné mazání lyží.
- Nově se bude kromě červeného a zlatého dresu předávat takzvané Stříbrné číslo. IBU se rozhodla ocenit veterány v závodním poli. Nejlepší závodník nad 33 let si odveze stříbrné číslo, čímž chce biatlonová federace ocenit dlouhověkost a výkony zkušených závodníků.
- Kompletní přehled novinek naleznete ZDE.
Výsledky SP v biatlonu 2024/25
CELKOVÉ POŘADÍ SP (k 23. 3. 2025)
MUŽI
ŽENY
1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 1291
1. Franziska Preussová (Něm.) 1278
SPRINT
1. J. T. Bö (Nor.) 432
1. Franziska Preussová (Něm.) 414
STÍHACÍ ZÁVOD
1. J. T. Bö (Nor.) 430
1. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 438
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 165
1. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 221
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 315
1. Franziska Preussová (Něm.) 355
Průvodce SP v biatlonu
- Kde sledovat biatlon živě v TV?
Závody ze Světového poháru v biatlonu vysílá v přímém přenosu tradičně Česká televize a Eurosport. Výsledky můžete sledovat i v Datacentru IBU.
- Kdy začíná biatlon?
Světový pohár v biatlonu 2025/26 bude zahájen štafetou žen 29. listopadu ve švédském Östersundu.
- Kde se jede biatlon?
První zástavkou letošní sezony bude švédský Östersund. Chybět nebudou pravidelné zastávky SP Hochfilzen, Ruhpolding, Oberhof, Kontiolahti a Oslo. Světový pohár zavítá i do francouzské Annecy, dalším hostitelem pak bude estonské Ötepää. Čeští fanoušci se dočkají Světového poháru i v Novém Městě na Moravě, které bude na program již od 22. ledna 2026.
- Jak se boduje biatlon?
Na body v závodech SP dosáhne 40 nejlepších závodníků, u závodu s hromadným startem pak kompletní startovní listina čítající 30 jmen.
- Co znamená červený dres v biatlonu?
Červený dres nosí závodníci, kteří vévodí celkovému pořadí dané disciplíny. Žlutý dres pak po vzoru Tour de France obléká lídr celkové pořadí Světového poháru.