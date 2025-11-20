Předplatné

Biatlon: program a průběžné výsledky Světového poháru 2025/26

Michal Krčmář během SP v Norsku
Michal Krčmář během SP v NorskuZdroj: Český biatlon / Marek Ambrož
Markéta Davidová dojela ve stíhačce pátá, o druhé místo se připravila poslední ranou
Markéta Davidová ve sprintu v Kontiolahti zvítězila, pak ale přišlo zranění.
Michal Krčmář na SP v Norsku
Vítězslav Hornig během SP v Norsku
Biatlonistka Julia Simonová
Francouzská biatlonistka Jeanne Richardová
7
Fotogalerie
Otakar Plzák
Biatlon
Začít diskusi (0)

Poslední listopadový víkend odstartuje biatlonová sezona. První závod proběhne od 29. listopadu ve švédském Östersundu. České fanoušky však nejvíce zajímá zastávka v Novém Městě na Moravě, která se uskuteční od 22. do 25. ledna 2026. Tento závod Světového poháru bude navíc generálkou před zimními olympijskými hrami. Program, výsledky a další informace nalezneš v článku.

Program biatlonu v sezoně 2025/26

DestinaceDatumZávody
SP Östersund (Švéd.)29. 11. - 7. 12. 2025smíšené štafety, štafety, vytrvalostní závody, sprinty, hromadné starty
SP Hochfilzen (Rak.)12. - 14. 12. 2025sprinty, stíhací závody, štafety
SP Annecy (Fr.)18. - 21. 12. 2025sprinty, stíhací závody, hromadné starty
SP Oberhof (Něm.)8. - 11. 1. 2026sprinty, stíhací závody, smíšené štafety
SP Ruhpolding (Něm.)14. - 18. 1. 2026štafety, sprinty, stíhací závody
SP NMnM (ČR)22. - 25. 1. 2026krátké individuály, smíšené štafety, hromadné starty
ZOH Milano Cortina (It.)6. - 21. 2. 2026kompletní olympijský program
SP Kontiolahti (Fin.)5. - 8. 3. 2026vytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
SP Otepää (Est.)12. - 15. 3. 2026sprinty, stíhací závody, smíšené štafety
SP Oslo (Nor.)19. - 22. 3. 2026sprinty, stíhací závody, hromadné starty

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26

Sezóna začíná 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí bude aktualizováno po prvních závodech.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

 

 

SPRINT

 

 

STÍHACÍ ZÁVOD

 

 

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

 

 

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

 

 

Kde sledovat biatlon v TV živě?

Tradičně bude živé přenosy z biatlonu vysílat veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativou může být sledování na online platformě ČT sport Plus, případně na placeném kanálu Eurosport.

Další možností jsou streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance a další).

Program jednotlivých podniků SP v biatlonu 2025/26

SP biatlon Östersund 🇸🇪

Datum a časZávodVýsledek
SO 29. 11. 2025 (13:15)Štafeta žen 
SO 29. 11. 2025 (16:55)Štafeta mužů 
NE 30. 11. 2025 (14:00)Smíšená štafeta dvojic 
NE 30. 11. 2025 (16:40)Smíšená štafeta 
ST 2. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod žen 
ČT 3. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod mužů 
PÁ 5. 12. 2025 (16:00)Sprint žen 
SO 6. 12. 2025 (16:30)Sprint mužů 
NE 7. 12. 2025 (13:15)Stíhací závod žen 
NE 7. 12. 2025 (15:15)Stíhací závod mužů 

SP biatlon Hochfilzen 🇦🇹

Datum a časZávodVýsledek
PÁ 12. 12. 2025 (11:25)Sprint muži (10 km) 
PÁ 12. 12. 2025 (14:15)Sprint žen (7,5 km) 
SO 13. 12. 2025 (12:00)Stíhací závod mužů (12,5 km) 
SO 13. 12. 2025 (14:15)Stíhací závod žen (10 km) 
NE 14. 12. 2025 (12:00)Štafeta mužů (4 x 7,5 km)  
NE 14. 12. 2025 (14:45)Štafeta žen (4 x 6 km) 

SP biatlon Annecy-Le Grand Bornand 🇫🇷

Datum a časZávodVýsledek
ČT 18. 12. 2025 (14:15)Sprint žen (7,5 km) 
PÁ 19. 12. 2025 (14:15)Sprint mužů (10 km) 
SO 20. 12. 2025 (12:15)Stíhací závod žen (10 km)  
SO 20. 12. 2025 (14:45)Stíhací závod mužů (12,5 km) 
NE 21. 12. 2025 (12:15)Závod s hromadným startem žen 
NE 21. 12. 2025 (14:45)Závod s hromadným startem mužů 

SP biatlon Oberhof 🇩🇪

Datum a časZávodVýsledek
ČT 8. 1. 2026 (14:10)Sprint mužů (10 km) 
PÁ 9. 1. 2026 (14:25)Sprint žen (7,5 km) 
SO 10. 1. 2026 (12:00)Stíhací závod mužů (12,5 km) 
SO 10. 1. 2026 (14:25)Štafeta žen (4 x 6 km) 
NE 11. 1. 2026 (11:00)Štafeta mužů (4 x 7,5 km) 
NE 11. 1. 2026 (14:30)Stíhací závod žen (10 km)  

SP biatlon Ruhpolding 🇩🇪

Datum a časZávodVýsledek
ST 14. 1. 2026 (14:30)Štafeta žen (4 x 6 km) 
ČT 15. 1. 2026 (14:30)Štafeta mužů (4 x 7,5 km) 
PÁ 16. 1. 2026 (14:30)Sprint žen (7,5 km) 
SO 17. 1. 2026 (14:30)Sprint mužů (10 km) 
NE 18. 1. 2026 (12:30)Stíhací závod žen (10 km) 
NE 18. 1. 2026 (15:00)Stíhací závod mužů (12,5 km) 

SP biatlon Nové Město na Moravě 🇨🇿

Datum a časZávodVýsledek
ČT 22. 1. 2026 (18:15)Krátký individuál mužů 
PÁ 23. 1. 2026 (18:15)Krátký individuál žen 
SO 24. 1. 2026 (13:15)Smíšená štafeta dvojic 
SO 24. 1. 2026 (15:15)Smíšená štafeta 
NE 25. 1. 2026 (15:15)Závod s hromadným startem mužů 
NE 25. 1. 2026 (18:15)Závod s hromadným startem žen 

ZOH biatlon Anterselva 2026 🇮🇹

Datum a časZávodVýsledek
8. 2. 2026 (14:05)Smíšená štafeta 
10. 2. 2026 (13:30)Vytrvalostní závod mužů 
11. 2. 2026 (14:15)Vytrvalostní závod žen 
13. 2. 2026 (14:00)Sprint mužů 
14. 2. 2026 (14:00)Sprint žen 
15. 2. 2026 (11:15)Stíhací závod mužů 
15. 2. 2026 (14:45)Stíhací závod žen 
17. 2. 2026 (14:30)Štafeta mužů 
18. 2. 2026 (14:45)Štafeta žen 
20. 2. 2026 (14:15)Hromadný start mužů 
21. 2. 2026 (14:15)Hromadný start žen 

SP biatlon Kontiolahti 🇫🇮

Datum a časZávodVýsledek
5. 3. 2026 (17:05)Vytrvalostní závod žen 
6. 3. 2026 (17:10)Vytrvalostní závod mužů 
7. 3. 2026 (13:40)Hromadný start žen 
7. 3. 2026 (15:40)Štafeta mužů 
8. 3. 2026 (13:30)Štafeta žen 
8. 3. 2026 (16:55)Hromadný start mužů 

SP biatlon Otepää 🇪🇪

Datum a časZávodVýsledek
12. 3. 2026Sprint - muži 
13. 3. 2026Sprint - ženy 
14. 3. 2026Stíhací závod - muži 
14. 3. 2026Stíhací závod - ženy 
15. 3. 2026Smíšená štafeta 
15. 3. 2026Smíšená štafeta dvojic 

SP biatlon Oslo 🇳🇴

Datum a časZávodVýsledek
19. 3. 2026Sprint - muži 
20. 3. 2026Sprint - ženy 
21. 3. 2026Stíhací závod - muži 
21. 3. 2026Stíhací závod - ženy 
22. 3. 2026Hromadný start - muži 
22. 3. 2026Hromadný start - ženy 

SP v biatlonu a novinky v sezoně 2025/26

  • Nově se zavádějí nové věkové kategorie – U21, U19, U17. Od sezony 2026/27 se navíc Mistrovství světa juniorů omezí pouze na kategorii U21. Kategorie dorostu (U19) končí.
  • Šampionát v Novém Městě na Moravě se přesouvá na leden, konkrétně na termín od 22. do 25. ledna 2026.
  • Ve startovní listině stále chybí závodníci Ruska a Běloruska.
  • Stále jsou zakázany vosky s fluorem ve složení. Před startem bude probíhat "Flour test" nebo společné mazání lyží.
  • Nově se bude kromě červeného a zlatého dresu předávat takzvané Stříbrné číslo. IBU se rozhodla ocenit veterány v závodním poli. Nejlepší závodník nad 33 let si odveze stříbrné číslo, čímž chce biatlonová federace ocenit dlouhověkost a výkony zkušených závodníků.
  • Kompletní přehled novinek naleznete ZDE.

Výsledky SP v biatlonu 2024/25

CELKOVÉ POŘADÍ SP (k 23. 3. 2025)

MUŽI

ŽENY

1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 1291
2. J. T. Bö (Nor.) 1173
3. Eric Perrot (Fr.) 926
20. Vítězslav Hornig (ČR) 391
29. Michal Krčmář (ČR) 236
44. Jonáš Mareček (ČR) 104
54. Adam Vaclavic (ČR) 59
64. Tomáš Mikyska (ČR) 27
86. Petr Hak (ČR) 6
91. Jakub Štvrtecký (ČR) 1

1. Franziska Preussová (Něm.) 1278
2. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 1258
3. Julia Simonová (Fra.) 902
21. Tereza Voborníková (ČR) 349
33. Markéta Davidová (ČR) 223
36. Jessica Jislová (ČR) 200
46. Lucie Charvátová (ČR) 105
90. Kristýna Otcovská (ČR) 9

SPRINT

1. J. T. Bö (Nor.) 432
2. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 381
3. Emilien Jacquelin (Fra.) 325
23. Vítězslav Hornig (ČR) 129
27. Michal Krčmář (ČR) 87
31. Jonáš Mareček (ČR) 71
52. Adam Vaclavic (ČR) 22
62. Tomáš Mikyska (ČR) 14
74. Petr Hak (ČR) 6
81. Jakub Štvrtecký (ČR) 1

1. Franziska Preussová (Něm.) 414
2. Lou Jeanmonnot (Fra.) 346
3. Justine Braisaz-Bouchet (Fra.) 318
17. Markéta Davidová (ČR) 131
24. Tereza Voborníková (ČR) 109
38. Lucie Charvátová (ČR) 66
60. Jessica Jislová (ČR) 25

STÍHACÍ ZÁVOD

1. J. T. Bö (Nor.) 430
2. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 430
3. Sebastian Samuelsson (Švé.) 290
21. Vítězslav Hornig (ČR) 107
29. Michal Krčmář (ČR) 71
45. Jonáš Mareček (ČR) 30
58. Tomáš Mikyska (ČR) 13
60. Adam Vaclavic (ČR) 6

1. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 438
2. Julia Simonová (Fra.) 343
3. Franziska Preussová (Něm.) 319
16. Tereza Voborníková (ČR) 122
31. Jessica Jislová (ČR) 70
39. Markéta Davidová (ČR) 50 
60. Lucie Charvátová (ČR) 13

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 165
2. Jakov Fak (Slov.) 144
3. Endre Stroemsheim (Nor.) 142
19. Vítězslav Hornig (ČR) 64
26. Michal Krčmář (ČR) 43
38. Adam Vaclavic (ČR) 27
62. Jonáš Mareček (ČR) 3

1. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 221
2. Franziska Preussová (Něm.) 190
3. Oceane Michelonová (Fra.) 146
15. Jessica Jislová (ČR) 60
35. Tereza Voborníková (ČR) 30
40. Lucie Charvátová (ČR) 26
53. Markéta Davidová (ČR) 11
55. Kristýna Otcovská (ČR) 9

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 315
2. Eric Perrot (Fra.) 314
3. Quentin Fillon Maillet (Fra.) 268
21. Vítězslav Hornig (ČR) 91
31. Michal Krčmář (ČR) 35
47. Adam Vaclavic (ČR) 4

1. Franziska Preussová (Něm.) 355
2. Elvira Oebergová (Švé.) 299
3. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 253
20. Tereza Voborníková (ČR) 88
32. Jessica Jislová (ČR) 45
37. Markéta Davidová (ČR) 31

Průvodce SP v biatlonu

  • Kde sledovat biatlon živě v TV?

Závody ze Světového poháru v biatlonu vysílá v přímém přenosu tradičně Česká televize a Eurosport. Výsledky můžete sledovat i v Datacentru IBU.

  • Kdy začíná biatlon?

Světový pohár v biatlonu 2025/26 bude zahájen štafetou žen 29. listopadu ve švédském Östersundu.

  • Kde se jede biatlon?

První zástavkou letošní sezony bude švédský Östersund. Chybět nebudou pravidelné zastávky SP Hochfilzen, Ruhpolding, Oberhof, Kontiolahti a Oslo. Světový pohár zavítá i do francouzské Annecy, dalším hostitelem pak bude estonské Ötepää. Čeští fanoušci se dočkají Světového poháru i v Novém Městě na Moravě, které bude na program již od 22. ledna 2026.

  • Jak se boduje biatlon?

Na body v závodech SP dosáhne 40 nejlepších závodníků, u závodu s hromadným startem pak kompletní startovní listina čítající 30 jmen.

  • Co znamená červený dres v biatlonu?

Červený dres nosí závodníci, kteří vévodí celkovému pořadí dané disciplíny. Žlutý dres pak po vzoru Tour de France obléká lídr celkové pořadí Světového poháru.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2024/25Pravidla biatlonuKde sledovat biatlon v TV?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2024/25

Klasické lyžování
Marcialonga 2024

Krasobruslení
MS v krasobruslení 2023

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů