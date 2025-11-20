Předplatné

SP v biatlonu 2025/26 Östersund: program, výsledky, nominace a kde sledovat živě?

Biatlon
Světový pohár v biatlonu odstartuje v sobotu 29. listopadu svou první zastávkou ve švédském Östersundu. U toho samozřejmě nebudou chybět čeští biatlonisté v čele s uzdravenou Markétou Davidovou. Program, českou nominaci a kde sledovat závody živě, to vše naleznete v článku.

Program SP biatlon 2025/26 Östersund

Datum a časZávodVýsledek
SO 29. 11. 2025 (13:15)Štafeta žen 
SO 29. 11. 2025 (16:55)Štafeta mužů 
NE 30. 11. 2025 (14:00)Smíšená štafeta dvojic 
NE 30. 11. 2025 (16:40)Smíšená štafeta 
ÚT 2. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 12,5 km (ženy) 
ST 3. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 15 km (muži) 
PÁ 5. 12. 2025 (16:00)Sprint na 7,5 km (ženy) 
SO 6. 12. 2025 (16:30)Sprint na 10 km (muži) 
NE 7. 12. 2025 (13:15)Stíhací závod žen 
NE 7. 12. 2025 (15:15)Stíhací závod mužů 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Östersundu začíná v sobotu 29. listopadu od 13:15.

Česká nominace na SP v biatlonu v Östersundu 2025

Na závody Světového poháru v Östersundu bylo letos nominováno deset českých biatlonistů. Nechybí české stálice a největší medailové naděje, jako jsou Michal Krčmář, Vítězslav Hornig a především Markéta Davidová, která se po zranění vrací v plné síle.

  • Muži: Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík
  • Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková

České biatlonové úspěchy v Östersund od roku 2013

Největších úspěchů ve švédském středisku Östersund dosáhla Gabriela Soukalová, která byla ve své době biatlonovým fenoménem. Poslední cenný kov získala Markéta Davidová, když v roce 2021 vybojovala zlato ve vytrvalostním závodu žen.

UmístěníDisciplínaSezona
1. místo - Markéta DavidováVytrvalostní závod žen 15 kmSP 2021/2022
3. místo - Markéta DavidováSprint žen 7,5 kmSP 2019/20
1. místo - Gabriela SoukalováStíhací závod žen na 10 kmSP 2016/17
3. místo - Gabriela SoukalováSprint žen 7,5 kmSP 2016/17
1. místo - Gabriela SoukalováSprint žen 7,5 kmSP 2015/16
3. místo - ČR (Soukalová, Vítková, Šlesingr, Moravec)Smíšené štafetySP 2015/16
3. místo - Michal ŠlesingrVytrvalostní závod mužů 20 kmSP 2014/15
2. místo - Ondřej MoravecSprint mužů 10 kmSP 2014/15
2. místo - Veronika VítkováSprint žen 7,5 kmSP 2014/15
1. místo - Gabriela SoukalováVytrvalostní závod žen 15 kmSP 2013/14
1. místo - ČR (Vítková, Soukalová, Vítek, Moravec)Smíšené štafetySP 2013/14

