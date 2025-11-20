SP v biatlonu 2025/26 Östersund: program, výsledky, nominace a kde sledovat živě?
Světový pohár v biatlonu odstartuje v sobotu 29. listopadu svou první zastávkou ve švédském Östersundu. U toho samozřejmě nebudou chybět čeští biatlonisté v čele s uzdravenou Markétou Davidovou. Program, českou nominaci a kde sledovat závody živě, to vše naleznete v článku.
Program SP biatlon 2025/26 Östersund
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|SO 29. 11. 2025 (13:15)
|Štafeta žen
|SO 29. 11. 2025 (16:55)
|Štafeta mužů
|NE 30. 11. 2025 (14:00)
|Smíšená štafeta dvojic
|NE 30. 11. 2025 (16:40)
|Smíšená štafeta
|ÚT 2. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 12,5 km (ženy)
|ST 3. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 15 km (muži)
|PÁ 5. 12. 2025 (16:00)
|Sprint na 7,5 km (ženy)
|SO 6. 12. 2025 (16:30)
|Sprint na 10 km (muži)
|NE 7. 12. 2025 (13:15)
|Stíhací závod žen
|NE 7. 12. 2025 (15:15)
|Stíhací závod mužů
Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>
Kde sledovat SP v biatlonu?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Östersundu začíná v sobotu 29. listopadu od 13:15.
Česká nominace na SP v biatlonu v Östersundu 2025
Na závody Světového poháru v Östersundu bylo letos nominováno deset českých biatlonistů. Nechybí české stálice a největší medailové naděje, jako jsou Michal Krčmář, Vítězslav Hornig a především Markéta Davidová, která se po zranění vrací v plné síle.
- Muži: Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík
- Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková
České biatlonové úspěchy v Östersund od roku 2013
Největších úspěchů ve švédském středisku Östersund dosáhla Gabriela Soukalová, která byla ve své době biatlonovým fenoménem. Poslední cenný kov získala Markéta Davidová, když v roce 2021 vybojovala zlato ve vytrvalostním závodu žen.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|1. místo - Markéta Davidová
|Vytrvalostní závod žen 15 km
|SP 2021/2022
|3. místo - Markéta Davidová
|Sprint žen 7,5 km
|SP 2019/20
|1. místo - Gabriela Soukalová
|Stíhací závod žen na 10 km
|SP 2016/17
|3. místo - Gabriela Soukalová
|Sprint žen 7,5 km
|SP 2016/17
|1. místo - Gabriela Soukalová
|Sprint žen 7,5 km
|SP 2015/16
|3. místo - ČR (Soukalová, Vítková, Šlesingr, Moravec)
|Smíšené štafety
|SP 2015/16
|3. místo - Michal Šlesingr
|Vytrvalostní závod mužů 20 km
|SP 2014/15
|2. místo - Ondřej Moravec
|Sprint mužů 10 km
|SP 2014/15
|2. místo - Veronika Vítková
|Sprint žen 7,5 km
|SP 2014/15
|1. místo - Gabriela Soukalová
|Vytrvalostní závod žen 15 km
|SP 2013/14
|1. místo - ČR (Vítková, Soukalová, Vítek, Moravec)
|Smíšené štafety
|SP 2013/14