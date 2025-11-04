Nedvěd odkrývá cestu z krize Sparty i vnímání hráčů: Umím si představit doplnění kádru
Poprvé od převzetí Sparty nechává nahlédnout do své garáže. Na místo, kde se mu podařilo opravit havarovaný tým a vrátit ho na závodní dráhu. Trenér Jaroslav Nedvěd (56) v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport rozebral příčiny vzestupu Pražanů, ale také pohled do budoucna, hlavně směrem k play off. To bude pro velkoklub z hlavního města znovu klíčové. „Vidíme v klucích daleko víc, než jestli umí vystřelit nebo udělat kličku. Jsou to lidi,“ říká impulzivní stratég.
S rudou značkou se Jaroslav Nedvěd letos spojil po téměř šesti letech, pozici asistenta vyměnil za úlohu hlavního kouče. „Určitě se u Sparty nezměnilo nic v ambicích, vysokých cílech, hladu a touze po úspěchu,“ uznává šestapadesátiletý odborník. Tlak na mančaft bude vždycky, to se ví. Když se nedaří, deprese na sebe nenechá dlouho čekat. Nedvěd ovšem dokázal pád prolomit, tým bodoval v devíti z jedenácti zápasů pod jeho velením. V extralize slavil čtyřikrát v řadě.
Co cítíte v souvislosti s aktuálním projevem týmu?
„Určitě úlevu. Když se nedaří, ať už tady nebo kdekoliv jinde, atmosféra v kabině a v mužstvu není bůhvíjaká. Jakmile jsem k týmu přišel, člověk to cítil. Navíc jsem dorazil z Litoměřic, kde jsme se až překvapivě vyhřívali na prvním, druhém místě. Tam nálada byla parádní, takže chodíte do kabiny, která žije, vidíte úsměvy a je sranda. Ve Spartě to tak logicky nebylo. Situace byla, jaká byla.“
Změnila se?
„Teď mám zase pocit, jako když jsem chodil do litoměřické kabiny. Je tady veseleji, na ledě máme energii a náboj. Je to o hlavě a psychice. Když se mužstvu daří, lidi jsou šťastnější.“
Tušíte, čím jste dokázal změnit kurz? Protože když se ptám vašich hráčů, odpověď nenachází.
„Já to ovšem taky nevím. Tak to je. Ve Spartě jsou všichni výborní hokejisti, což jsme jim řekli. Jinak by ve Spartě ani nebyli. Klub do svých řad nebere a nenakupuje špatné hráče, mají velikou kvalitu. Nějakým způsobem se jim nedařilo. Říkal jsem, že na to není žádný speciální lék ani magie. Prostě jsme přišli a začali pracovat. Dal jsem na obecné principy, které mi vždycky fungovaly u mládeže i v Maxa lize.“
O co přesně jde?