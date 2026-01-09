Předplatné

Další brutální obrátka Kladna v Boleslavi: loni 7:0, teď 5:0 ve třetí třetině!

ZIMÁK: Kundrátek na ZOH? Kde je spravedlnost, diví se Duda. Augustu ať nahradí… • Zdroj: isport.cz
Kladenští hokejisté předvedli v Mladé Boleslavi ukázkovou třetí třetinu, ve které nasázeli pět gólů
Zleva Pavol Skalický z Mladé Boleslavi a brankář Adam Brízgala z Kladna
Zleva David Gríger z Mladé Boleslavi a Griffin Mendel z Kladna
Fotogalerie
Tipsport extraliga
Pamatujete loňské poslední kolo základní části extraligy? Kladno v Mladé Boleslavi prohrávalo po 40 minutách 1:5, aby sedmi góly v poslední části nehorázně otočilo na 8:5. Nevídané, neslýchané. V pátek si daly oba týmy malé repete. Jednobrankový náskok Bruslařů se v poslední třetině proměnil ve výprask 1:5. Další silná káva. „Možná nějaká karma, která nám tady přeje,“ myslí si dvougólový Jakub Konečný.

Ještě ve 44. minutě vedete, byť jenom 1:0. Ale věříte, že časem přidáte druhý, anebo zkrátka ukopete těsné vedení do konce. Ve finiši zápasu se podíváte na ukazatel skóre a tam svítí 1:5! Kladno si ve 40. kole vychutnalo závěrečnou část, kde pěti góly dokonale ztupilo nástroje Bruslařů. Šlo o hodně, duel do potíží namočených týmů výrazně vylepšil postavení Rytířů v tabulce.

Je to Boleslav, která musí nemálo přidat, aby se dočkala předkola play off. Nyní ztrácí na dvanácté Kladno čtyři body, může se lehce (opravdu jen lehce) utěšovat, že má k dobru dva duely. „Před třetí třetinou jsme si jasně řekli, že budeme všechno střílet na bránu a napadalo nám to tam. Jsem rád, že to tam spadlo i mně, protože se mi po celou sezonu střílení branek vyhýbalo velkým obloukem,“ usmíval se Jakub Konečný.

V sezoně specialista na trefy v oslabení, v Boleslavi šlo o vítězný úder, nyní má už tři v menšině z celkových čtyř. „V útočné části nás trenéři neomezují, a jelikož soupeř myslí v přesilovce hlavně na útok, tak pokud ztratí puk, může z toho být přečíslení a z toho jsem v sezoně vytěžil ty góly. Ale klobouk dolů i před klukama, kteří to tam vylehali, zblokovali,“ ocenil Konečný černou práci kumpánů.

Jeho Kladno si před cestou do města škodovek dalo jasný cíl. Uspět. Jakkoli. Hlavně a za žádnou cenu na ledě nenechat soupeři všechny body. Jeli jsme sem s tím, že nás čeká hrozně důležitý zápas. Jak padlo první buly, v hlavě se mi trošičku přehrálo, že je to poslední zápas proti Boleslavi v sezoně a že zrovna vedle ní se v tabulce motáme,“ popsal Konečný.

Rytíři se nepopiratelně zvedají, trenérská změna přinesla klasický prvotní efekt.  David Čermák odešel a hlavní kompetence převzal Tomáš Plekanec. „Zkrátily se tréninky, ale jsou intenzivnější. Do každého zápasu jdeme s jasnou taktikou, plníme detaily, které máme dělat a od toho se vše odvíjí,“ pochvaluje si kladenský útočník.

Poražení si v šatně leccos vysvětlovali, situace je vážná. „V kabině jsme si potřebovali říct pár věcí na rovinu, nalít si čistého vína. Je na nás starších dostat se z toho ven. Není to jednoduché, každý tým je výborný a zkušený. Možná to mohlo vypadat lajdácky, že jsme se na to vykašlali, ale nevěřte tomu. Není to o tom, že řeknete tři slova a jste z bryndy ven. Je potřeba poctivě pracovat, každý se musí chytit za rypák a makat. Nic nevzdáváme,“ hlásil kapitán Adam Jánošík, jenž doufá v přízeň fanoušků. „Mrzí nás to. Makali jsme, chtěli jsme tomu dát všechno, bohužel. Ale neskládáme zbraně…“

15

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3921369123:8975
2Plzeň39183711109:7867
3Třinec40186115119:10067
4K. Vary3919321598:9965
5Mountfield38176114103:9064
6Liberec3817251497:9160
7Sparta37164314114:9659
8Vítkovice42164319112:12259
9Olomouc4117321997:11659
10Brno39162516107:10757
11Č. Budějovice38145316100:10355
12Kladno4012451996:11449
13M. Boleslav3812332076:10545
14Litvínov4011242387:12841
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

