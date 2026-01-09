Další brutální obrátka Kladna v Boleslavi: loni 7:0, teď 5:0 ve třetí třetině!
Pamatujete loňské poslední kolo základní části extraligy? Kladno v Mladé Boleslavi prohrávalo po 40 minutách 1:5, aby sedmi góly v poslední části nehorázně otočilo na 8:5. Nevídané, neslýchané. V pátek si daly oba týmy malé repete. Jednobrankový náskok Bruslařů se v poslední třetině proměnil ve výprask 1:5. Další silná káva. „Možná nějaká karma, která nám tady přeje,“ myslí si dvougólový Jakub Konečný.
Ještě ve 44. minutě vedete, byť jenom 1:0. Ale věříte, že časem přidáte druhý, anebo zkrátka ukopete těsné vedení do konce. Ve finiši zápasu se podíváte na ukazatel skóre a tam svítí 1:5! Kladno si ve 40. kole vychutnalo závěrečnou část, kde pěti góly dokonale ztupilo nástroje Bruslařů. Šlo o hodně, duel do potíží namočených týmů výrazně vylepšil postavení Rytířů v tabulce.
Je to Boleslav, která musí nemálo přidat, aby se dočkala předkola play off. Nyní ztrácí na dvanácté Kladno čtyři body, může se lehce (opravdu jen lehce) utěšovat, že má k dobru dva duely. „Před třetí třetinou jsme si jasně řekli, že budeme všechno střílet na bránu a napadalo nám to tam. Jsem rád, že to tam spadlo i mně, protože se mi po celou sezonu střílení branek vyhýbalo velkým obloukem,“ usmíval se Jakub Konečný.
V sezoně specialista na trefy v oslabení, v Boleslavi šlo o vítězný úder, nyní má už tři v menšině z celkových čtyř. „V útočné části nás trenéři neomezují, a jelikož soupeř myslí v přesilovce hlavně na útok, tak pokud ztratí puk, může z toho být přečíslení a z toho jsem v sezoně vytěžil ty góly. Ale klobouk dolů i před klukama, kteří to tam vylehali, zblokovali,“ ocenil Konečný černou práci kumpánů.
Jeho Kladno si před cestou do města škodovek dalo jasný cíl. Uspět. Jakkoli. Hlavně a za žádnou cenu na ledě nenechat soupeři všechny body. Jeli jsme sem s tím, že nás čeká hrozně důležitý zápas. Jak padlo první buly, v hlavě se mi trošičku přehrálo, že je to poslední zápas proti Boleslavi v sezoně a že zrovna vedle ní se v tabulce motáme,“ popsal Konečný.
Rytíři se nepopiratelně zvedají, trenérská změna přinesla klasický prvotní efekt. David Čermák odešel a hlavní kompetence převzal Tomáš Plekanec. „Zkrátily se tréninky, ale jsou intenzivnější. Do každého zápasu jdeme s jasnou taktikou, plníme detaily, které máme dělat a od toho se vše odvíjí,“ pochvaluje si kladenský útočník.
Poražení si v šatně leccos vysvětlovali, situace je vážná. „V kabině jsme si potřebovali říct pár věcí na rovinu, nalít si čistého vína. Je na nás starších dostat se z toho ven. Není to jednoduché, každý tým je výborný a zkušený. Možná to mohlo vypadat lajdácky, že jsme se na to vykašlali, ale nevěřte tomu. Není to o tom, že řeknete tři slova a jste z bryndy ven. Je potřeba poctivě pracovat, každý se musí chytit za rypák a makat. Nic nevzdáváme,“ hlásil kapitán Adam Jánošík, jenž doufá v přízeň fanoušků. „Mrzí nás to. Makali jsme, chtěli jsme tomu dát všechno, bohužel. Ale neskládáme zbraně…“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|39
|21
|3
|6
|9
|123:89
|75
|2
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|3
Třinec
|40
|18
|6
|1
|15
|119:100
|67
|4
K. Vary
|39
|19
|3
|2
|15
|98:99
|65
|5
Mountfield
|38
|17
|6
|1
|14
|103:90
|64
|6
Liberec
|38
|17
|2
|5
|14
|97:91
|60
|7
Sparta
|37
|16
|4
|3
|14
|114:96
|59
|8
Vítkovice
|42
|16
|4
|3
|19
|112:122
|59
|9
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|10
Brno
|39
|16
|2
|5
|16
|107:107
|57
|11
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|40
|11
|2
|4
|23
|87:128
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž