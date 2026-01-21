Očekávané přesuny v extralize: návrat Augusty či gólmanů, podpora pro Vítkovice z Třince
Generální manažeři dobře vědí, o čem je řeč. Na jedné koleji vymýšlejí, jak svůj tým vylepšit, aby uspěl v play off, nebo aby si ho vůbec zahrál, na té druhé staví tým pro nový ročník. Všechno v jeden čas. V extraligovém zákulisí se upekly a stále pečou dohody angažmá pro ročník 2026/27. Řada smluv už je v šuplíku, na jaře půjdou ven, jiné se dolaďují. Deník Sport přináší aktuální přehled.
Matěj Stránský
útočník, 32 let
Davos – Pardubice
O tomto záměru deník Sport a web iSport informovaly prvně už před pár týdny. Zdroje hlásí, že je ruka v rukávu, byť český klub musí účastníka milánské olympiády vyvázat z kontraktu, jenž pozbývá platnosti až příští rok na jaře. Dynamo už jednou podobnou transakci uskutečnilo v případě Romana Červenky, kterého předloni vytáhlo z Rapperswilu. Dvaatřicetiletý Stránský si ve Švýcarsku vybudoval velkou reputaci a pro Davos je jistě překvapením, že míní odejít před vypršením kontraktu. Za chystaným návratem hledejte rodinné důvody. V něm se původně angažovala i Kometa, ovšem Pardubice podle všeho přišláply ve správnou chvíli na pedál a nabídly smlouvu, které se těžko říká ne.
1,05
Takový bodový průměr na utkání má ve švýcarské NL Matěj Stránský, nejvyšší ze všech. Z 37 utkání vydoloval 39 bodů (19+20) a je průběžně šestý.
Adam Kubík, Filip Přikryl
útočník, 27 let a útočník, 24 let
České Budějovice – Kladno
Budějovické duo se na jihu Čech velmi dobře sehrálo, hlavně v předchozím ročníku umělo soupeřům škaredě zatopit. V aktuální sezoně to není úplně ono, zvlášť na Adamu Kubíkovi (27) je občas znát, že by potřeboval nový vzduch. Na ten kladenský je zvyklý, pochází z tamní líhně a po třech letech se má vracet. Uvažovaná souhra s Filipem Přikrylem (24) může Rytířům přinést hodně zajímavý benefit, propojení kreativního centra s dobrým střelcem dává logiku a týmu naději. Navíc se oba nachází ve výborném věku. Jen potřebují, aby v nabitém kádru dostali prostor. Dostanou jej, pokud jim to bude od začátku sypat.
-10
Tolik záporných bodů má v sezoně Adam Kubík, Filip Přikryl je v plusu s jedním bodem.
Jakub Pour
útočník, 26 let
Mountfield HK – České Budějovice
Velmi dobrý kauf pro jihočeský soubor, protože v Pourovi stále dřímá nevydolovaný potenciál. Kdo to z něj konečně dostane? Šestadvacetiletý dravec vám v ideálním rozpoložení odehraje všechno a na nadstandardní úrovni. Nastřílí góly, připraví je a ještě se soupeři vryje pod kůži provokacemi nebo rvačkou. To občas výrazně potřebujete a ne každý je ochoten riskovat, že mu druhá strana nabančí. Někdejší majitel smlouvy s Chicagem, jenž si před čtyřmi roky vyzkoušel AHL, z nějakého důvodu není v Hradci mezi preferovanými hráči, také proto míří jinam.
18
Tolik kanadských bodů je zatím sezonním maximem Jakuba Poura, reálně má přitom minimálně na dvojnásobek.
Marek Zachar
útočník, 27 let
Liberec – České Budějovice
Je to celkem k nevíře, ale příští sezona bude desátou extraligovou pro bývalého kapitána reprezentační dvacítky, k tomu připočítejte dva roky v kanadské QMJHL. Novým působištěm pro něj bude česká Kalifornie, jak říkává Radek Duda. Výjimečně rychlého útočníka rádi využijete na oslabení, k tomu připočítejte deset gólů při plné sezoně bez zranění a otravnou dotěrnost vůči soupeři. V součtu balíček dovedností, které můžou společně se změnou prostředí přinést Motoru zajímavý užitek. O to větší, že tahle akvizice vám neudělá díru do pokladny.
416
Tolik extraligových utkání má na kontě Marek Zachar, vydoloval v nich 50 gólů a 95 bodů.
Patrik Augusta
trenér, 56 let
národní tým U20 – Sparta
Ocitá se na profesním vrcholu, kam jej vystřelila bilance tří světových medailí (0-1-2) s reprezentační dvacítkou. Kdyby ještě pár měsíců počkal, ve výhledu mohl získat povýšení k velkému nároďáku, čímž by unikátně navázal na otce Josefa, kouče dvojnásobných mistrů světa (2000, 2001). Jenže o tom se teprve bude rozhodovat a zatím nikdo neví, jak to dopadne, tudíž Augusta vsadil na atraktivní pobídku Sparty. Přičemž už v předchozích měsících a letech s díky vracel lasa od celé řady extraligových klubů. Otázkou zůstává obsazení jeho asistentů a budoucnost nynějšího kouče Jaroslava Nedvěda.
Robért Petrovický
trenér, 52 let
Olomouc – České Budějovice
V Českých Budějovicích se rozhodli pro výměnu na postu sportovního manažera, Václav Nedorost střídá Jiřího Novotného. S ním přichází i sázka na nové náčelníky střídačky, Ladislav Čihák po třech letech (kdo to může v extralize říci?) opustí pracoviště společně s kolegou Jiřím Hanzlíkem (junioři Plzně?). Už delší dobu prosakuje, že se na jih Čech přesune z Olomouce Róbert Petrovický, jehož pravou rukou by mohl být Valdemar Jiruš, nyní Nedvědův asistent ve Spartě. Teď však dlouholetý asistent u slovenské reprezentace potřebuje udržet Hanáky v předkole play off, což ještě může být pořádná šichta.
5
Tolik roků pracoval pro áčkovou slovenskou reprezentaci, další dvě sezony vedl dvacítku.
Dominik Pavlát
brankář, 26 let
Ilves Tampere – Kladno
Naposledy v reprezentačním mundůru na prosincových Švýcarských hrách ukázal, jak moc je dobrý. Po dvouleté štaci v Ilvesu se chystá gólmanův návrat do extraligy, zájem o něj byl či stále je na mnoha adresách. Podle informací Sportu však vyhrála kladenská varianta. V táboře Rytířů by se měl explzeňský brankář prostřídávat s Adamem Brízgalou, jenž nedávno s klubem prodloužil spolupráci. Pavlát má své nejlepší roky ještě před sebou, v jeho případě nemusí být v budoucnu smlouva s týmem NHL úplnou sci-fi.
12/9
Tolik výher/porážek má Dominik Pavlát v aktuální sezoně finské Liigy.
Patrik Zdráhal
útočník, 30 let
Mladá Boleslav – Mountfield HK
Během jednoho kalendářního roku nejspíš vymění tři kluby. Vítkovický, boleslavský a nakonec hradecký. Ostravský rodák se nedávno odevzdal službám Bruslařů v rámci hostování, po sezoně by měl podle informací Sportu zase změnit štaci a přiblížit se víc domovu. Už by to však chtělo profesně se usadit a nehledat stále místo, kde to konečně všechno do sebe zapadne. Vedle Zdráhala by se měl pod Bílou věž stěhovat z Olomouce, potažmo z Třince slovenský útočník Viliam Čacho.
Jiří Patera
brankář, 26 let
Vancouver – Pardubice
Tady si ještě dejte otazník. Do sféry veřejného tajemství náleží zájem Dynama získat špičkového gólmana, ideálně s čerstvou nebo docela nedávnou zkušeností z NHL. Čeští omaskovaní muži se však v NHL drží a rozhodně ne zuby nehty. Zkrátka, nemají důvod se vracet, byť může být pobídka extra atraktivní. Jiří Patera patří do kategorie těch, kteří doufají, že v zámoří znovu podepíší. Po předloňském přesunu z organizace Vegas ke Canucks se stal jeho domovem tým Abbotsdorfu v AHL, v nynějším ročníku se nahoru podíval pouze epizodně, jinak pracuje na farmě. Pardubice mohou klapnout v případě, že se po sezoně v zámoří nedomluví. Zájem měl projevit i Motor.
91,5
Taková procentuální úspěšnost zákroků náleží Jiřímu Paterovi v AHL.
Andrej Nestrašil
útočník, 34 let
Třinec – Vítkovice
I když o (ne)fungování ve vítkovické kabině můžete aktuálně slyšet různé historky, od příští sezony Ostravany podpoří hráč, který neúprosný styl Václava Varadi velmi dobře zná. V předchozí kariéře Nestrašilovi tvrdé standardy seděly, proto zvolil návrat k bývalému kouči, pod jehož velením získal první titul v třineckém dresu. Alternující kapitán Ocelářů je na současné adrese pátým rokem, takže hledal změnu. Skvělých 49 bodů, které vyrobil v základní části 2023/24, už v sobě zřejmě nemá. I tak může být pro Rideru velkou ofenzivní vzpruhou. V posledním období Vítkovice zkoušely oživit útok výlovem v zahraničí, ale zatím se taková cesta nesetkala s výraznějším úspěchem.
17+32
Taková byla nejúspěšnější sezonní bilance Andreje Nestrašila za Oceláře, produkci v hodnotě 49 bodů stihl za 51 utkání.
Filip Pyrochta
obránce, 29 let
Mladá Boleslav – Třinec
V Třinci mají v aktuální rotaci pět beků ve věku 32 let a starších. V defenzivně šestinásobných mistrů nejvyšší soutěže každopádně nikdy neočekávejte radikální řez v podobě totálního omlazení. Důkazem takového přístupu je Pyrochta, který významné kulatiny oslaví ještě předtím, než za Oceláře poprvé naskočí v letní přípravě. Po třech sezonách v Boleslavi se kreativní reprezentant, při vší úctě k Bruslařům, konečně přesouvá na místo, kde mohou reálně pomýšlet na nejvyšší mety. Pokud se rodákovi z Třebíče bude dařit, patrně si vytvoří rezervaci v elitní přesilovkové formaci červenobílých. Odtud je to za dalšími starty v národním týmu zase trošku blíž.
61
Tolik mezinárodních utkání sehrál za Česko Filip Pyrochta, počítá i osm utkání na mistrovství světa.
Petr Zámorský
obránce, 33 let
Plzeň – Mladá Boleslav
Pokud se na trhu neobjeví nečekaná štika, měl by být Zámorský přímou náhradou za odcházejícího Pyrochtu. Mistr extraligy se Zlínem ze sezony 2013/14, po níž dostal dokonce cenu pro nejlepšího obránce, zaslouží ocenění za restart zdánlivě uvadající kariéry. Po předchozí sezoně s 16 body (6+10) ve 46 zápasech s ním v Plzni nebyli příliš spokojení a rozšířili konkurenci pro početní převahy. Přišel Stuart Percy nebo Jakub Jeřábek, ale Zámorský tlak ustál a dalece pokořil očekávání, když se potřetí v kariéře dostal na metu deseti branek. Jak udržitelné bude jeho tempo, ukáže další ročník v boleslavských barvách.
2
Hned dvakrát Petr Zámorský opanoval extraligové pořadí z hlediska průměrného času, který na ledě strávil. Hodně by měl hrát i v Mladé Boleslavi.
Daniel Voženílek
útočník, 29 let
Zug – Třinec
Pořád jde jen o hodně pravděpodobnou spekulaci, nicméně míří k ní všechny dostupné indicie. Před Vánoci se v reprezentační pauze Voženílek ukázal v Třinci jako VIP divák na utkání s Mladou Boleslaví. Když ze Slezska předloni odcházel, nechal za sebou přerušený kontrakt, na který by měl po dvouletém dobrodružství v Zugu znovu navázat. Manželce se v Třinci líbilo, společně navíc vychovávají tři syny. Ani sportovně se Voženílkovi druhá sezona v Zugu pod vlivem zranění tolik nedaří, po 25 zápasech je na devíti bodech a mimořádný start švýcarského angažmá je tatam. Pokud nezvítězí vidina případného pokračování v zahraničí, měl by se hlásit pod Javorovým.
18
Tolik utkání v dresu Zugu v aktuální sezoně vynechal Daniel Voženílek vlivem zdravotních problémů či z rozhodnutí trenérů.