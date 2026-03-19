Jeden Josef přišel o neprůstřelnost, druhý dostal dárek. Plzeň vyrovnala i bez Fina
Plzeň na druhý pokus využila domácí prostředí, po 205 minutách ukončila neprůstřelnost Josefa Kořenáře, naopak čistým kontem se blýskl Nick Malík. Čtvrtfinálová série hokejové Tipsport extraligy se Spartou se po vítězství 2:0 za nerozhodného stavu přesouvá do Prahy. Přinášíme důležité momenty druhého duelu.
Rozhodčí řekli: Tudy ne
Druhé dějství bylo na začátku ještě vypjatější než první zápas. Přiostřilo se i před brankovištěm. Indiáni dvakrát ve strkanicích po přerušení hry své dotírání přehnali. Ve třetí minutě dostal Ivo Sedláček menší trest za hrubost. V polovině první části šel na trestnou lavici za krosček Jan Schleiss. Tribuny bouřily, Sparta nabídnuté dvě přesilovky nevyužila. Další vyloučení sparťana Chlapíka bylo spíš úzkostlivé. Ale rozhodčí měli kuráž hned na začátku ukázat, že tudy ne, přátelé.
Měchurova úřadovna
Ve 29. minutě vyseknul Adam Raška hokejku Jeřábkovi. Plzeň po faulu na kapitána hrála potřetí přesilovku. Ville Lajunen nahodil puk na Josefa Kořenáře, který ho vyrazil před sebe. Ve své úřadovně na brankovišti se výtečně zorientoval Adam Měchura. Poslal poletující a poskakující kotouč za záda gólmana Sparty. Indiáni čekali na první gól v sérii téměř 90 minut, Kořenář inkasoval ve vzájemných zápasech po 205 minutách a sekundě hry. V předchozích dvou utkáních proti západočeskému týmu vychytal čisté konto.
Rohlík vyrazil pro párek
Do druhého zápasu naskočila jiná Škodovka. Přidala na rychlosti, důrazněji forčekovala. Své úsilí ve druhé třetině podtrhla. Sparta byla často krok pozadu, po důsledném napadání se zrodil druhý gól Indiánů. Michael Špaček dostal ve vlastním pásmu krkolomnou přihrávku od mantinelu na kruh. Ondřej Rohlík ho dostal pod tlak a kotouče se zmocnil. Vyrazil s ním dopředu k bráně a přesnou střelou na zadní tyč zvýšil náskok Plzně na párek, tedy na dva góly.
Výhra i bez Fina
Ville Petman v prvním utkání zůstal po nekontrolovatelném pádu na chvíli bezvládně ležet a z ledu ho odváželi na nosítkách. Nic vážného se naštěstí nestalo. Neutrpěl žádné závažné zranění, jen šok a pohmožděniny způsobené nárazem na mantinel. Do druhého střetnutí nenastoupil. Plzeň přišla o do té doby nejstabilnější lajnu. V útoku s jeho bratrem Mikko Petmanem a Teplým se objevil Dominik Simon. I bez šikovného Fina vyrovnala Plzeň sérii, góly zařídila první formace. Hyka dostal hokejkou do obličeje od Jeřábka, faul zůstal nepotrestán.
Dárek pro Pepíka
Sparta nevyužila tři přesilovky. Dvě v úvodní části, další v poslední. Tomáš Hyka opouštěl hrací plochu s bolestí po zásahu Jakuba Jeřábka holí do tváře. Ten ještě zůstal nepotrestán. Jenže krátce poté byl vyloučen Adam Kubík za přidržení Ronalda Knota. Tuhle početní převahu sehrála Sparta nejlíp ze všech, v prvních dvou se téměř k ničemu nedostala. Srdnatá Plzeň oslabení opět zvládla. I tohle byl dárek i pro trenéra Josefa Jandač, který měl svátek.