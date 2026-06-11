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Zimák: exkluzivně s majitelem Jihlavy o tom, jak se dostat do extraligy. Koupí licenci?

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Zimák: exkluzivně s majitelem Jihlavy o tom, jak se dostat do extraligy. Koupí licenci? • Zdroj: isport.tv
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mir, TV iSport
Tipsport extraliga
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V českém hokeji jde o letité a pořád horké téma, neustále omílané. Prostupnost mezi hokejovou extraligou a druhou nejvyšší soutěží. Je nynější model baráže spravedlivý, anebo neférový vůči klubům Maxa ligy? Pálivý námět k debatě s majitelem jihlavské Dukly Slavomírem Pavlíčkem. Jeho klub má novou přepychovou arénu, rád by do extraligy, ale po sportovní stránce je to složité. „Je to velká mise proti systému. Nerovný boj,“ říká miliardář v exkluzivní výpovědi v podcastu Zimák. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>>

Co také zazní v kompletní epizodě podcastu Zimák:

  • Jaké kroky má Slavomír Pavlíček v plánu, jak blízko je pořízení extraligové licence od jiného klubu?
  • Proč se prvotně pokoušel koupit kladenský klub od Jaromíra Jágra?
  • Jakou cestou se dostal k pořízení Jihlavy?
  • Jakým stylem se v klubu chystá propojení hokeje se studiem?
  • Kdo byl Pavlíčkovi v cizině inspirací?
  • A jak důležitý je pro něj kouč Viktor Ujčík?

Kompletní epizodu sledujte také na webu zimakpodcast.cz nebo v iSport TV.

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