Po předkole (aspoň) čtvrtfinále? Kladno má pod koučem Rulíkem udělat další krok vzhůru
Do startu extraligy zbývá 11 dní a v seriálu deníku Sport a webu iSport přichází na přetřes další klub. Kladno prožilo pod novým většinovým majitelem Tomášem Drastilem sezonu se vzestupnou tendencí a v předkole svedlo vyrovnanou bitvu s favorizovanou Spartou. Přes léto Rytíři posílili, na lavičku přivedli realizační štáb reprezentace a kladou si zase vyšší cíle. Dalším logickým krokem by měla být minimálně účast ve čtvrtfinále. „Budeme se snažit být pokorní a nohama na zemi, nelítat v oblacích, ale z ničeho se nepodělat. Budeme pracovat a vymáčkneme z toho, co půjde,“ prohlašuje nový hlavní kouč Radim Rulík.
Co přinese Rulíkův štáb do hry Rytířů?
Naložil si na záda sportovní stránku klubu, a když bylo nejhůř, převzal odpovědnost. Tomáš Plekanec jako sportovní ředitel sestoupil na lavičku, pozvedl trápící se Rytíře a dovedl je až do předkola. Po sezoně z pozice hlavního kouče ustoupil do role asistenta a přivedl kolegy z reprezentace. Radim Rulík začal před lety u nároďáku titulem mistra světa, později zažil neúspěšná čtvrtfinále. Změna prostředí mu pomůže, tlak veřejnosti na něj nebude takový, takže bude moct v klidu ordinovat svůj hokej. Oproti tomu, co hrála reprezentace, by se neměl příliš lišit. „V podstatě bychom chtěli hrát to stejné jako s nároďákem. Styl nechceme měnit, ani to není v naší DNA,“ potvrdil zkušený kouč. Pro Kladno je plusem, že do realizačního týmu zamířili odchovanci Marek Židlický a Ondřej Pavelec.
Je kladenský útok kompletní?
Po závěru minulé sezony a průběhu přípravy začíná krystalizovat složení jednotlivých formací. Elitní řada naváže na předkolo se Spartou, nové tváře vytvoří vlastní útok. Přesto nemůžete setřást pocit, že Rytířům ještě jeden střelec s nadstandardní produktivitou schází. Naposledy nastřílel nejvíce branek Tristen Robins, jenže ten je pryč. V plánu bylo, že ho nahradí osvědčený Eduards Tralmaks, ale ten chce ještě jednou zabojovat o místo v NHL. Určitá díra tím vznikne pravděpodobně na křídle druhého útoku. Zaplnit by ji po skvělé přípravě mohl mladý Oskar Lisler, ale je otázkou, jestli už ve dvaceti letech zvládne v extralize pravidelně bodovat. Nedivte se, pokud Rytíři vytáhnou ještě jednu posilu. Tomáš Plekanec ukázal, že třeba na hráče z AHL má dobré oko.
Kdo bude jedničkou v brance?
Když s předstihem podepisovali Dominika Pavláta pro nadcházející sezonu, pravděpodobně počítali s tím, že se z něj stane neotřesitelná brankářská jednička. Jenže Adam Brízgala prožil fantastickou druhou polovinu sezony, velkou zodpovědnost zvládl a rázně si řekl o prostor. Minimálně zkraje sezony by si oba zasloužili rovnoměrný prostor, hierarchii pro případné play off by měly určit výkony. Pavlát při debutu v přípravě nepřesvědčil, ale při druhém startu už tým držel, Brízgala začal tam, kde skončil v předkole proti Spartě. Oba mají zkušenosti z reprezentace, u Rytířů budou mít nadstandardní servis v podobě dvou trenérů gólmanů. „Těším se na spolupráci a věřím, že se budeme pushovat a motivace bude přechytat jeden druhého,“ hlásil po příchodu Pavlát.
Nastoupí ještě Jaromír Jágr?
Tohle je otázka, která se poslední roky stále opakuje. Legendární útočník oslavil v únoru 54 let, ale pořád máte možnost ho vidět v tréninku na ledě. Poslední utkání sehrál loni v prosinci v Liberci, od té doby do akce nenaskočil. Oproti předchozím letům nebyl důvod. Rytíři už nepracují s tak úzkým kádrem jako dříve, menšinový majitel nemusel hasit personální nouzi. Stejně tomu bude i v nové sezoně. Kouč Rulík má k dispozici hned 16 útočníků na soupisce. „Zatím jsme spolu konkrétně nemluvili. Beru ho jako majitele klubu,“ prohlásil nový kouč na konto nejproduktivnějšího Evropana v historii NHL. Jágr na soupisce Rytířů zatím nefiguruje, do zápasové přípravy nezasáhl. Fanoušci ho mohli naposledy vidět v srpnu na rozlučce Zdena Cháry v Trenčíně.
Kdo dostane na dres kapitánské céčko?
Vloni provedli důkladnou rekonstrukci kádru a museli určit nové lídry. Vedení klubu rozdělilo kapitánské povinnosti mezi Miroslava Formana a Jérémieho Blaina, Tomáš Plekanec však později prozradil, že klub chtěl odehrát sezonu bez kapitána a s více asistenty. Po roce se může pozice znovu řešit. Nad Blainem visí otazník, kolik zápasů odehraje kvůli chatrnému zdraví, Forman bude znovu jednou z prvních voleb. O pozici lídra by si mohl říkat i nově příchozí Michal Kempný. V kariéře vyhrál Stanley Cup, stal se mistrem světa a hlavní trenér na něj vždy hodně spoléhal. Odchovanců klubu, kteří by byli logickou volbou pro kapitánství, v týmu každým rokem ubývá. V letošním kádru jsou kromě mladíků jedinými produkty kladenské školy Adam Kubík a Ondřej Bláha.
Kdo přišel a odešel
|HRÁČ
|POHYB
|KLUB
|Dominik Pavlátbrankář
|PŘÍCHOD
|Ilves (Finsko)
|Michal Kempnýobránce
|PŘÍCHOD
|Brynäs (Švédsko)
|Adam Rulíkobránce
|PŘÍCHOD
|Karlovy Vary
|Filip Westerlundobránce
|PŘÍCHOD
|KalPa (Finsko)
|Nicolas Hlavaútočník
|PŘÍCHOD
|Litvínov
|Adam Kubíkútočník
|PŘÍCHOD
|Plzeň
|Filip Přikrylútočník
|PŘÍCHOD
|České Budějovice
|Oscar Danskbrankář
|ODCHOD
|zatím bez angažmá
|Jan Piskáčekobránce
|ODCHOD
|Slavia (Maxa liga)
|Wyatte Wylieobránce
|ODCHOD
|Milán (ICEHL)
|Antonín Melkaútočník
|ODCHOD
|zatím bez angažmá
|Tristen Robinsútočník
|ODCHOD
|Björklöven (Švédsko)
|Jakub Strnadútočník
|ODCHOD
|zatím bez angažmá
Umístění za posledních 10 sezon
|SEZÓNA
|ZÁKLADNÍ ČÁST
|CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
|2016/17
|1. liga(3.)
|semifinále (3.)
|2017/18
|1. liga(3.)
|baráž (4.)
|2018/19
|1. liga(4.)
|baráž (2.)
|2019/20
|14.
|14.
|2020/21
|1. liga(1.)
|finále (1.)
|2021/22
|14.
|baráž (14.)
|2022/23
|14.
|baráž (14.)
|2023/24
|14.
|baráž (14.)
|2024/25
|13.
|13.
|2025/26
|10.
|předkolo (10.)