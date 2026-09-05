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Po předkole (aspoň) čtvrtfinále? Kladno má pod koučem Rulíkem udělat další krok vzhůru

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Slavící hráči Kladna
Dominik Pavlát
Oskar Lisler na tréninku Kladna
Adam Rulík prožil premiéru pod svým otcem, trenérem Radimem Rulíkem
Radim Rulík odstartoval kladenskou misi vítězně
Adam Rulík prožil premiéru pod svým otcem, trenérem Radimem Rulíkem
Radim Rulík odstartoval kladenskou misi vítězně
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Fotogalerie
Filip Ardon
Tipsport extraliga
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Do startu extraligy zbývá 11 dní a v seriálu deníku Sport a webu iSport přichází na přetřes další klub. Kladno prožilo pod novým většinovým majitelem Tomášem Drastilem sezonu se vzestupnou tendencí a v předkole svedlo vyrovnanou bitvu s favorizovanou Spartou. Přes léto Rytíři posílili, na lavičku přivedli realizační štáb reprezentace a kladou si zase vyšší cíle. Dalším logickým krokem by měla být minimálně účast ve čtvrtfinále. „Budeme se snažit být pokorní a nohama na zemi, nelítat v oblacích, ale z ničeho se nepodělat. Budeme pracovat a vymáčkneme z toho, co půjde,“ prohlašuje nový hlavní kouč Radim Rulík.

Co přinese Rulíkův štáb do hry Rytířů?

Naložil si na záda sportovní stránku klubu, a když bylo nejhůř, převzal odpovědnost. Tomáš Plekanec jako sportovní ředitel sestoupil na lavičku, pozvedl trápící se Rytíře a dovedl je až do předkola. Po sezoně z pozice hlavního kouče ustoupil do role asistenta a přivedl kolegy z reprezentace. Radim Rulík začal před lety u nároďáku titulem mistra světa, později zažil neúspěšná čtvrtfinále. Změna prostředí mu pomůže, tlak veřejnosti na něj nebude takový, takže bude moct v klidu ordinovat svůj hokej. Oproti tomu, co hrála reprezentace, by se neměl příliš lišit. „V podstatě bychom chtěli hrát to stejné jako s nároďákem. Styl nechceme měnit, ani to není v naší DNA,“ potvrdil zkušený kouč. Pro Kladno je plusem, že do realizačního týmu zamířili odchovanci Marek Židlický a Ondřej Pavelec.

Je kladenský útok kompletní?

Po závěru minulé sezony a průběhu přípravy začíná krystalizovat složení jednotlivých formací. Elitní řada naváže na předkolo se Spartou, nové tváře vytvoří vlastní útok. Přesto nemůžete setřást pocit, že Rytířům ještě jeden střelec s nadstandardní produktivitou schází. Naposledy nastřílel nejvíce branek Tristen Robins, jenže ten je pryč. V plánu bylo, že ho nahradí osvědčený Eduards Tralmaks, ale ten chce ještě jednou zabojovat o místo v NHL. Určitá díra tím vznikne pravděpodobně na křídle druhého útoku. Zaplnit by ji po skvělé přípravě mohl mladý Oskar Lisler, ale je otázkou, jestli už ve dvaceti letech zvládne v extralize pravidelně bodovat. Nedivte se, pokud Rytíři vytáhnou ještě jednu posilu. Tomáš Plekanec ukázal, že třeba na hráče z AHL má dobré oko.

Kdo bude jedničkou v brance?

Když s předstihem podepisovali Dominika Pavláta pro nadcházející sezonu, pravděpodobně počítali s tím, že se z něj stane neotřesitelná brankářská jednička. Jenže Adam Brízgala prožil fantastickou druhou polovinu sezony, velkou zodpovědnost zvládl a rázně si řekl o prostor. Minimálně zkraje sezony by si oba zasloužili rovnoměrný prostor, hierarchii pro případné play off by měly určit výkony. Pavlát při debutu v přípravě nepřesvědčil, ale při druhém startu už tým držel, Brízgala začal tam, kde skončil v předkole proti Spartě. Oba mají zkušenosti z reprezentace, u Rytířů budou mít nadstandardní servis v podobě dvou trenérů gólmanů. „Těším se na spolupráci a věřím, že se budeme pushovat a motivace bude přechytat jeden druhého,“ hlásil po příchodu Pavlát.

Nastoupí ještě Jaromír Jágr?

Tohle je otázka, která se poslední roky stále opakuje. Legendární útočník oslavil v únoru 54 let, ale pořád máte možnost ho vidět v tréninku na ledě. Poslední utkání sehrál loni v prosinci v Liberci, od té doby do akce nenaskočil. Oproti předchozím letům nebyl důvod. Rytíři už nepracují s tak úzkým kádrem jako dříve, menšinový majitel nemusel hasit personální nouzi. Stejně tomu bude i v nové sezoně. Kouč Rulík má k dispozici hned 16 útočníků na soupisce. „Zatím jsme spolu konkrétně nemluvili. Beru ho jako majitele klubu,“ prohlásil nový kouč na konto nejproduktivnějšího Evropana v historii NHL. Jágr na soupisce Rytířů zatím nefiguruje, do zápasové přípravy nezasáhl. Fanoušci ho mohli naposledy vidět v srpnu na rozlučce Zdena Cháry v Trenčíně.

Kdo dostane na dres kapitánské céčko?

Vloni provedli důkladnou rekonstrukci kádru a museli určit nové lídry. Vedení klubu rozdělilo kapitánské povinnosti mezi Miroslava Formana a Jérémieho Blaina, Tomáš Plekanec však později prozradil, že klub chtěl odehrát sezonu bez kapitána a s více asistenty. Po roce se může pozice znovu řešit. Nad Blainem visí otazník, kolik zápasů odehraje kvůli chatrnému zdraví, Forman bude znovu jednou z prvních voleb. O pozici lídra by si mohl říkat i nově příchozí Michal Kempný. V kariéře vyhrál Stanley Cup, stal se mistrem světa a hlavní trenér na něj vždy hodně spoléhal. Odchovanců klubu, kteří by byli logickou volbou pro kapitánství, v týmu každým rokem ubývá. V letošním kádru jsou kromě mladíků jedinými produkty kladenské školy Adam Kubík a Ondřej Bláha.

Kdo přišel a odešel

HRÁČPOHYBKLUB
Dominik PavlátbrankářPŘÍCHODIlves (Finsko)
Michal KempnýobráncePŘÍCHODBrynäs (Švédsko)
Adam RulíkobráncePŘÍCHODKarlovy Vary
Filip WesterlundobráncePŘÍCHODKalPa (Finsko)
Nicolas HlavaútočníkPŘÍCHODLitvínov
Adam KubíkútočníkPŘÍCHODPlzeň
Filip PřikrylútočníkPŘÍCHODČeské Budějovice
Oscar DanskbrankářODCHODzatím bez angažmá
Jan PiskáčekobránceODCHODSlavia (Maxa liga)
Wyatte WylieobránceODCHODMilán (ICEHL)
Antonín MelkaútočníkODCHODzatím bez angažmá
Tristen RobinsútočníkODCHODBjörklöven (Švédsko)
Jakub StrnadútočníkODCHODzatím bez angažmá

Umístění za posledních 10 sezon

SEZÓNAZÁKLADNÍ ČÁSTCELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
2016/171. liga(3.)semifinále (3.)
2017/181. liga(3.)baráž (4.)
2018/191. liga(4.)baráž (2.)
2019/2014.14.
2020/211. liga(1.)finále (1.)
2021/2214.baráž (14.)
2022/2314.baráž (14.)
2023/2414.baráž (14.)
2024/2513.13.
2025/2610.předkolo (10.)

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