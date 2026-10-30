Proč Červenka? diví se Duda. Nabízí jiného mazáka. Sparta chystá velkou akci
V českém hokeji se rodí jedno velké téma za druhým. Nový trenérský štáb národního týmu v čele se Zdeňkem Motákem konečně představil své vyvolené pro první reprezentační akci. Kdo v zástupu vybraných schází a kdo možná přebývá vzhledem k datu sezony? To se řeší v debatě podcastu Zimák.
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Radek Duda vyjmenuje celou svou sestavu. Zajímavou… V plné, více než stominutové verzi, se podíváme na neutěšené dění ve Spartě, která se nyní odhodlává k velké personální akci. Má se za to, že brzy dojde na velkou výměnu. O koho by mělo jít? A jak je to s trenéry – jsou ohrožení? Dojde i na téma pardubického brankoviště, které se dříve či později bude muset řešit. Roman Will u toho nebude donekonečna. Kdo připadá do úvahy ze zámoří a kdo z extraligy dostal laso?