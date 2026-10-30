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Proč Červenka? diví se Duda. Nabízí jiného mazáka. Sparta chystá velkou akci

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ZIMÁK: Proč teď Červenka? diví se Duda a nabízí Kováře. Sparta chystá velkou akci • Zdroj: iSport.cz
Zdeněk Moták na nominační tiskové konferenci
Zdeněk Moták na nominační tiskové konferenci
Zdeněk Moták na nominační tiskové konferenci
Zdeněk Moták na nominační tiskové konferenci
Zdeněk Moták představuje nominované hráče
Trenér Zdeněk Moták, generální manažer A-týmu a ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan Hnilička
Trenér Zdeněk Moták a ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan Hnilička
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V českém hokeji se rodí jedno velké téma za druhým. Nový trenérský štáb národního týmu v čele se Zdeňkem Motákem konečně představil své vyvolené pro první reprezentační akci. Kdo v zástupu vybraných schází a kdo možná přebývá vzhledem k datu sezony? To se řeší v debatě podcastu Zimák. 

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Radek Duda vyjmenuje celou svou sestavu. Zajímavou… V plné, více než stominutové verzi, se podíváme na neutěšené dění ve Spartě, která se nyní odhodlává k velké personální akci. Má se za to, že brzy dojde na velkou výměnu. O koho by mělo jít? A jak je to s trenéry – jsou ohrožení? Dojde i na téma pardubického brankoviště, které se dříve či později bude muset řešit. Roman Will u toho nebude donekonečna. Kdo připadá do úvahy ze zámoří a kdo z extraligy dostal laso?

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