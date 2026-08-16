Nečas o Nykki: Těším se na vnoučata. Jsem patriot a rád, že je Češka. Proč si tak rozumí?
V tradičním podcastu o sportování dětí vyzývá rodiče, aby nebláznili. Nabádá je k trpělivosti, stejně jako trenéry. Martin Nečas starší, otec hokejové hvězdy, ale zároveň v pořadu Branky, děti, rodiče kvituje, že jeho úspěšný syn má doma pohodu. „Mají super vztah, za což jsem moc rád. Protože zázemí je pro každého sportovce důležitý,“ říká o dlouholeté přítelkyni Nykki, která je známá influencerka. Má radost i z toho, že si vítěz Zlaté hokejky vybral Češku. „Jsem patriot. Takže kdyby přišla vnoučata, je to lepší. Pro mě je hrozně důležité, aby rodina držela pohromadě,“ hlásí.
Stává se, že si někdo z českých sportovců vybere za manželku Američanku nebo Kanaďanku. V tom případě je pro prarodiče styk s vnoučaty těžší, navíc přichází jazyková bariéra.
Tím, že je snoubenka Nykki (Nikola Mertlová) Češka, tahle starost odpadá. „Za to jsem moc rád,“ přiznává Nečas senior, jenž už se na vnoučata těší. I od starší dcery Anety. „Tlačím na ni,“ říká s nadsázkou, protože každý ví, že přírodě nejde poručit.
„Ale snad to přijde brzo. Dokud jsme ve formě, abychom se jim mohli věnovat. Protože mě práce s dětmi baví, vždycky vedle nich omládnu,“ říká úspěšný táta, který šéfuje klubu ve Žďáru nad Sázavou a nejvíc ho naplňuje, když se může věnovat mládeži.
V podcastu z dílny iSport.cz s vděčností popisuje rovněž to, že jeho syn má s Nykki skvělý vztah. „Mají společný zájmy, když jedou na dovolenou, mají bydlení přímo na golfovým hřišti. Navíc taky sleduje americký fotbal. Jsou výborní parťáci, což se mi líbí,“ říká o známé influencerce, s níž se syn v červnu zasnoubil.
„Martin je s Nykki spokojený, mají krásný vztah. A víte, jak to ve sportu chodí. Když má člověk výborné domácí zázemí, je to hrozně důležitý i pro jeho výkon,“ zmíní starou pravdu. Podle něj mají podobný vztah jako on se synem. Je tam sice formální rovina, ale jinak jsou to skvělí parťáci.
Někdejší zpěvačka, která je velmi populární na Instagramu, přibližuje fanouškům zákulisí života svého přítele v NHL. Populární je pořad Martin v práci. „Já jsem trošku stará škola, moc to nesleduju, ale hlavní je, že si spolu rozumí,“ popisuje otec útočníka.
Ten si v rozhovoru pro Sport Magazín rovněž pochvaluje soužití se svojí slavnou snoubenkou. „S Nykki si rozumíme skvěle, jsme na stejné vlně. Máme podobné myšlení. Někdy mi přijde, že jsme největší kamarádi, hrozně moc se nasmějeme. Nenudíme se. A naši? Jezdíme tam rádi. To samé za její rodinou. Vztahy jsou super. Což je důležitý. Když je člověk spokojený doma, odráží se to potom i na ledě,“ popisuje sám veleúspěšný hokejista, který vyhrál mistrovství světa, dvakrát extraligu s Kometou, k tomu AHL a Hlinka Gretzky Cup.
A věří, že k tomu brzo přidá Stanley Cup. K tomu mu pomáhá také rodinná pohoda.