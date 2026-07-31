Martin v práci. Jak Nečas cepoval nástupce: Cvičení sám nachystal, ukazoval, rozdával podpisy
V červnu poprvé ovládl Zlatou hokejku, v NHL platí za jednoho z nejlepších bruslařů a celkově nejschopnějších útočníků. Martin Nečas, hvězda Colorada Avalanche, si tajemství úspěchu nechce nechat pro sebe. Proto minulý víkend uspořádal v Brně svoji hokejovou školu. „Jsem rád, že můžu předat něco, co jsem se naučil,“ říká mistr světa z roku 2024. Web iSport sledoval, jak se malým klukům i holkám osobně věnoval. Na ledě cvičení sám ukazoval, podepisoval se, odpovídal při debatě.
Na ledové ploše ve Sportcentru Lužánky se rozjel, obkroužil branku a dával si záležet, aby účastníkům kempu přesně ukázal, jak by měli hrany zaříznout.
Potom s ostatními trenéry dohlížel, jestli cvičení dělají dobře. „Bruslení je extrémně důležité. Je to prostě základ,“ má jasno 27letý šampion z Prahy, jenž v NHL prožil životní sezonu. Premiérově získal sto bodů (38+62) a poprvé v boji o neoficiální českou jedničku porazil Davida Pastrňáka.
Hvězda světového formátu se snaží svoje umění předávat dál. Doma v Česku. „Tady jsem se hokej naučil, takže něco chci vrátit. Rád dětem něco ukážu a třeba si to mohou potom trénovat samy,“ říká Nečas, když si po náročné šichtě dal chvilku přestávku.
Sedl si v restauraci v horním patře ke stolu a dal si zázvorový čaj. I když během kempu rozdal stovky podpisů, ani při krátké pauze neměl klid. „Omlouváme se, ale můžeme ještě poprosit o fotku?“ přišel s prosbou jeden z rodičů.
Nečas ochotně vstal, vyfotil se. A ještě se podepsal. „A makej, jo?“ rozloučil se s klučinou, jenž na ledě stejně jako ostatní jezdil se jmenovkou Nečas a číslem 88.
Kemp byl zaměřený na všechny možné dovednosti. „Když byl Martin malej, taky si pamatuju, že jsme byli třeba na kempu Ládi Lubiny, chodili jsme se dívat na Jágr Team. Je hrozně důležitý, aby děti měly nějaké vzory,“ vysvětluje Martin Nečas starší, otec útočníka Colorada.
Hokejový srdcař, jenž zachránil klub ve Žďáru nad Sázavou a v mládí se staral o všestranný rozvoj syna, jenž to dotáhl až mezi elitu. Nedávno si Nečas starší prošel vážnými zdravotními problémy, ale naštěstí už se cítí dobře. Takže se plný energie mohl věnovat organizaci kempu.
Cvičení vybíral sám
Sešlo se na něm sto dětí, věnovalo se jim dvacet trenérů. Plus dalších deset lidí z realizačního štábu. Spoustu cvičení nachystal přímo Nečas. „Přemýšlel jsem, co by pro ně bylo nejlepší. Vybral jsem i podle toho, aby to vyhovovalo jejich věkové kategorii,“ popisoval útočník, který v Coloradu září vedle Nathana MacKinnona nebo Calea Makara.
Při cvičeních se snažil kluky i holky upozorňovat na nedostatky. Když bylo potřeba, znovu jim to ukázal. Po trénincích se vždycky s dětmi vyfotil.
V hale bylo okolo sedmi stupňů, od úst šla pára. Ale i tak byly tribuny plné rodičů, kteří se přišli podívat. Ze střídačky po trénincích vytahovali telefony a pořizovali vzácné snímky. Co když se jednou někdo z dětí taky dostane do NHL?
„Je skvělý, že jim můžu udělat radost. I proto děláme tyhle kempy. Kdyby mi bylo deset a viděl bych Jardu Jágra, taky bych z toho byl hotovej. Tím se s ním ale nechci srovnávat,“ pousmál se Nečas, jenž v NHL už odehrál 519 zápasů a získal v nich 426 bodů (162+264).
Raná specializace? Nesmysl
Nedílnou součástí víkendového kempu byla i sobotní debata, o níž byl obrovský zájem. „Málem se lidi do sálu nevešli. Ale bylo to super. Mám samé pozitivní reakce,“ popisuje Nečas starší. Otázky od dětí i od rodičů mířily hlavně na slavného útočníka, ale prostor dostali rovněž trenéři.
Nečas ochotně odpovídal. Mluvil také o tom, jak je v mládí důležitá sportovní pestrost. Raná specializace není cesta, kterou procházel. Naopak. „Za mě je to absolutní nesmysl. Dítě si stejně potom vybere sport, který chce. Ale do tý doby musí dělat všechno. Aby měl správnou motoriku. A hlavně ho to musí bavit,“ popisuje Nečas senior.
Diskuse trvala přes dvě hodiny a jenom potvrdila, jaký je v Česku o hokej zájem. Zvlášť, když o profesi mluví jeden z nejlepších v oboru. Nečas v říjnu 2025 podepsal s Avalanche osmiletý kontrakt na 92 milionů dolarů.
Ale ani tak nezapomíná, kde se hokej naučil. A že podobné akce jsou potřeba. „Vysoké smlouvy ho nezměnily, což mě těší. Naopak v posledních letech i lidsky vyzrál,“ hlásí otec.
A syn dodává: „Je fajn, že peníze, které na kempu vyděláme, jdou do Žďárského klubu. Tedy tam, kde mě vychovali.“
V Česku je Nečas populární i díky své přítelkyni Nykki (Nikola Mertlová), s níž se nedávno zasnoubil. Na instagramu je známou influencerkou a populární je série Martin v práci.
Jeho práce je i starost o jeho hokejové nástupce.