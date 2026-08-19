Mladý Čech (16) ohromil na kempu v Kanadě. Je mimořádný, chválí Čuttu. Čím zaujal?
Ví se o něm, že s pohybem po ledě nemá sebemenší problém. Jeho ladný a přirozený skluz patří mezi absolutní špičku v daném ročníku v Česku. Jenže dopředu netušíte, zda vám to bude k něčemu dobré tam, kde hokej vymysleli. V Kanadě. V odlišné konkurenci. Šestnáctiletý Matyas Čutta se odhodlal k velkému dobrodružství, nedávno vyrazil na svou novou štaci k týmu Rimouski Océanic. Jde o velmi známý klub z quebecké provincie hrající elitní juniorskou QMJHL. Zdá se, že vyšlápl pravou nohou.
Na kempu Rimouski, které Čuttu draftovalo, se shromáždilo kolem padesáti mladých talentů z různých koutů světa. Včetně talentovaného libereckého útočníka. Prvním cutem neprošla necelá polovina zájemců. Bezprostředně po ní se místní novináři zeptali kouče týmu, zda by zmínil jednoho hráče, který jej na kempu nejvíc zaujal.
Z celé šíře padlo jméno syna Jakuba Čutty, někdejšího juniorského mistra světa, jenž se dopracoval i k práci u Washington Capitals. „Mimořádný bruslař,“ sršel chválou Joel Perrault. „V posledních dvou zápasech skóroval, což mu dodá sebevědomí. Je mu teprve šestnáct, pochází z Evropy, je to tady pro něj všechno nové, zvláště když hraje na severoamerickém kluzišti. Jsem však velmi spokojen s tím, jak se zatím vyvíjí,“ prohlásil.
Že je na tom Matyas Čutta výborně pohybově, není náhoda. Jeho otec se dlouhé roky věnuje výcviku bruslení a dalším přidruženým souvislostem, které úzce souvisí se správným pohybem po ledě. Kdysi spolupracoval s libereckými a dalšími extraligovými hokejisty, nyní je pracovně vázán ve Švýcarsku, kde dává privátní lekce.
Čutta junior už nahlédl do reprezentační šestnáctky, v minulé sezoně naskočil do deseti utkání, v nichž pobral šest gólů a deset bodů. Jako bažant prvoročák to v Rimouski nebude mít snadné, na místě panuje konkurence, jakou si málokdo odsud dokáže představit. Po připojení dvacítky starších teenagerů momentálně bojuje o trikot Océanic 46 hráčů, přesněji pět brankářů, patnáct obránců a šestadvacet útočníků.
Pro šestnáctileté hráče je to těžká liga
Pro Čuttu hraje zmíněná rychlost a schopnost v kalupu správně manévrovat a číst situaci. Vedle něj se o zapsání na finální soupisku uchází dalších osm stejně starých (mladých) konkurentů. „Důležité je činit dobrá rozhodnutí, být chytří v tom, co děláme. Musíme si uvědomit, že pro šestnáctileté hráče je to těžká liga. Máme tu však několik velmi dobrých kandidátů. Veškeré odpovědi se s postupem kempu vyjasní. Uvidíme, co se stane dál, ale myslím, že naše budoucnost vypadá extrémně pozitivně,“ tuší kouč Perrault.
V Rimouski si po nepovedené sezoně dávají obzvlášť bacha na správnou volbu kádru. Na jaře si tu poprvé od roku 2007 nezahráli play off. Čehož si všiml i Sidney Crosby, největší hvězda, která kdy známým klubem prošla. Jeho někdejší čísla pobaví a zároveň donutí zakroutit hlavou. Kanadská superstar za Rimouski během dvou sezon zapsala 303 bodů během 121 zápasů (120+183).
Takoví už na skladě nejsou a nejspíš nebudou. Perrault je ani nehledá. „Naším standardem je pracovní morálka a způsob, jakým s hrdostí reprezentujeme toto logo. Jde nám v prvé řadě o tvrdou práci. Chceme hráče, kteří jsou připraveni udělat cokoli, aby se dostali do našeho týmu. Vidíme to na každém tréninku a jsem velmi spokojený,“ podotkl.
Matys Čutta do skupiny prospívajících určitě patří.