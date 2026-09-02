Rusové chtějí na hokejové MS, odvolali se k arbitrážnímu soudu. Rozhodne se v říjnu
Ruský hokejový svaz se odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích včetně mistrovství světa, který mezinárodní federace IIHF potvrdila na konci července. Rusové v prohlášení na webu domácí federace oznámili, že s posledním srpnovým dnem předali arbitráži potřebné materiály a slyšení se uskuteční koncem října.
„Verdikt bude oznámen krátce poté. Pokud CAS rozhodne o povolení účasti ruských týmů na mistrovství světa, bude toto rozhodnutí pro IIHF závazné,“ uvedla ruská federace, jež se podle prohlášení s IIHF na takovém postupu dohodla.
IIHF vyřadila Rusko a spojenecké Bělorusko ze svých soutěží v únoru roku 2022 po napadení Ukrajiny. Světová federace každoročně zákaz z bezpečnostních důvodů prodlužuje, naposledy tak její vedení učinilo letos v lednu, a to pro celý ročník 2026/27. Rusko ale poté uspělo s odvoláním u disciplinární komise IIHF, která záležitost vrátila Radě IIHF. Po opětovném posouzení nicméně mezinárodní federace svůj původní verdikt potvrdila s odůvodněním, že přetrvávají obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity.
Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ale v červenci zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.
Uvolnění sankcí některé sportovní federace využily a Rusové v některých sportech již znovu soutěží pod svou vlajkou a s hymnou. V hokeji se tak dosud nestalo, nicméně Bělorusové se už v květnu dočkali částečného zmírnění sankcí a zákaz účasti v mezinárodních soutěžích platí v jejich případě už jen pro MS mužů a juniorů.