Ze zimáku do reality show. Bývalá hvězdička Dynama a parťák Jágra hledá lásku v Love Islandu
Hokejista Ondřej Machala se po konci angažmá v Táboře stal novým účastníkem reality show Love Island.
Bývalý útočník Pardubic i Kladna v minulosti hrál v kanadské juniorce nebo si zahrál po boku Jaromíra Jágra, kariéru mu však přibrzdila těžká zranění.
Účast v televizní soutěži vystřelila útočníka, který je aktuálně bez smlouvy, mezi nejvyhledávanější hokejisty v hráčské databázi EliteProspects.
Objevil se na televizní obrazovce a způsobil poprask mezi hokejovými fanoušky. Útočník Ondřej Machala se po konci v Táboře vydal do populární reality show Love Island a jeho účast se okamžitě začala rozebírat na sociálních sítích. Nová tvář v soutěži zaujala dokonce natolik, že se Machala zařadil mezi nejvyhledávanější hráče na světové hráčské databázi EliteProspects. Mezi trendujícími hokejisty figuruje po boku hvězd, jako jsou Cutter Gauthier, Connor Bedard nebo Jeff Skinner.
Přišel do rozeběhnuté show a hokejoví fanoušci okamžitě zpozorněli. Ondřej Machala hrál v minulosti v extralize i první lize, teď zamířil do Love Islandu. Do soutěže přišel v jejím průběhu jako nový hráč, který má zamíchat kartami. Kromě finanční odměny bude na Kanárech hrát i o nalezení životní lásky.
„Nebudu lhát, jsem na blondýny s velkým poprsím,“ prozradil Machala v medailonku před příchodem do vily. „Asi věřím na lásku na první pohled. Zamiloval jsem se do jedné a nevyšlo to,“ přidal vlastní zkušenost.
V sedmadvaceti letech přišel Machala do televizní show jako hokejista bez angažmá. Takřka okamžitě čelil otázkám soutěžících, na jaké úrovni hokej hraje. „Pardubice. Extraligu jsem hrál jako,“ vypálil Machala v první epizodě po svém příchodu do vily.
Za Východočechy dříve skutečně nastupoval. V minulosti platil za veliký talent a měl solidně našlápnuto. Hrál za mládežnické výběry reprezentace i Pardubic, dva ročníky strávil za oceánem v OHL. Po návratu ze zámoří začal nakukovat do extraligy i druhé nejvyšší soutěže.
Kariéru přerušila zranění
Právě v ní zažil asi nejúspěšnější období dospělé kariéry. V sezoně 2020/21 zamířil z Pardubic na hostování do Kladna. Za Rytíře tehdy sehrál 27 utkání a v nich nastřílel 15 gólů. V elitní formaci nastupoval po boku legend Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance a s klubem slavil postup do extraligy. Tehdejší jediný vlastník klubu Jágr se s Machalou posléze domluvil na pokračování pro další sezonu.
Jenže v ní už přidal hokejista vyhlášený bleskovou rychlostí jen devět duelů v základní části a pět v baráži. Po operaci ramene naskočil Machala do soutěže až později a už v sedmém zápase přišla další dlouhá stopka.
V zápase s Hradcem Králové ho ostře sestřelil Bohumil Jank. Útočník Kladna skončil v bezvědomí a sanitkou odjel do nemocnice, tvrdý bek dostal disciplinární trest na osm utkání, který později komise snížila na sedmizápasový.
„Největší lekci v životě mi dalo zranění. Stane se ti to takhle, naráz jsi bez práce, nehraješ a nemůžeš dělat to, co miluješ. Uvědomil jsem si, že stačí málo, aby se život převrátil,“ prozradil teď Machala v medailonku pro Love Island.
Putování po Evropě
Jeho kariéru poslal osudový střet mimo nalinkované koleje. Vítěz Memoriálu Ivana Hlinky z roku 2016 odehrál v dalším ročníku jen tři zápasy za Frýdek-Místek a začal putovat. Chvíli hrál v litevském Kaunas City, nějakou dobu ve Vsetíně a v pardubickém béčku. Poslední sezonu rozdělil mezi rumunský celek SC Csíkszereda a prvoligový Tábor. Jihočeský klub se s Machalou v dubnu rozloučil, od té doby je někdejší talent bez smlouvy.
Čas zatím tráví na Kanárských ostrovech ve hře o peníze a o lásku. Nápad na účast prý vznikl během letní přípravy. „Připravuju se v Hradci s jinými kluky. A prostě se to nějak vyvrbilo,“ nastínil Machala.
V představovacím videu promluvil i o běžné rutině v životě profesionálního hokejisty. „Pokud je sezona, většinou přijdeš domů, lehneš si, pustíš si seriál nebo si s kluky zahraješ CSko (Hru Counter-Strike). I když teď už jsem to nezapnul hodně dlouho. Jinak když je léto, jsem převážně v gymu,“ vyprávěl hokejista, který bude na televizních obrazovkách hledat ideální partnerku.