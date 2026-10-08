Bříza o zákulisí voleb IIHF. Odevzdané telefony, doprovod na záchod. Co návrat Ruska?
- Petr Bříza těsně neuspěl v kandidatuře na prezidenta IIHF, když ho ve druhém kole voleb porazil Němec Franz Reindl.
Volby doprovázela přísná bezpečnostní opatření jako odevzdávání telefonů i doprovod na toaletu, která měla zabránit narychlo domluveným dohodám mezi delegáty.
O případném návratu reprezentací Ruska a Běloruska do mezinárodních soutěží musí rozhodnout Sportovní arbitrážní soud v Lausanne.
Obhájil křeslo prvního viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace. Petru Břízovi (61) však šlo o nejvyšší pozici IIHF. V poločase voleb na Tenerife minulý týden vedl, politika a všelijak motivované strategie však v druhém kole vyslaly k vavřínům Němce Franze Reindla.
Pro zkušeného českého funkcionáře krutý výsledek po silné tříměsíční kampani. Pro vítězství udělal hodně, zapojil masivní štáb lidí, včetně pomoci ministerstva zahraničí a českých velvyslanců v „nehokejových“ zemích.
Znalci zákulisí a uvažování šéfů národních federací snadno vycítili, že za Reindlovým triumfem stojí i snaha křídla, věřící v návrat mocného Ruska na scénu mezinárodního světového hokeje.
Zklamal vás finální výsledek lidsky?
„V hokejovém životě jsme zvyklí vyhrávat i prohrávat. Stane se, že prohrajete sedmý zápas v prodloužení nebo na penalty. To k tomu patří.“
Jak má člověk vůbec číst a vnímat výsledek voleb?
„Máte 85 federací, které splňují minimální standardy IIHF. Před kongresem, kdy se hlasuje, právní oddělení projde všechny federace, zda splňují vše, co mají. Letos šlo o 60 zemí, z nichž 57 mělo dva hlasy, tři měly jeden hlas. Promítá se do toho geopolitika a určité skupiny zemí, které k sobě mají blíž, víc spolupracují. Neříkám přímo bloky, ale geopolitika ve smyslu Evropy, Asie, Ruska a postsovětských zemí je rozvržená. Tohle celé se do toho promítalo. To je jeden postřeh.“
Druhý?
„Tak jako v ostatních velkých mezinárodních federacích dříve panovala dominance Evropy nebo čitelnější stav, nyní se to začíná rozprostírat po všech kontinentech. Byla hodně cítit snaha menších zemí mít vlastní zastoupení v councilu (radě) IIHF. Když se navzájem dohadují o podpoře, každý má ten svůj list a chtějí nejen obsadit významnější funkce, ale obsadit své lidi i do councilu. Pár překvapivých výsledků přišlo, před pár lety by to nikdo nečekal.“
Co dál?
„Volby byly hodně diskutované, náš původní council navrhoval elektronické hlasování, padaly i návrhy, aby se volby prezidenta a senior viceprezidenta probíhaly v tzv. papírové podobě. Finální rozhodnutí bylo elektronická volba. V den hlasování byly zakázány veškeré komunikační přístroje, aby se delegáti nemohli mezi sebou narychlo dohadovat a vytvořit jakési přelévání hlasů. Jelo se prakticky bez přestávek, kdo chtěl na záchod, byl vyprovázen tam i zpátky. Neříkám tomu bezpečnostní opatření, spíš organizačně technické, aby se co nejvíc předešlo dohadování v průběhu hlasování.“
Geopolitika, menší země i zájmové skupiny
Švédsko se překvapivě odklonilo od podpory vaší kandidatury na šéfa IIHF. Přitom se mělo za to, že všechny severské země budou stát za vámi. Co se stalo a jak jste to vnímal?
„Nebylo to osobní. Ve volbách a je to třeba i ve FAČRu, najdete zájmové skupiny, ve finále se chce každý starat trošku o sebe. Prezident švédské federace měl svoje ambice, zároveň může preferovat jiného kandidáta, což je zcela legitimní a normální. Někdo někomu sedí víc, někdo míň, nebo s někým jiným vidí tu budoucnost jinak. Roli může hrát i taktika v tom směru, že za další čtyři roky proběhnou volby znovu a pozice prezidenta IIHF nebude obsazená. Spousta lidí se rozhoduje podle sebe a mnohdy mění názor v posledních dnech před volbami.“
Co hledat za tím, že si členské státy zvolily téměř 72letého šéfa? Luc Tardiff dál nekandidoval i kvůli pokročilejšímu věku. Hokej se nepotřebuje dynamicky vyvíjet?
„Franz Reindl je hokejová persona, součástí IIHF je strašně dlouho. Pro každého kandidáta je důležitá provázanost s ostatními delegáty, federacemi. Má tam letitou spolupráci, roli hraje spousta faktorů. Třeba i to štípnutí Evropy, plus se do toho promítl spor, který vede Hockey Canada a USA Hockey s IIHF kvůli nakládání s dresy. Nechci říkat, že zámoří v tomto směru obviňovalo vedení IIHF, ale vnímalo proti původnímu vedení dost hořkost. Jak říkám, roli hrála spousta faktorů. Někdo podpoří toho a možná za to dostane něco jiného, nebo i podporu svého kandidáta na pozice viceprezidentů. Pamatuju si volby, kdy 27 let byl v čele IIHF stejný prezident, a spousta voleb probíhala aklamací. Nebyli jiní kandidáti ani na viceprezidenty a volili se třeba jen dva lidi do councilu, kteří byli tzv. předvybráni nebo předkomunikováni.“
Téma návratu Ruska… Bylo to jedno z hlavních témat, nebo vůbec hlavní? A co v dalších měsících IIHF čeká?
„Téma návratu ruských a běloruských týmů je neskutečně senzitivní ve všech federacích. Jen zrekapituluju: minulý council už před únorovou olympiádou rozhodl, že pro sezonu 2026/27 nebude integrovat tyto týmy, následně nezávislý disciplinární panel pod IIHF rozhodnutí zrušil a uložil councilu rozebrat každého pořadatele zvlášť a doložit do července, zda každý z turnajů splňuje kvalifikaci, že to s jejich účastí podle stanov a řádů není bezpečné. Což council IIHF provedl, znovu to doložil panelu a v červenci jsme potvrdili naše rozhodnutí. Jediné jiné rozhodnutí padlo v květnu, a sice že se běloruská osmnáctka plus kategorie žen vrací. Rusové a Bělorusové se odvolali k CAS, tedy k nejvyššímu mezinárodnímu rozhodčímu orgánu. Během října, bez znalosti konkrétního termínu, má dojít ke všem jednáním, čekáme na vyjádření CAS, které je dle stanov a řádů IIHF stejně jako pro každou jinou mezinárodní sportovní federaci, zásadní. Podprahově cítíte, že tohle téma je pro někoho (v IIHF) zásadní, pro někoho naopak vůbec. Nebo méně. Pro Evropu daleko víc než pro jiné státy, pro její část ještě víc.“
Pokud vám CAS uloží vrátit kompletně Rusy a Bělorusy zpět do turnajů IIHF, může neposlechnout?
„Nechci předjímat finální verdikt. Pouštěl bych se na půdu spekulací. Legislativně může přijít spousta možností. Nechal bych to krok po kroku. Nový council dostane verdikt, k tomu obdrží výklady našich právníků.“
Ruské tlaky, problém s vízy a hrozba bojkotu
Pokud by CAS zrušil embargo na Rusko a Bělorusko, očekával byste, že Finsko, Lotyšsko, možná Švédové nebo i Češi se odmítnou podniků s jejich účastí zúčastnit? Některé tyto země o tom nahlas mluví.
„Opravdu se omlouvám, v téhle chvíli bychom tu divoce spekulovali a řešili více možností. Finální rozhodnutí CAS nedokáže nikdo předjímat, sporů je tam více.“
Z Ruska jdou hlasy, že osoba Franze Reindla je silně proruská. Váš pohled?
„Chtěl bych se určitě vyhnout označování, že někdo je pro nebo anti. Včera jsme měli s Franzem půlhodinový hovor, dnes poběží online council. Pro něj je to výzva stejná jako pro jakéhokoli jiného prezidenta. Před sebou má několik hodně horkých témat, které v příštích čtyřech letech bude muset zvládnout. Nevnímal jsem ho nikdy jako proruského. Píše se hodně věcí v médiích, vytvářejí se konstrukce. Ale že například René Fasel (prezident IIHF 1994 – 2021) Franze podporoval je obecně známá informace, kterou ani nikdo nepopírá. Prý ho podporuje proto, že ho zná dlouho a zkrátka mu věří.“
Změní se rozložení sil v Radě IIHF, do níž se dostala řada nových členů z vyloženě nehokejových zemí? Názor na ruský a běloruský návrat bude stále stejně jako dřív, anebo spíš opačný?
„Ten názor se odvíjí od reality, s níž council může pracovat. Po vypuknutí války na Ukrajině bylo zřejmé, že spousta sportovních federací učiní stejný krok. Rusové a Bělorusové nehráli, ale každá federace se musí opřít o své existující stanovy a řády. Pokud je nedodrží, druhá strana je zažaluje za porušení práv členů IIHF. My máme určité specifikum oproti jiným sportovním federacím, U nich probíhají kvalifikace, mají individuální sportovce, my máme jasně dané divize a hrajeme každý rok. Jiné federace často ne. To zapracování se bude lišit. Co se týká obecných fakt, je to stále stejné, spousta ruských a běloruských týmů se nedostanou do Evropy, protože neobdrží víza. Usnesení naší vlády z roku 2023 stále platí, nemohou vstoupit na území Česka. Nedokážu předjímat, jak vlády některých zemí budou reagovat v budoucnu. V patnáctičlenném councilu IIHF je sedm nových zástupců, určitě půjde o jedno z těžkých rozhodnutí v návaznosti na verdikt CAS. A jak s tím pak jednotlivé federace budou pracovat. Třeba ohledně MS do 18 let v Americe (2027) USA Hockey deklarovalo, že nevidí žádné bezpečnostní riziko při účasti ruského týmu. Minulý council měl za to, že vnímá riziko sportovní integrace celého turnaje. Jak víme, MOV v červnu doporučilo mezinárodním federacím, aby začalo zapracovávat ruské a běloruské sportovce zpátky. Jen to doporučení není konkrétní a jasně závazné. Každá federace se s tím nějak vyrovnává.“
Vnímáte v tom všem podprahově silné ruské tlaky na hokejový comeback?
„Sportovní diplomacie je všeobecně vždy podprahová věc. Každý využívá svých kontaktů, přesvědčování, argumentací. Třeba by při získání pořadatelství mistrovství světa nebo při jakémkoli jiném cíli.“