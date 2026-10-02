Bříza šéfem IIHF nebude. Volby prohrál s Němcem o tři hlasy, ve vedení však zůstává
Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace (IIHF) je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o tři hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Dosavadní první viceprezident získal nejvíc hlasů v prvním kole (48), zatímco pro Reindla se vyslovilo 36 delegátů. Další kandidát Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu obdržel 33 hlasů a byl vyřazen. V druhém kole získal německý funkcionář 60 hlasů (51,28 procent) a Bříza 57. Český kandidát byl však znovu zvolen prvním viceprezidentem.
Oba se o funkci prezidenta IIHF ucházeli už před pěti lety, kdy zvítězil Francouz Luc Tardif. Ten letos pozici neobhajoval. Franz Reindl se stal 15. prezidentem IIHF a je prvním Němcem v této funkci od dob Günthera Sabetzkiho (1975–94).
Reindl, který se narodil 24. listopadu 1954 v Garmisch-Partenkirchenu, v hokeji prošel skutečně vším. Jako hráč zahájil profesionální kariéru v roce 1972 a byl členem týmu tehdejšího západního Německa, který v roce 1976 vybojoval senzačně bronz na zimní olympiádě v Innsbrucku. Byla to jeho první ze tří účastí na hrách pod pěti kruhy, nastoupil rovněž na devíti mistrovstvích světa a v roce 1981 na Canada Cupu.
Po ukončení hráčské kariéry v roce 1988 se věnoval trenérské práci v německé lize. V letech 1992 až 2014 působil jako generální manažer národního týmu. Na domácí scéně byl Reindl v letech 1994–1996 zakládajícím generálním ředitelem DEL a pomohl ligu etablovat jako jednu z nejúspěšnějších v Evropě. Reindl řídil organizaci tří světových šampionátů - v letech 2001, 2010 a 2017. Na prostředním z nich se odehrál úvodní zápas turnaje na fotbalovém stadionu Veltins Arena v Gelsenkirchenu a návštěvou 77 503 diváků stanovil rekord IIHF.
Z devíti kandidátů zbyli jen tři
V roce 2014 byl Reindl zvolen do role šéfa německého svazu DEB, funkci zastával osm let. Souběžně s tím je od roku 2016 až dodnes členem Rady IIHF, kde v uplynulém desetiletí působil jako předseda několika výborů. O funkci prezidenta mezinárodní federace se usiloval už před pěti lety. Tehdy rozhodlo až čtvrté kolo voleb, v němž zvítězil Luc Tardif poměrem hlasů 67:39.
Funkční období nového prezidenta a Councilu IIHF bude trvat od října 2026 do října 2030, tedy čtyři roky. O pozici šéfa federace se ucházelo celkem devět kandidátů: Henrik Bach Nielsen (Dánsko), Petr Bříza (Česko), Sergej Gončarov (Bělorusko), Frank González (Španělsko), Zakaria Chečuašvili (Gruzie), Jaan Mölder (Estonsko), Aivaz Omorkanov (Kyrgyzstán), Matjaž Rakovec (Slovinsko) a Franz Reindl (Německo).
Bach Nielsen a Gončarov stáhli svou kandidaturu ještě před hlasováním, zatímco González, Mölder a Chečuašvili tak učinili po svých projevech a Rakovec ráno v den voleb, ještě než došlo k hlasování.
Prezident se zároveň stává prvním členem nové Rady IIHF. Tento orgán bude sestávat z 15 členů, z nichž aspoň tři musí být ženy a stejně tak tři muži. Složení Councilu zahrnuje prezidenta, prvního viceprezidenta, tři regionální viceprezidenty a deset členů Rady.
Po prezidentské volbě Petr Bříza obhájil dosavadní pozici senior viceprezidenta. V prvním i druhém kole získal nejvyšší počet hlasů, rozhodlo však až třetí. V něm získal nadpoloviční většinu počtem 67 hlasů (57,26%), před Omorkanovem se 44 hlasy, Švéd Larsson jich obdržel šest.