Prst podaný Rusům? Šéf IIHF je kapitán, ale světový hokej neřídí sám
Němec Franz Reindl porazil ve druhém kole prezidentských voleb IIHF Petra Břízu o tři hlasy díky podpoře delegátů spřízněných s Ruskem.
Přestože nový šéf chová k Rusku sympatie, samotní Rusové ztratili přímé zastoupení v Radě mezinárodní federace.
O případném návratu ruských týmů rozhodne sportovní arbitráž CAS na konci října, přičemž české výběry už zvažují bojkot univerziády.
Nový šéf IIHF nutně nemusí být předzvěstí zásadního obratu. Franz Reindl podpořil v roce 2022 sankce proti Rusku a Bělorusku kvůli válce na Ukrajině. Ale i po vyloučení obou zemí z mezinárodních soutěží se o nich vyjadřoval pochvalně a s úctou. „Volba známého německého hokejisty a funkcionáře je pro ruský hokej spíš přínosem,“ reagoval na jeho zvolení ruský Sport-express. Ale jak řekl sám Reindl, prezident je kapitán, který vede tým. Rozhodnutí budou záležet na postoji celé patnáctičlenné Rady IIHF, která světový hokej řídí.
Dosavadní lídr IIHF Luc Tardif přispěl k návratu hráčů NHL na olympiádu a taky vyřazení Ruska z mezinárodních turnajů kvůli válce na Ukrajině. Rada mezinárodní federace tento krok vysvětlila bezpečnostními důvody. Během svého mandátu Tardif podporoval zachování tohoto přístupu. Před volebním kongresem však vyjádřil víru, že se situace do zimních her zlepší natolik, aby Rusové mohli startovat na zimních hrách ve Francii.
Právě Franze Reindla podporovalo Rusko už ve volbách prezidenta IIHF v roce 2021. Několik let mluvil o možnosti vstupu německého klubu do KHL, vyjadřoval Rusům své sympatie. K vítězství to však nestačilo. Na kongresu v Petrohradu postoupil do rozhodujícího rozstřelu, ve čtvrtém kole však podlehl Tardifovi.
Do struktur IIHF pronikl Reindl za éry Reného Fasela, který federaci vládl 24 let a v hokejových kruzích má dodnes vliv. Jinak působí v KHL jako předseda Expertního výboru pro rozhodčí a v Rusku podniká s jablky. Reindl si nemusel kupovat višňový sad, nicméně z výsledků letošních prezidentských voleb je patrné, že hlasy delegátů spřízněných s Ruskem mu pomohly ke konečnému vítězství.
Nový prezident pro Rusko není zárukou
Do voleb nešel jako jednoznačný favorit, první kolo vyhrál Petr Bříza. Zdálo se, že volba směřuje k jeho triumfu. Jenže neobdržel nadpoloviční většinu a ve druhém kole se situace výrazně změnila. Z hlasování už předtím vypadl Kyrgyz Aivaz Omorkanov a právě většina hlasů jeho podporovatelů se přesunula k Reindlovi, který vyhrál o tři hlasy. Bříza byl posléze zvolen prvním viceprezidentem IIHF, když porazil právě Omorkanova.
Rozložení sil v novém vedení mezinárodní federace je obtížné rozklíčovat. Třeba Švédsko během voleb evidentně změnilo názor. Přitom jeho hlasy by přispěly k Břízově zvolení a pokračování dosavadního kurzu, který byl pro Rusy nepřijatelný.
Stejně tak ale nový prezident není zárukou jejich návratu, i když oni sami ho vydávali za nejlepšího kandidáta ze všech. V novém složení řídícího orgánu navíc nebudou mít žádného zástupce. V předchozí sestavě byl jeho členem Pavel Bure. Letos kandidoval ředitel Ruské hokejové federace Dmitrij Kurbatov, ale podlehl zástupci Nového Zélandu. „Proruský prezident, ale bez Rusů ve vedení,“ konstatoval Sovětskij sport.
Obecně se má za to, že do Rady přibyli především zástupci zemí, které by pravděpodobně nebránily návratu Ruska na mezinárodní scénu. Vedle Omorkanova ještě Bělorus Sergej Gončarov, který také neúspěšně kandidoval na prezidenta, nebo zástupci Bulharska a Turecka, již jsou k Rusům vstřícní v jiných sportech. Naopak Novozélanďan Mills nemusí mít stejně příznivý postoj.
Jak by se zachovaly země?
Slovensko, jehož zástupce Igor Nemeček se stal viceprezidentem pro Evropu, je jednou z mála evropských zemí, které povolují hráčům KHL nastupovat za národní tým. USA, jejichž kandidát Mike Trimboli se stal viceprezidentem pro Ameriku, mají k věci vstřícnější postoj než Kanada, která v Radě IIHF rovněž chybí.
Personální změny samy o sobě neznamenají návrat Ruska na mezinárodní scénu, i když mu nový šéf může být nakloněn. Mezinárodní arbitrážní soud CAS bude projednávat stížnost národní federace FHR kvůli zákazu účasti ruských reprezentací na mistrovství světa. Slyšení jsou naplánována na konec října a rozsudek by měl být vynesen krátce poté.
Pro obě strany bude verdikt závazný. Nicméně otázkou je, jak se zachovají jednotlivé země, pokud Rusko získá právo vrátit se na turnaje IIHF. Podobná situace nastala po rozhodnutí mezinárodní federace částečně připustit Bělorusko zpět na mezinárodní soutěže v sezoně 2026/27. Řada zemí by proti němu však odmítla nastoupit. Podáte jeden prst, chtěli by další. Něco podobného se stalo i v univerzitním hokeji. České výběry se nejspíš nezúčastní Zimní světové univerziády v lednu v Číně kvůli možnému střetnutí s týmy Ruska.