Hradecké trenérské duo v ráži. Vácha poprvé o konci ve Spartě: Byl jsem neprofesionální! Horejš: Na Saboua jsem byl naštvanej

V Hradci si jejich práci pochvalují natolik, že během podzimu podepsali nové kontrakty až do konce sezony 2026/27. Hlavní trenér David Horejš a jeho asistent Lukáš Vácha vytvořili silný tandem. Ve speciálním, a zároveň velmi uvolněném rozhovoru pro Ligu naruby, popisují nejen svoji spolupráci, ale řeč přijde, a to veřejně vůbec poprvé, na konec Váchy ve Spartě, kontroverzi s Ondřejem Lingrem, ale i na rozdíly mezi Spartou Priskeho a tou pod Friisem. A to není zdaleka vše.