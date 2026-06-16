Věčně druhý tyčkař o Duplantisovi: Popřál jsem mu dlouhé líbánky. Ostravu miluju
Mondo Duplantis dal tentokrát přednost dámě v bílém. Místo něj se v úterý na atletické Zlaté tretře v Ostravě chystá zazářit řecký tyčkař Emmanouil Karalis, který se o víkendu v Cannes zúčastil Duplantisovy svatby s modelkou Desiré Inglanderovou. „Popřál jsem mu dlouhé líbánky,“ smál se.
Během předzávodní tiskovky Emannouil Karalis po blýskavé Zlaté tretře zálibně pokukoval. Tradiční trofej pro vítěze disciplín na zlatém mítinku Continental Tour mu zatím vždy unikla.
„Pořád jsem žádnou nevyhrál. Miluju Ostravu, je to pro mě speciální mítink. Když vše půjde dobře, a skočím vysoko, snad vyhraju. Snad bude můj den. Když do toho dám sto procent, tak odejdu ze stadionu s velkým úsměvěm,“ plánoval Karalis.
Bude mít velkou šanci si svůj sen splnit. Na startu tentokrát bude chybět světový rekordman Mondo Duplantis, který v Ostravě vyhrál poslední čtyři tyčkařské soutěže. Zatím nejlepší kousek předvedl vloni, kdy senzačním skokem 613 centimetrů vylepšil rekord mítinku.
Tentokrát ale místo své atletické lásky v podobě Zlaté tretry zvolil tu životní. Duplantis se už v březnu ve Švédsku nechal se snoubenkou Desiré Inglanderovou oddat na úřadech, aby mohl koncem jara vše stvrdit velkolepým obřadem v Cannes. Ten proběhl o víkendu a novomanželé si v termínu ostravského mítinku naplánovali svatební cestu.
„Je určitě šťastný. Tyč je rodina, máme se všichni rádi. Na svatbě byl celý svět,“ líčí Karalis. „Přeju mu a jeho ženě vše nejlepší. Je to skvělé. Sport dává možnosti poznávat spoustu přátel z celého světa. Tohle je víc než sport. Jsem moc šťastný, že jsem v téhle pozici. Medaile si nakonec dáte na poličku, ale vztahy vám zůstanou. Ale jsem rád, že tentokrát nezávodí…“
Karalis je v unikátní pozici. V únoru skočil v Aténách 617 centimetrů a o centimetr překonal bývalého světového rekordmana Renauda Lavillenieho. Nebýt Duplantise, byl by nejlepším tyčkařem dějin.
Jenže závodí uprostřed éry patnáctinásobného světového rekordmana. V historických tabulkách je za ním o 14 centimetrů druhý.
Ostrava je speciální
Ostrava je pro něj každopádně šťastným místem. V zimě 2017 tady jako sedmnáctiletý chlapec zvítězil při halovém mítinku Czech Indoor Gala.
„Ostrava je pro mě jedno ze speciálních míst. Vyhrál jsem tady jeden ze svých prvních velkých závodů,“ líčí Karalis.
Tentokrát ho čeká zvláštní formát závodu. Organizátoři spojili obě tyčkařské soutěže a muži i ženy budou v sektoru pod hlavní tribunou skákat na střídačku.
„Naposledy jsem tenhle formát zažil právě tady v hale. Je to zábava, je to něco jiného. Lidi na tribuně i u televize si to užijí,“ líčí Karalis. „Pokaždé, když sem přijedeme, modlíme se o dobré počasí. Když vyjde, udělám všechno proto, abych tady skočil šest metrů,“
Pak už čeká Karalise znovu věčný souboj s Duplantisem. 28. června se potkají na Diamantové lize v Paříži.
„Říkal jsem mu: Dej si pauzu, moc netrénuj. Ženíš se jednou za život…“ směje se Karalis. „Mondo je samozřejmě profesionál. Když přijede do Paříže, bude to skvělý závod.“