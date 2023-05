Diamantová liga 2023: program a průběžné výsledky atletických mítinků

Program Diamantové ligy 2023

Datum Město Česká účast 5. května Dauhá (Katar) Jakub Vadlejch (oštěp) 28. května Rabat (Maroko) 2. června Florencie (Itálie) 9. června Paříž (Francie) 15. června Oslo (Norsko) 30. června Lausanne (Švýcarsko) 2. července Stockholm (Švédsko) 16. července Chořov (Polsko) 21. července Monako 23. července Londýn (Velká Británie) 31. července Curych (Švýcarsko) 2. září Šen-čen (Čína) 8. září Brusel (Belgie) 16 – 17. září Eugene (USA)

Disciplíny Diamantové ligy

V programu Diamantové ligy najdeme 16 disciplín pro muže i ženy. Všechny disciplíny jsou na programu pouze na finálovém mítinku, jinak se v programu Diamantové ligy pravidelně střídají.

100 m, 110 m překážek (ženy 100 m), 200 m, 400 m, 400 m překážek, 800 m, 1 500 m, 3 000 m a 3 000 m překážek.

Skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči.

Hod oštěpem, vrh koulí, hod diskem.

Pravidla a bodování Diamantové ligy

Součástí Diamantové ligy je 15 mítinků. Na čtrnácti mítincích bojují atleti o postup do dvoudenního finálového mítinku v Eugene (16. – 17. září). Na každém mítinku základní části soutěže se v každé disciplíně rozdává od prvního do osmého místa od osmi do jednoho bodu.

Do finálového mítinku postoupí:

6 nejlepších v technických disciplínách,

8 nejlepších v bězích od 100 do 800 metrů a

10 nejlepších v bězích od 1500 metrů a delších.

V případě rovnosti rozhoduje nejlepší regulérní výkon.

Pravidlo TOP 3

V základní části soutěže se o vítězi závodů v technických disciplínách rozhoduje ve formátu finálového šestého pokusu pro tři nejlepší závodníky, který rozhoduje o pořadí. Ve finálovém mítinku v Eugene toto pravidlo neplatí.

Kde sledovat Diamantovou ligu živě?

Přímý přenos z mítinků Diamantové ligy nabízí i v roce 2023 ČT Sport. Nejbližší mítink z Dauhá za účasti Jakuba Vadlejcha můžete sledovat v pátek 5. května od 19 hodin.

Prize money v Diamantové lize

Umístění Jednotlivé mítinky Finálový mítink 1. místo 10 000 USD 30 000 USD 2. místo 6 000 USD 12 000 USD 3. místo 3 500 USD 7 000 USD 4. místo 2 000 USD 4 000 USD 5. místo 1 250 USD 2 500 USD 6. místo 1 000 USD 2 000 USD 7. místo 750 USD 1 500 USD 8. místo 500 USD 1 000 USD

České úspěchy v Diamantové lize

Rok Sportovec (Disciplína) 2017 Jakub Vadlejch (oštěp) 2017 Barbora Špotáková (oštěp) 2016 Jakub Vadlejch (oštěp) 2015 Zuzana Hejnová (400 metrů překážek) 2014 Barbora Špotáková (oštěp) 2013 Vítězslav Veselý (oštěp) 2013 Zuzana Hejnová (400 metrů překážek) 2012 Vítězslav Veselý (oštěp) 2012 Barbora Špotáková (oštěp) 2010 Barbora Špotáková (oštěp)

Nejvíce vítězství v Diamantové lize