Trump se ostře pustil do LeBrona: Naprostá ostuda! Jak kontrovala legenda NBA?
Americký prezident Donald Trump ostrými slovy zkritizoval LeBrona Jamese za to, že během státní hymny pokračoval v předzápasové rozcvičce.
Basketbalový útočník reakci prezidenta přijal s nadhledem a v dresu Philadelphie následně přispěl ke smazání devětadvacetibodového ztráty.
James označil vítěznou domácí premiéru po největším obratu kariéry za ďábelský večer a ocenil skvělou atmosféru ve sportovním městě.
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Americký prezident Donald Trump obvinil basketbalovou hvězdu LeBrona Jamese z neúcty ke Spojeným státům. Nejlepšímu střelci v historii NBA vyčetl, že před úvodním zápasem Philadelphie v nové sezoně pokračoval v rozcvičce i během státní hymny. Oba muži si vyměňují invektivy dlouhodobě.
„Od začátku jsem říkal, že v něm není nic dobrého. Je to naprostá ostuda," řekl Trump o Jamesovi ve videu na sociálních sítích „LeBron James by se měl omluvit všem velkým americkým bojovníkům a hrdinům, kteří zemřeli za americkou vlajku a za vše, za čím naše země stojí!"
James, který přišel do Philadelphie v létě z Los Angeles Lakers, stál během hymny před úterním zápasem proti obhájcům titulu New York Knicks v Madison Square Garden po boku svých spoluhráčů. Na rozdíl od nich ale pokračoval v předzápasové rutině, máchal rukama a také simuloval střelbu.
LeBron: Asi se zrovna nic nedělo
„Asi se zrovna nic nedělo," reagoval James na prezidentovu kritiku krátce před čtvrtečním utkáním proti Clevelandu, v němž si odbyl domácí premiéru v dresu Philadelphie. V zápase zaznamenal 17 bodů a 10 doskoků a zažil největší obrat v kariéře, když Sixers dotáhli manko 29 bodů a zvítězili 114:106.
„Tohle překonalo všechno, o čem jsem snil," řekl James. „Vyslechli jsme si bučení. To bylo něco a zasloužili jsme si to. A pak přišel jásot. Dneska jsme to tady málem zbořili, v dobrém slova smyslu. Byl to ďábelský večer," pochvaloval si jednačtyřicetiletý basketbalista, který přišel do Philadelphie s cílem bojovat o pátý mistrovský titul.
První domácí zápas si užil i díky přítomnosti manželky a dcery Zhuri, která na zápase oslavila 12. narozeniny. „Napsali její jméno na kostce a popřáli jí všechno nejlepší. Obě seděly hned u hřiště. To bylo super," liboval si James. „Philadelphia je asi jedno z nejlepších sportovních měst na světě. Jsem rád, že tu můžu být," dodal trojnásobný olympijský vítěz.