Minimální plat, maximální cíl. LeBron začíná 24. sezonu v NBA: helikoptérou za titulem
S čerstvě oholenou hlavou a v dresu s číslem 23 na prsou vstupuje LeBron James do bezprecedentní čtyřiadvacáté sezony v basketbalové NBA. Předposlední prosincový den mu bude 42 let, je nejstarším hráčem ligy. Přesto se k jeho talentu zoufale upírají naděje týmu Philadelphie 76ers, který čeká na titul déle, než je James na světě. Za asi nejtěžší výzvu kariéry dostane zaplaceno pouhé veteránské minimum - 4 miliony dolarů. Sám si to tak vybral a dnes rozjede svou nejistou misi zahajovacím zápasem na palubovce mistrů NY Knicks.
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Obrázky Michaela Jordana přijíždějícího na tréninky Chicago Bulls v rudém Ferrari a s doutníkem v ústech patří do devadesátých let. LeBron James na přípravu cestuje helikoptérou a hluk rotorů při jeho odletu už opakovaně přehlušil potréninkové rozhovory ostatních spoluhráčů.
James se rozhodl žít na Manhattanu a cestu do 150 kilometrů vzdálené Philadelphie tímto způsobem zvládne za tři čtvrtě hodiny. A navíc zcela zdarma, jelikož neomezené služby luxusního dopravce mu platí společnost Fanatics. „Je to jen další způsob dopravy, nepoužívám ho poprvé,“ komentoval nevzrušeně LeBron téma, které budí rozruch. Nejen kvůli tomu, že společnost Fanatics, gigant na poli sportovního merchandisingu, vlastní někdejší menšinový spolumajitel 76ers Michael Rubin, což vedlo ke spekulacím o obcházení platového stropu. Svět má také stále v živé paměti, že právě při leteckém neštěstí zemřel v helikoptéře Kobe Bryant.
V tréninkovém centru vždy první
V Jamesově případě nejde o hvězdný vrtoch, nýbrž o čistě praktickou pomoc. Svůj fanatický zápal do přípravy neztratil ani na sklonku kariéry. V tréninkovém centru Philadelphie je vždy první, čímž znervózňuje i kouče Nicka Nurse, jenž si zakládá na pověsti ranního ptáčete. „Vždy dorazí velmi brzy, vydá se do posilovny a pak si dělá svá dovednostní cvičení na hřišti,“ popsal trenér Jamesovu rutinu, o které klub věří, že nakazí ostatní spoluhráče. „Ten chlap je největší profík, jakého jsem kdy viděl… Někteří naši kluci to samozřejmě vnímají a řeknou si: No, když je tady LeBron jako první, tak co to dělám já?“ tvrdí Mike Gansey, prezident basketbalových operací 76ers.
Přítomnost globální celebrity první velikosti dostala basketbalovou Philadelphii do epicentra dění v NBA. Průměrná cena vstupenek na domácí zápasy se zvýšila téměř pětinásobně, celostátní americké televize odvysílají maximální povolený počet 34 utkání 76ers. Takový magnetismus v sobě skrývá Jamesův příběh.
Peníze stranou, jde o pátý titul
LeBron se po osmi sezonách u Los Angeles Lakers nevydal na východ USA pouze dožít a jen vylepšovat vlastní statistiky. Vždyť už nastřílel víc bodů, odehrál víc zápasů, vyhrál víc utkání a vystřelil na koš víckrát než jakýkoli jiný hráč, který kdy oblékl dres v NBA. „Nejde mi o peníze. Nejde mi o rodinu. Pořád se chci obětovat, pracovat, bojovat, vyhrávat a mít šanci znovu zažít ten pocit ze zisku dalšího titulu,“ prohlásil, když v červenci přestup oznamoval. Z LA se odstěhoval sám, rodinu včetně syna a spoluhráče z Lakers Bronnyho nechal v Kalifornii. „A nedělal jsem to kvůli tomu, abych prohrál ve druhém kole play off. Všichni to musíme odmakat a já jsem na to připravený,“ pravil před pár dny. Smělé plány, 76ers naposledy přes 2. kolo play off, tedy do finále Východní konference, postoupili v roce 2001. A jejich poslední titul se datuje do roku 1983.
Hvězdná sestava, ale také spousta otazníků
Nyní je tým z města bratrské lásky největší neznámou celé ligy. Základní pětku mají napěchovanou talentem. James se ocitl v přítomnosti elitního pivota Joela Embiida, křídla Jaylena Browna a dynamické dvojky rozehrávačů Tyrese Maxey - VJ Edgecombe. I díky tomu může snít o tom, že k titulu v NBA dokráčí se čtvrtým různým týmem. To pro změnu nikdo v dějinách ligy nedokázal. Lákavá představa, která má však mnoho ale… Předsezonní předpovědi expertů oscilují mezi finálovou účastí až pouhým bojem o poslední místa v play off. V anonymním průzkumu všech třiceti generálních manažerů ligových klubů se 93 procent vyslovilo, že titul půjde ke gigantům ze Západní konference Oklahomě či San Antoniu.
V přípravě 76ers vyhráli jediné ze čtyř utkání, zvykání si na nové role a spacing na palubovce zatím dře. Podle očekávání. Sám James prohlásil, že lidé, kteří čekají rychlou a snadnou týmovou soudržnost, budou zklamaní. „Tihle lidé chtějí instantní ovesnou kaši. Pokud chcete dokázat něco výjimečného, vyžaduje to ale čas. Musíte dělat každý den věci, do kterých se vám třeba ani nechce, protože je to pořád dokola a dokola. Abychom byli skvělí, musíme dělat věci, které zkrátka nejsou příjemné. Musíme se naučit cítit dobře v nepohodlí. To je ten nejlepší způsob, jak cestu k výjimečnosti urychlit,“ nabádá spoluhráče muž, jenž v jednačtyřiceti ukončil poslední sezonu ve společnosti nejlepších mladých atletů planety s průměry 20,9 bodu, 6,1 doskoku a 7,2 asistence. A nyní se v přípravném kempu znovu střemhlav vrhal na palubovku pro míče a v obraně hlásil rotace nejhlasitěji ze všech.
LeBron jako tmel
Právě James bude muset být tmelem, jenž spojí osobnosti v jeden celek. Zastane práci prodloužené ruky kouče, která bude víc přihrávat než střílet. Ve dvou přípravných zápasech, do nichž zasáhl, zprůměroval za 21,5 minuty 9 bodů, 6 doskoků a stejný počet asistencí. „Přihraje vám skoro dřív, než jste volní nebo než vůbec tušíte, že jste volní,“ žasne střelec Dean Wade. „Dostanete míč, otočíte se a říkáte si: ‚Panebože, vždyť jsem volný.‘ … Člověk se v podstatě musí neustále rozhlížet na všechny strany a dávat pozor, protože balón k vám může přiletět v jakýkoli moment.“
James má bohaté zkušenosti s počátečními zádrhely z dřívějších působení s hvězdami. S Dwyanem Wadem a Chrisem Boshem v Miami, s Kyriem Irvingem a Kevinem Lovem v Clevelandu i s Anthonym Davisem v dresu Lakers. Všechny tyto týmy nakonec vybojovaly alespoň jeden titul, ovšem ani v jednom případě dříve než v Jamesově druhé sezoně.
Smlouvu ve Philadelphii má na dva roky, ten druhý s hráčskou opcí. LeBronův příběh tak ještě zdaleka není u konce.
Statistiky LeBrona Jamese
|Statistika
|Pořadí
|Hodnota
|Odehrané sezóny (NBA)
|1. místo
|23 sezón
|Nastřílené body (Základní část)
|1. místo
|43 440 bodů
|Nastřílené body (Play-off)
|1. místo
|8 521 bodů
|Odehrané zápasy (Základní část)
|1. místo
|1 622 zápasů
|Odehrané zápasy (Play-off)
|1. místo
|301 zápasů
|Odehrané minuty (Základní část)
|1. místo
|61 029 min
|Odehrané minuty (Play-off)
|1. místo
|12 446 min
|Sezóna a tým
|Zápasy
|Průměry na zápas (B / D / A)
|2003/04Cleveland
|79
|20,9 / 5,5 / 5,9
|2004/05Cleveland
|80
|27,2 / 7,4 / 7,2
|2005/06Cleveland
|79
|31,4 / 7,0 / 6,6
|2006/07Cleveland
|78
|27,3 / 6,7 / 6,0
|2007/08Cleveland
|75
|30,0 / 7,9 / 7,2
|2008/09Cleveland
|81
|28,4 / 7,6 / 7,2
|2009/10Cleveland
|76
|29,7 / 7,3 / 8,6
|2010/11Miami
|79
|26,7 / 7,5 / 7,0
|2011/12Miami
|62
|27,1 / 7,9 / 6,2
|2012/13Miami
|76
|26,8 / 8,0 / 7,3
|2013/14Miami
|77
|27,1 / 6,9 / 6,3
|2014/15Cleveland
|69
|25,3 / 6,0 / 7,4
|2015/16Cleveland
|76
|25,3 / 7,4 / 6,8
|2016/17Cleveland
|74
|26,4 / 8,6 / 8,7
|2017/18Cleveland
|82
|27,5 / 8,6 / 9,1
|2018/19LA Lakers
|55
|27,4 / 8,5 / 8,3
|2019/20LA Lakers
|67
|25,3 / 7,8 / 10,2
|2020/21LA Lakers
|45
|25,0 / 7,7 / 7,8
|2021/22LA Lakers
|56
|30,3 / 8,2 / 6,2
|2022/23LA Lakers
|55
|28,9 / 8,3 / 6,8
|2023/24LA Lakers
|71
|25,7 / 7,3 / 8,3
|2024/25LA Lakers
|70
|24,4 / 7,8 / 8,2
|2025/26LA Lakers
|60
|20,9 / 6,1 / 7,2