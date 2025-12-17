Prohra o 21 bodů. Basketbalistky USK Praha v Itálii narazily, komplikují si boj o postup
Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály ve 2. kole nadstavbové části Evropské ligy na palubovce Schia 78:99 a zkomplikovaly si boj o postup do vyřazovací fáze. Úřadující šampionky utržily čtvrtou porážku v probíhajícím ročníku a klesly ve skupině E na nepostupové páté místo. Další duel sehrají až v novém roce, kdy 14. ledna přivítají doma Flammes Carolo.
Českým mistryním ve středu nepomohlo ani 27 bodů nejlepší střelkyně Valériane Ayayiové. Dalších 13 bodů přidala její francouzská spoluhráčka Pauline Astierová. Za Schio mělo dvojciferný počet bodů pět hráček, nejproduktivnější byla s 23 body Jessica Shepardová. Bývalá opora USK Praha María Condeová sahala po double double, k 16 bodům přidala devět asistencí.
Pražanky jsou ve skupině E páté s 12 body. Na Schio ztrácí bod, středeční porážka o 21 bodů ale může v budoucnu hrát roli v případném vzájemném skóre. Horší vzájemné skóre mají svěřenkyně trenéra Martina Bašty i s Bourges, které má rovněž o jeden bod více.
Úvod utkání byl vyrovnaný. Hráčky USK se po trojkách Bridget Carletonové a Ayayiové ujaly vedení 10:6, domácí basketbalistky jim ale nedovolily výrazně odskočit. V závěru naopak vývoj otočily a po šesti bodech Kitiji Laksaové vyhrály první část 22:21.
Schio uteklo hostům ve druhé čtvrtině. Po úvodní šňůře deseti bodů, z nichž pět dala Laksaová, vedlo 32:21. Sérii domácích zastavila trojkou Janelle Salaünová, soupeř se ale brzy vrátil do dvojciferného náskoku. Po trojce Condeové vedly domácí hráčky už 51:31 a po další tříbodové trefě Cecile Zandalisiniové šly do poločasové přestávky s vedením o 21 bodů. USK měl i devět ztrát.
Hostujícím basketbalistkám nevyšel ani úvod třetí části a Schio navýšilo po dalších šesti bodech v řadě vedení na 64:37. Střelecky odskočila Shepardová, k níž se přidala i Condeová. Pražanky se nevzdaly, přiblížily se na 16 bodů, domácí tým ale před poslední čtvrtinou vedl o 19 bodů.
V závěrečné desetiminutovce hráčky USK znovu brzy ztrácely o 24, deseti body v řadě se dotáhly na 71:85. Tři a půl minuty před koncem se vyfaulovala Astierová a Schio v závěru vedení navýšilo. Od stavu 88:73 přidaly domácí basketbalistky dalších 11 bodů v řadě, vedly o 26 bodů a konečný výsledek korigovala pěti body Ayayiová.
Evropská liga basketbalistek - 2. kolo nadstavby
Skupina E:
Famila Schio - ZVVZ USK Praha 99:78 (22:21, 56:35, 77:58)
Nejvíce bodů: Shepardová 23, Condeová 16, Laksaová 12 - Ayayiová 27, Astierová 13, Salaünová 12. Fauly: 20:20. Trestné hody: 22/19 - 13/7. Trojky: 12:11. Doskoky: 30:29.
Tabulka
|1.
|Girona
|8
|7
|1
|653:527
|15
|2.
|Galatasaray Istanbul
|8
|7
|1
|606:504
|15
|3.
|Schio
|8
|5
|3
|623:574
|13
|4.
|Bourges
|8
|5
|3
|568:531
|13
|5.
|USK Praha
|8
|4
|4
|599:565
|12
|6.
|Flammes Carolo
|8
|2
|6
|544:578
|10