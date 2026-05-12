Basketbalová hvězda se loučí. Veselý po vypršení smlouvy v Barceloně ukončí kariéru
Basketbalista Jan Veselý ukončí po sezoně kariéru. Šestatřicetiletému pivotovi, jenž má za sebou i tříleté angažmá v NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. Svůj plánovaný odchod do sportovního důchodu oznámila dlouholetá opora reprezentace na webu katalánského klubu.
Veselý přišel do Barcelony před čtyřmi lety z Fenerbahce Istanbul. V roce 2023 s klubem vybojoval titul ve španělské ACB Lize. Na kontě má i triumf v Evropské lize, kterou ovládl v roce 2017 s Fenerbahce. O dva roky později se stal prvním českým basketbalistou, který získal ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče celé soutěže. S istanbulským týmem získal i čtyři tituly v turecké lize.
„Po mnoha nezapomenutelných letech přišel čas uzavřít kapitolu mé basketbalové cesty,“ napsal Veselý na svém instagramu. „Od Bělehradu do Istanbulu a Barcelony jsem měl tu čest zažít nespočet bitev, mít skvělé spoluhráče, trenéry, nejvěrnější fanoušky, prožít spoustu výher i těžkých proher, lavinu emocí a získat sbírku vzpomínek, které se mnou zůstanou navždy,“ uvedl rodák z Ostravy.
Před příchodem do Turecka působil Veselý tři sezony v NBA, kam byl v roce 2011 draftován jako šestý v pořadí, nejvýše ze všech českých hráčů v historii. V kádru Washingtonu a potom ještě Denveru se ale neprosadil podle svých představ a vrátil se do Evropy.
Do zámoří zamířil z Partizanu Bělehrad, s nímž vybojoval také tři ligové tituly a stejný počet pohárových trofejí. Pětkrát vyhrál anketu o nejlepšího českého basketbalistu roku. Reprezentační dres hájil například na mistrovství Evropy v letech 2013, 2015 či v roce 2022, kdy Česko hostilo jednu ze základních skupin. Zúčastnil se také olympijských her v Tokiu v roce 2021.
„Do téhle hry jsem dal vše a ona mi vrátila ještě víc. Odcházím s vděčností a hrdostí. Máme stále před sebou další dva měsíce boje v ACB Lize a já se budu naplno soustředit do posledního utkání. A od září se uvidíme na tribuně,“ doplnil Veselý, jenž momentálně kvůli zhoršení problémů s pravým kolenem vynechal poslední dva zápasy.