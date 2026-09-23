Konec jedné éry. Chance ŽBL startuje ve stínu loučení s hvězdami WNBA
Zkrácené play off, revoluční Superfinále na jediný zápas a loučení se světovými esy. Nová sezona Chance Ženské basketbalové ligy přináší zásadní změny, které mohou otřást i dlouholetou nadvládou suverénního USK Praha. Kdo využije šanci, než se zámořské hvězdy WNBA natrvalo stáhnou z Evropy?
V pátek vypukne další ročník Chance Ženské basketbalové ligy, která se letos bude nést v duchu velkých změn. Kromě změny formátu se s prakticky každou evropskou soutěží letos loučí hráčky z WNBA. Od příštího roku se totiž zámořská sezona prodlužuje a začne se přímo krýt s kalendářem Euroligy i domácí ligy.
Změny v mezinárodním kalendáři si navíc vynutily přesun dvou vrcholných turnajů – mistrovství Evropy i mistrovství světa – na prosinec, tedy přímo doprostřed rozehrané klubové sezony.
Desetinásobek původního platu, který budou zámořské basketbalistky dostávat, je jen kotvou pro to, aby zůstaly vázány smlouvami v zámoří. „Hráčky se bojí, že kdyby se v Evropě zranily, tak by přišly o lukrativní kontrakty ve WNBA, protože tam jim to nekryjí, pokud se nezraní přímo v lize. Takže já si osobně myslím, že tohle je poslední sezona, kdy hráčky, které jsou z WNBA, hrají i v Evropě,“ řekl šéf ŽBL Jakub Večerka.
Kvůli odchodu hráček WNBA však vzniká prostor pro mladé a talentované místní hráčky, které dostanou větší šanci se prosadit. Evropským ligám se navíc otevírá možnost natáhnout svůj herní program. Letošní ročník je tak poslední příležitostí vidět zámořská esa působit na obou kontinentech.
Změny v domácí soutěži
Samotná česká soutěž již letos mění svá pravidla. Nově se play off zápasy budou hrát ne na tři, ale na dvě vítězná utkání. „Pro favority to je horší, protože se někdy může stát, že právě může být oslabený tým, takže bude hodně záležet na tom, jak silné je jádro týmu,“ popsala vycházející hvězda a hráčka USK Praha Petra Malíková.
Největší změnou bude však vyvrcholení sezony. Žádné dlouhé série, ale jediná šance na titul: Superfinále a Superbronz. Místo tradičního bojování o medaile systémem doma–venku se o všem rozhodne na neutrální půdě během jediného víkendu. Jihlava, kde se absolutní závěr sezony uskuteční, bude 10. dubna 2027 žít a dýchat basketbalem. Kromě ženského vrcholu se fanouškům představí i nadějné mládí v kategorii U19.
Kromě standardní české ligy však budou české basketbalistky bojovat i na evropské palubovce. Jistou účast má pět týmů. ZVVZ USK Praha a Žabiny Brno si stoprocentně zahrají Euroligu, KP Brno musí o místo v nejvyšší evropské soutěži teprve zabojovat. Pokud však neuspěje, pořád má vstupenku na EuroCup společně s Brandýsem a Ostravou. Poslední otázkou zůstávají Levhartice Chomutov, které si o místo v EuroCupu zahrají již ve čtvrtek proti francouzskému Chartres.