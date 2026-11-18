Zlatá jízda českých kickboxerek! Strnadová a Jánská ovládly mistrovství Evropy ve Skopje
Česká asociace kickboxu slaví na mistrovství Evropy WAKO v severomakedonském Skopje mimořádný double v nejprestižnější ringové disciplíně K-1. O dva tituly evropských šampionek se postaraly Klára Strnadová v kategorii do 52 kilogramů a Tereza Jánská v divizi do 70 kilogramů. Zatímco Strnadová na cestě za zlatem udolala světovou trojku i světovou jedničku v odvetě za Světové hry, Jánská završila roční přestavbu svého bojového stylu triumfem pod novým jménem a krátce po svatbě.
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Výprava České asociace kickboxu zanechala ve Skopje výraznou stopu. Dvě české reprezentantky dokázaly projít celým turnajovým pavoukem královské disciplíny K-1 bez jediného zaváhání – a obě navíc pojí i zajímavý statistický detail: všechny své vítězné duely odbojovaly z modrého rohu.
Finále proti světové jedničce
Klára Strnadová: Skalpy světové trojky i jedničky a sladká odveta V kategorii žen do 52 kilogramů předvedla Klára Strnadová (TKBC Praha) takticky vyzrálý výkon proti absolutní světové špičce. Po úterní čtvrtfinálové výhře nad Portugalkou Anou Isabel Macedo Oliveirovou, kde úspěšně otestovala v přípravě pilované boxerské kombinace, narazila ve čtvrtečním semifinále na světovou trojku Darinu Ivanovovou z Ukrajiny. „Potkáváme se na WAKO několik let v kuse, většinou přímo o postup do finále. S reprezentačním trenérem Aloisem Škeříkem už víme, co na ni platí. Je tvrdá, má dobrý box a navíc je levák, takže to byl opět těžký duel, ale taktika vyšla,“ zhodnotila postup Strnadová.
Sobotní finále proti světové jedničce a vítězce Světových her Yulii Sachkové z Izraele pak mělo náboj velké sportovní odvety. Strnadová s ní měla dosavadní bilanci 2:4 a podlehla jí mimo jiné právě ve finále Světových her. „Motivace byla obrovská, chtěla jsem konečně prolomit tu sérii finálových porážek. Zjistili jsme, že na ni platí neustálý tlak – šlapat do ní od prvního do posledního kola a nenechat ji v úvodu nabodovat,“ popsala vítězný recept. V závěru tříkolové bitvy už česká bojovnice sáhla na dno sil, ale rozhodla vůle i podpora českého tábora: „Ve třetím kole už mi odcházely nohy i dech, ale podržela mě hlava a hlasitá podpora z rohu i od týmu v hale. Je to obrovské zadostiučinění – děkuji domovskému trenérovi Zdeňku Švamberkovi, reprezentaci, sponzorům i celé rodině.“
Vím, že jede hlava nehlava
Tereza Jánská: Nové příjmení, vítězství nad šampionkou Světových her i tvrdé finále Druhý zlatý zářez přidala v kategorii do 70 kilogramů Mgr. Tereza Jánská (rozená Cvingerová), která v Severní Makedonii zúročila roční systematickou práci na změně stylu směrem ke kontrům a většímu přehledu v ringu. Během tří po sobě jdoucích dnů si nejprve poradila s Němkou Lindou Geisslerovou a v semifinále vyřadila úřadující vítězku Světových her Catarinu Diasovou z Portugalska. „Portugalka mi stylově sedí, drží si přehledný styl bez zběsilých startů, takže se mi s ní zápasilo dobře,“ uvedla Jánská.
V pátečním boji o zlato ji však čekala nepříjemná zkouška nervů proti izraelské rivalce Polině Grossmanové, která sázela na agresivní, místy nečistý styl plný loktů a klinčů, za což nakonec přišla o bod. „Už jsem s ní šla několikrát a vím, že jede hlava nehlava. Snažila jsem se soustředit čistě na sebe. Před posledním kolem zněl pokyn z rohu jasně: začít i končit každou výměnu. Jakmile jí rozhodčí strhl bod, držela jsem si ji od těla přesnými pushkicky na hlavu,“ přiblížila finálové drama čerstvá mistryně Evropy, kterou po vyhlášení zaplavila čistá euforie.
Jánská vyvrací zažité stereotypy o bojových sportech
Dvojitá vizitka práce České asociace kickboxu Úspěch obou šampionek podtrhuje dlouhodobou koncepční práci České asociace kickboxu i osobní nasazení obou reprezentantek mimo samotný ring. Strnadová dokáže vrcholovou dvoufázovou přípravu skloubit s běžným civilním zaměstnáním a náročným hlídáním váhy, Jánská zase úspěšně vyvrací zažité stereotypy o bojových sportech – k magisterskému titulu z pražské FTVS UK se totiž po návratu ze Skopje chystá přidat závěrečnou zkouškou i titul doktorky filozofie.
„Dělala jsem si legraci, že naposledy jsem tady v Makedonii vyhrála juniorskou Evropu před devíti lety a že jsem se asi musela v srpnu vdát a přejmenovat, abych ji vyhrála znovu,“ usmála se Jánská, která stejně jako Strnadová už nyní vyhlíží další velkou metu českého reprezentačního týmu – nadcházející Evropské hry.