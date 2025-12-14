Švýcarsko – Česko 2:0. Tři tyčky a hromada šancí, florbalistky ale ve finále padly
Sen o prvním zlatu na mistrovství světa se českým florbalistkám rozplynul. V bojovném a dramatickém finále v Ostravě nestačily na Švýcarky, které vystoupaly na trůn po dvacetileté pauze. O jejich těsném vítězství rozhodla útočnice Céline Stettlerová v první třetině. Poté už kostičku nepustily, náskok ubránily a v závěru navíc zvýšily na konečných 2:0.
České florbalistky si po semifinálovém vítězství nad Finskem zahrály finále světového šampionátu vůbec poprvé v historii. Zároveň v něm vyzvaly nečekané soupeřky, i Švýcarky totiž zaskočily favoritky. Pro změnu však Švédky, které ženskému florbalu vládly nepřetržitě od roku 2007.
Nicméně velkolepá sobotní výhra byla vykoupena bolavou ztrátou, zranila se kapitánka Michaela Kubečková. Jen krátce poté, co třiadvacetiletá hvězda vstřelila Finkám rozhodující gól, nedohrála kvůli svalovému zranění. Finále sledovala jen s berlemi ze střídačky.
„Stalo se mi to v posledním střídání, kdy jsem se snažila zablokovat střelu Veery Kauppiové a ne úplně šťastně jsem dopadla. Pak už to probíhalo tak, že byl nějaký odhad, ale čekali jsme v podstatě do poslední chvíle, jestli to půjde, nebo ne. A bohužel to nakonec nešlo. Ale věřím, že to holky zvládnou. Máme fantastický tým a já ho budu podporovat z lavičky,“ burcovala Kubečková před zápasem.
Úvodní minuty svěřenkyně Lukáše Procházky chytily. Ránu Anny Brucháčkové však gólmanka Lara Heiniová vyrazila a v přesilovce pálila Denisa Ratajová jen do tyče. Švýcarky naopak z ojedinělé akce trestaly, na skrytou střelu Céline Stettlerové brankářka Nikola Příleská reagovat nedokázala.
Od druhé části to byla vyčkávaná a zároveň obrovská přetahovaná. Švýcarky se nikam nehnaly, zatímco Češky bušily do zavřených vrat. Dvakrát je mohla otevřít Vendula Beránková, jenže pokaždé trefila tyč. Češkám zkrátka nebylo přáno, ve finálovém duelu trefily brankovou konstrukci dohromady třikrát.
Také v závěrečné dvacetiminutovce se hrálo prakticky na jednu bránu. Když už se domácí hráčky dostaly do slibné střelecké pozice, buď pálily mimo, nebo je vychytala Heiniová. V poslední minutě při české powerplay švýcarské zlato definitivně zpečetila Isabelle Gerigová. Ostravský sen se rozplynul, českým hrdinkám tak zbyly oči pro pláč.
Finále:
Česko - Švýcarsko 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 13. Stettlerová (Larssonová), 60. Gerigová (Fitziová). Rozhodčí: Hultberg, Sabanovic (oba Švýc.). Vyloučení: 0:1, navíc Faisstová (Švýc.) 10 min. Bez využití. Diváci: 8844 (vyprodáno).
O 3. místo:
Švédsko - Finsko 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)
Branky: 6., 22. a 51. Nordstrandová, 26. Johanssonová - 17. a 27. O. Kauppiová, 11. V. Kauppiová, 14. Kippiläová, 42. E. Pietiläová, 56. Nordlundová. Rozhodčí: Friemel, Hasselberg (oba Švýc.). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:2. Diváci: 5599.