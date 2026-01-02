Dakar posedmé v arabském světě. Na dvacet českých posádek čeká skoro 5 tisíc měřených kilometrů
Začátek kalendářního roku tradičně patří ve světě motorsportu Rallye Dakar. Už 48. ročník prestižního podniku na písečných dunách hostí Saúdská Arábie. Je to již posedmé za sebou. Na všechny dobrodruhy čeká bezmála pět tisíc měřených kilometrů rozdělených do třinácti etap a úvodního prologu. Vše odšpuntovalo v pátek brzy ráno v Janbú, kde 17. ledna bude celý ročník také končit. Na startu je znovu několik Čechů s výraznými ambicemi na slušné celkové pořadí.
Už to bude devatenáct let, co Rallye Dakar skutečně končila v senegalské metropoli Dakaru. V roce 2008 byl závod zrušen z důvodných obav o bezpečnost všech účastníků. Od roku 2009 pak prestižní podnik našel azyl v Jižní Americe. Nyní už má ale sedmý rok po sobě Dakar domov v Saúdské Arábii. Po úvodních porodních bolestech, kdy se i sami organizátoři teprve učili na arabském písku fungovat, se každým rokem posouvá.
„Neříkám, že první dva ročníky byly pohoda, ale byl to fajn závod. Za poslední dva roky už se v tom organizátoři naučili chodit. Už vědí, kam dát jakou etapu, aby pro nás byla fakt těžká. Jet třeba dvacet kilometrů trial ve vyschlém řečišti, nebo třicet kilometrů malé duny, přes které skáčete, to je taky neskutečně náročné pro morál a fyzičku,“ řekl před odletem do Saúdské Arábie přední český motocyklista Martin Michek.
Na startu letošního ročníku je celkem dvacet strojů s českou vlaječkou. Mezi automobily má velké ambice Martin Prokop. V roce 2025 skončil desátý, o rok dříve dokonce pátý v celkové klasifikaci. Motocyklista Michek už také ví, jaké to je být v TOP 10 Rallye Dakar. Povedlo se mu to v letech 2021 a 2024. Největší želízko má ale Česko tradičně mezi kamiony. Martin Macík odcestoval před silvestrem do Saúdské Arábie jako obhájce posledních dvou titulů. Na nejvyšší příčky bude jistě pomýšlet i Aleš Loprais se svým týmem.
„Těším se stejně jako poslední roky. Před každým ročníkem je hodně starostí, takže to radost vždycky odsouvá. Není to takové to klukovské těšení, protože už tam jedu počtrnácté,“ řekl střízlivým pohledem Macík.
Nová trasa přináší řadu změn
Před začátkem měli účastníci usnadněnou pozici. Samotné vyzvednutí strojů a přesun do bivaku nebyl tak náročný jako v minulých letech. Přístav, ze kterého se vyráželo vstříc prologu, je od bivaku vzdálen asi dvacet minut autem. Oproti roku 2025, kdy musely posádky absolvovat cestu do bivaku několik stovek kilometrů, příjemná změna.
Úvodní prolog a následných třináct etap znamenají 4 880 kilometrů rychlostních zkoušek a měřených úseků. Nejdelší etapa je na programu 10. ledna z Hájlu do Rijádu. Měří celkem 920 kilometrů a po ní následuje volný den.
V rámci nové trasy se letos posádky vydají do pustých oblastí kolem Vadí Ad Davásir. Tamní krajina nabízí jednu z nejkomplexnějších terénních směsí s dlouhými liniemi dun, širokými údolími a jasnými horizonty, které nahrávají stabilnímu, ale náročnému tempu. Navigace je přímočará, ale neúprosná, protože i malé chyby mohou týmy odvést od kurzu, zejména vzhledem k tomu, že tato část trasy tvoří jádro druhé maratonské fáze akce. Zároveň se letos Dakar nevydá do nitra nehostinné pouště Rub al-Chálí.
„Obtížnost je jiná než loni nebo předloni, protože teď je nejdůležitějším faktorem počet kilometrů. Máme téměř 5 000 kilometrů měřených etap, a to je hodně. Už je to dlouho, co jsme najeli takovou porci. Myslím, že je to jeden z nejdelších Dakarů vůbec,“ nechal se slyšet ředitel Dakaru David Castera.
Mezi největší favority hlavních kategorií patří velká jména světového motorsportu. Francouz Sebastien Loeb je znovu hlavním aspirantem na titul mezi automobily. Sám ale Dakar nikdy nevyhrál. Přitom třikrát skončil druhý. Zároveň ale také třikrát nedojel do cíle. Naposledy loni. Mezi motocyklisty se nejvíce věří australskému obhájci Danielu Sandersovi, který loni opanoval pět etap. Právě do výčtu největších favoritů pak je třeba zařadit mezi kamiony i Macíka.
Posádky s českou účastí na Dakaru
Kategorie
Posádky
Motocykly
Dušan Drdaj (KTM), Martin Michek (Hoto), Milan Engel (Kove), David Pabiška (KTM), Martin Prokeš (KTM), Jiří Brož (KTM)
Automobily
Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford), Karel Trněný, Václav Pritzl (Ford), Martin Koloc, Mirko Brun (It.) (Red-Lined)
Kamiony
Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco), Aleš Loprais, David Křípal, Jiří Stross (Iveco), Martin Šoltys, Tomáš Šikola, Vlastimil Miksch (Tatra), Michal Valtr, Lukáš Kvasnica, Radim Kaplánek (Iveco), Karel Poslední, Filip Škrobánek, Petr Schweiner (Tatra), Tomáš Tomeček, Metoděj Tomeček, Grant Ballington (JAR) (Tatra), Dušan Randýsek, Victor Bouchwalder (Fr.), Laurent Lalanne (Fr.) (MAN)
Classic
Ondřej Klymčiw, Josef Brož (Mitsubishi Pajero), Jan Vinš, Jiří Kopřiva (Mitsubishi Pajero), Kateřina Váňová, Petr Váňa (Toyota 4Runner), Martin Stopa, Lubomír Dočkal, Martin Horák (Tatra 815)
Program Rallye Dakar 2026
Datum
Program
3. ledna
Prolog Janbú – Janbú (92 km celkově / 25 km rychlostní zkouška)
4. ledna
1. etapa Janbú – Janbú (518 km celkově / 304 km rychlostní zkouška)
5. ledna
2. etapa Janbú – Úla (504 km celkově / 400 km rychlostní zkouška)
6. ledna
3. etapa Úla – Úla (665 km celkově / 421 km rychlostní zkouška)
7. ledna
4. etapa Úla – Úla (527 km celkově / 453 km rychlostní zkouška)
8. ledna
5. etapa Úla – Hájl (416 km celkově / 356 km rychlostní zkouška)
9. ledna
6. etapa Hájl – Rijád (925 km celkově / 336 km rychlostní zkouška)
10. ledna
Volný den
11. ledna
7. etapa Rijád – Vadí ad-Davásir (877 km celkově / 462 km rychlostní zkouška)
12. ledna
8. etapa Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir (696 km celkově / 470 km rychlostní zkouška)
13. ledna
9. etapa Vadí ad-Davásir – Biša (543 km celkově / 425 km rychlostní zkouška)
14. ledna
10. etapa Biša – Biša (423 km celkově / 418 km rychlostní zkouška)
15. ledna
11. etapa Biša – Hanakíjá (857 km celkově / 347 km rychlostní zkouška)