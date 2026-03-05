Katastrofa v Aston Martinu: formule se natřásá. Jako zásah elektrickým proudem, líčí pilot
I Adrian Newey, geniální konstruktér stojící za „raketou“ RB19, tvrdě narazil. Britský tým Aston Martin, který věhlasného inženýra přetáhl z Red Bullu, řeší před startem nové formulové sezony dramatické potíže. Nový monopost je nebezpečný samotným jezdcům a očekává se, že ve VC Austrálie plánovaně nedojede do cíle. Příčinou problémů je paradoxně to, co přineslo Red Bullu masivní úspěch – motor Honda.
Partnerství Hondy a Neweyho se přeneslo i do jeho nového působiště v Aston Martinu. Zde se Newey podílel na vytvoření nejnovějšího monopostu a později se stal týmových šéfem. Dodavatel motorů Honda na sebe nenechal dlouho čekat a následoval 67letého inženýra do nového týmu. V minulosti se jim povedlo společně vytvořit jeden z nejlepších monopostů své doby, takže fanoušci i experti očekávali mnoho. Avšak místo velkolepého monopostu se objevilo auto, které ohrožuje zdraví jezdců.
Na prvním testování v Barceloně bylo na spekulace o formě brzy. Aston Martin ovšem nevkročil do testování správnou nohou, protože monopost dorazil pozdě. Dvojnásobný šampion Fernando Alonso se poté snažil v autě dohnat, co se dalo.
Tvrdá realita udeřila v Bahrajnu. Zelené monoposty najezdily během tří dnů to, co jiný tým za den. K nedostatečnému otestování se navíc přidala i rychlost: jejich časy na kolo nestály za nic. Průměrná ztráta činila přes čtyři sekundy, což je víc, než kdokoliv očekával. Třetí den testování se vozy na trať dokonce nevydaly. Až nyní se ukazuje, co stálo za záhadným omezováním kol.
Příčinou je natřásání monopostu. „Zdrojem vibrací je pohonná jednotka,“ vysvětlil Newey a dodal, že kromě technických problémů je nejzávažnějším problémem to, co vibrace udělají řidiči. Jezdci nedokážou odjezdit víc než 25 kol najednou.
„Po pár kolech vám ztuhnou ruce,“ potvrdil ostřílený šampion Alonso. „Vibrace? Je to, jako by vás zasáhl elektrický proud,“ líčil druhý jezdec týmu Lance Stroll. Závažné problémy v monopostu vyvolávají otázku: zvládnou jezdci v neděli 58 kol? Newey to zhodnotil pesimisticky: „Budeme muset omezit, kolik kol v závodě odjedeme, dokud nenapravíme problém.“ Týmový šéf bude limitovat přítomnost svých vozů na trati v Albert Parku, a to z jednoduchého důvodu: monopost není na závod připravený.