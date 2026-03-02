Předplatné

Program F1 2026: kalendář, týmy, jezdci, kde sledovat živě?

Lando Norris je mistrem světa formule 1
Lando Norris je mistrem světa formule 1Zdroj: ČTK / AP / Altaf Qadri
Max Verstappen slaví vítězství Velké ceny Abú Zabí, přichází ale o titul mistra světa
Byť na prvním místě v Abú Zabí stojí Max Verstappen, skutečným vítězem je třetí Lando Norris
Britský pilot F1 Lewis Hamilton ve svém Ferrari
Jezdec McLarenu Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí
Pilot McLarenu Lando Norris oslavuje titul mistrů světa
Lando Norris první titul mistra světa F1 oplakává
Pilot F1 Lando Norris
8
Fotogalerie
Otakar Plzák
Formule 1
Už v neděli 8. března odstartuje nová sezona formule 1. Vše vypukne páteční kvalifikací a vyvrcholí o dva dny později hlavním závodem v melbournském Albert Parku. Titul světového šampiona obhajuje Lando Norris, kterému se podařilo utnout nadvládu Maxe Verstappena. Kompletní program, novinky i podrobný přehled týmů a jezdců pro letošní ročník naleznete v tomto článku.

ProgramTýmyMistři F1FAQ

Program a kalendář F1 2026

Datum a časZávod
08. 03., 05:00VC Austrálie 🇦🇺 (Albert Park)
15. 03., 08:00VC Číny 🇨🇳 (Šanghaj)
29. 03., 07:00VC Japonska 🇯🇵 (Suzuka)
12. 04., 17:00VC Bahrajnu 🇧🇭 (Sakhir)
19. 04., 19:00VC Saúdské Arábie 🇸🇦 (Džidda)
03. 05., 22:00VC Miami 🇺🇸 (Miami)
24. 05., 22:00VC Kanady 🇨🇦 (Montreal)
07. 06., 15:00VC Monaka 🇲🇨 (Monako)
14. 06., 15:00VC Španělska 🇪🇸 (Barcelona)
28. 06., 15:00VC Rakouska 🇦🇹 (Spielberg)
05. 07., 16:00VC Velké Británie 🇬🇧 (Silverstone)
19. 07., 15:00VC Belgie 🇧🇪 (Spa-Francorchamps)
26. 07., 15:00VC Maďarska 🇭🇺 (Hungaroring)
23. 08., 15:00VC Nizozemska 🇳🇱 (Zandvoort)
06. 09., 15:00VC Itálie 🇮🇹 (Monza)
13. 09., 15:00VC Španělska 🇪🇸 (Madrid)
26. 09., 13:00VC Ázerbájdžánu 🇦🇿 (Baku)
11. 10., 14:00VC Singapuru 🇸🇬 (Marina Bay)
25. 10., 21:00VC USA 🇺🇸 (Austin)
01. 11., 21:00VC Mexika 🇲🇽 (Mexico City)
08. 11., 18:00VC Brazílie 🇧🇷 (Interlagos)
22. 11., 05:00VC Las Vegas 🇺🇸 (Las Vegas)
29. 11., 17:00VC Kataru 🇶🇦 (Lusail)
06. 12., 14:00VC Abú Dhabí 🇦🇪 (Yas Marina)

Týmy a jezdci formule 1 v roce 2026

Letošní ročník přivítá úplného nováčka – americkou stáj Cadillac. Ta při své premiéře vsadí na dvojici Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Dalším novým jménem na startovním roštu je Audi, které převzalo dřívější tým Kick Sauber; v jeho barvách uvidíme Nica Hülkenberga a Gabriela Bortoleta. Změna nastává také u Red Bullu, odkud odchází Yuki Tsunoda. K Maxu Verstappenovi se místo něj přesune Isack Hadjar. Volnou sedačku v týmu Racing Bulls po Hadjarovi obsadí teprve osmnáctiletý Arvid Lindblad, kterého tak čeká ostrý debut v seriálu F1

Tým (Motor)

Jezdci

McLaren (Mercedes)

Lando Norris, Oscar Piastri

Red Bull (Red Bull Ford)

Max Verstappen, Isack Hadjar

Mercedes

George Russell, Kimi Antonelli

Ferrari

Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Aston Martin (Honda)

Fernando Alonso, Lance Stroll

Audi

Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Cadillac (Ferrari)

Sergio Pérez, Valtteri Bottas

Williams (Mercedes)

Alexander Albon, Carlos Sainz

Racing Bulls (Red Bull Ford)

Liam Lawson, Arvid Lindblad

Haas (Ferrari)

Esteban Ocon, Oliver Bearman

Alpine (Mercedes)

Pierre Gasly, Franco Colapinto

Mistři světa formule 1 od roku 2004

Nejúspěšnějšími jezdci historie jsou Michael Schumacher a Lewis Hamilton, kteří oba shodně získali sedm titulů mistra světa.

Ročník

Mistr světa

2025

Lando Norris (McLaren)

2024

Max Verstappen (Red Bull)

2023

Max Verstappen (Red Bull)

2022

Max Verstappen (Red Bull)

2021

Max Verstappen (Red Bull)

2020

Lewis Hamilton (Mercedes)

2019

Lewis Hamilton (Mercedes)

2018

Lewis Hamilton (Mercedes)

2017

Lewis Hamilton (Mercedes)

2016

Nico Rosberg (Mercedes)

2015

Lewis Hamilton (Mercedes)

2014

Lewis Hamilton (Mercedes)

2013

Sebastian Vettel (Red Bull)

2012

Sebastian Vettel (Red Bull)

2011

Sebastian Vettel (Red Bull)

2010

Sebastian Vettel (Red Bull)

2009

Jenson Button (Brawn GP)

2008

Lewis Hamilton (McLaren)

2007

Kimi Räikkönen (Ferrari)

2006

Fernando Alonso (Renault)

2005

Fernando Alonso (Renault)

2004

Michael Schumacher (Ferrari)

Formule 1 v roce 2026

  • Kdy začíná F1 2026?

První velká cena odstartuje v neděli 8. března v 5:00 středoevropského času. Tradičně se začíná v australském Melbourne.

  • Jaký je nejdelší okruh seriálu F1?

Nejdelším okruhem seriálu F1 je Spa-Francorchamps, který měří 7 004 metrů a jako jediný překonává sedmikilometrovou hranici.

  • Kdo je nejstarší jezdec ve startovním poli F1 2026?

Nejstarším jezdcem je Fernando Alonso, který v červenci oslaví 45. narozeniny.

  • Kdo je nejmladší jezdec ve startovním poli F1 2026?

Nejmladším jezdcem letošního ročníku formule 1 je osmnáctiletý Brit Arvid Lindblad.

Všechny tréninky, kvalifikace i hlavní závody můžete sledovat s českým komentářem na stanicích Nova Sport 5.

Zatímco v roce 1965 vážily stroje kolem 450 kg, loni to bylo rovných 800 kg. Pro letošek přišla změna a váha klesla na 768 kg (bez paliva).

  • Kdy se jede kvalifikace formule 1?

Standardně se bojuje o pole position v sobotu. Pokud je však na programu sprint, klasická kvalifikace se přesouvá už na pátek.

Sprintová kvalifikace je krátký sobotní závod o délce cca 100 km, který rozhodne o konečném pořadí na startovní roštu velké ceny.

Pokud je do programu zařazena sprintová kvalifikace, tak se tradiční kvalifikace v klasickém formátu jede už v pátek. Ta určí pořadí pro start sprintové kvalifikace o den později, která se jede cca 30 minut. Podle výsledků sprintové kvalifikace se pak jezdci seřadí na startu nedělního hlavního závodu.

