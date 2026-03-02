Program F1 2026: kalendář, týmy, jezdci, kde sledovat živě?
Už v neděli 8. března odstartuje nová sezona formule 1. Vše vypukne páteční kvalifikací a vyvrcholí o dva dny později hlavním závodem v melbournském Albert Parku. Titul světového šampiona obhajuje Lando Norris, kterému se podařilo utnout nadvládu Maxe Verstappena. Kompletní program, novinky i podrobný přehled týmů a jezdců pro letošní ročník naleznete v tomto článku.
Program a kalendář F1 2026
|Datum a čas
|Závod
|08. 03., 05:00
|VC Austrálie 🇦🇺 (Albert Park)
|15. 03., 08:00
|VC Číny 🇨🇳 (Šanghaj)
|29. 03., 07:00
|VC Japonska 🇯🇵 (Suzuka)
|12. 04., 17:00
|VC Bahrajnu 🇧🇭 (Sakhir)
|19. 04., 19:00
|VC Saúdské Arábie 🇸🇦 (Džidda)
|03. 05., 22:00
|VC Miami 🇺🇸 (Miami)
|24. 05., 22:00
|VC Kanady 🇨🇦 (Montreal)
|07. 06., 15:00
|VC Monaka 🇲🇨 (Monako)
|14. 06., 15:00
|VC Španělska 🇪🇸 (Barcelona)
|28. 06., 15:00
|VC Rakouska 🇦🇹 (Spielberg)
|05. 07., 16:00
|VC Velké Británie 🇬🇧 (Silverstone)
|19. 07., 15:00
|VC Belgie 🇧🇪 (Spa-Francorchamps)
|26. 07., 15:00
|VC Maďarska 🇭🇺 (Hungaroring)
|23. 08., 15:00
|VC Nizozemska 🇳🇱 (Zandvoort)
|06. 09., 15:00
|VC Itálie 🇮🇹 (Monza)
|13. 09., 15:00
|VC Španělska 🇪🇸 (Madrid)
|26. 09., 13:00
|VC Ázerbájdžánu 🇦🇿 (Baku)
|11. 10., 14:00
|VC Singapuru 🇸🇬 (Marina Bay)
|25. 10., 21:00
|VC USA 🇺🇸 (Austin)
|01. 11., 21:00
|VC Mexika 🇲🇽 (Mexico City)
|08. 11., 18:00
|VC Brazílie 🇧🇷 (Interlagos)
|22. 11., 05:00
|VC Las Vegas 🇺🇸 (Las Vegas)
|29. 11., 17:00
|VC Kataru 🇶🇦 (Lusail)
|06. 12., 14:00
|VC Abú Dhabí 🇦🇪 (Yas Marina)
Týmy a jezdci formule 1 v roce 2026
Letošní ročník přivítá úplného nováčka – americkou stáj Cadillac. Ta při své premiéře vsadí na dvojici Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Dalším novým jménem na startovním roštu je Audi, které převzalo dřívější tým Kick Sauber; v jeho barvách uvidíme Nica Hülkenberga a Gabriela Bortoleta. Změna nastává také u Red Bullu, odkud odchází Yuki Tsunoda. K Maxu Verstappenovi se místo něj přesune Isack Hadjar. Volnou sedačku v týmu Racing Bulls po Hadjarovi obsadí teprve osmnáctiletý Arvid Lindblad, kterého tak čeká ostrý debut v seriálu F1
Tým (Motor)
Jezdci
McLaren (Mercedes)
Lando Norris, Oscar Piastri
Red Bull (Red Bull Ford)
Max Verstappen, Isack Hadjar
Mercedes
George Russell, Kimi Antonelli
Ferrari
Charles Leclerc, Lewis Hamilton
Aston Martin (Honda)
Fernando Alonso, Lance Stroll
Audi
Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto
Cadillac (Ferrari)
Sergio Pérez, Valtteri Bottas
Williams (Mercedes)
Alexander Albon, Carlos Sainz
Racing Bulls (Red Bull Ford)
Liam Lawson, Arvid Lindblad
Haas (Ferrari)
Esteban Ocon, Oliver Bearman
Alpine (Mercedes)
Pierre Gasly, Franco Colapinto
Mistři světa formule 1 od roku 2004
Nejúspěšnějšími jezdci historie jsou Michael Schumacher a Lewis Hamilton, kteří oba shodně získali sedm titulů mistra světa.
Ročník
Mistr světa
2025
Lando Norris (McLaren)
2024
Max Verstappen (Red Bull)
2023
Max Verstappen (Red Bull)
2022
Max Verstappen (Red Bull)
2021
Max Verstappen (Red Bull)
2020
Lewis Hamilton (Mercedes)
2019
Lewis Hamilton (Mercedes)
2018
Lewis Hamilton (Mercedes)
2017
Lewis Hamilton (Mercedes)
2016
Nico Rosberg (Mercedes)
2015
Lewis Hamilton (Mercedes)
2014
Lewis Hamilton (Mercedes)
2013
Sebastian Vettel (Red Bull)
2012
Sebastian Vettel (Red Bull)
2011
Sebastian Vettel (Red Bull)
2010
Sebastian Vettel (Red Bull)
2009
Jenson Button (Brawn GP)
2008
Lewis Hamilton (McLaren)
2007
Kimi Räikkönen (Ferrari)
2006
Fernando Alonso (Renault)
2005
Fernando Alonso (Renault)
2004
Michael Schumacher (Ferrari)
Formule 1 v roce 2026
- Kdy začíná F1 2026?
První velká cena odstartuje v neděli 8. března v 5:00 středoevropského času. Tradičně se začíná v australském Melbourne.
- Jaký je nejdelší okruh seriálu F1?
Nejdelším okruhem seriálu F1 je Spa-Francorchamps, který měří 7 004 metrů a jako jediný překonává sedmikilometrovou hranici.
- Kdo je nejstarší jezdec ve startovním poli F1 2026?
Nejstarším jezdcem je Fernando Alonso, který v červenci oslaví 45. narozeniny.
- Kdo je nejmladší jezdec ve startovním poli F1 2026?
Nejmladším jezdcem letošního ročníku formule 1 je osmnáctiletý Brit Arvid Lindblad.
Všechny tréninky, kvalifikace i hlavní závody můžete sledovat s českým komentářem na stanicích Nova Sport 5.
Zatímco v roce 1965 vážily stroje kolem 450 kg, loni to bylo rovných 800 kg. Pro letošek přišla změna a váha klesla na 768 kg (bez paliva).
- Kdy se jede kvalifikace formule 1?
Standardně se bojuje o pole position v sobotu. Pokud je však na programu sprint, klasická kvalifikace se přesouvá už na pátek.
Sprintová kvalifikace je krátký sobotní závod o délce cca 100 km, který rozhodne o konečném pořadí na startovní roštu velké ceny.
Pokud je do programu zařazena sprintová kvalifikace, tak se tradiční kvalifikace v klasickém formátu jede už v pátek. Ta určí pořadí pro start sprintové kvalifikace o den později, která se jede cca 30 minut. Podle výsledků sprintové kvalifikace se pak jezdci seřadí na startu nedělního hlavního závodu.