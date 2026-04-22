Jsem rád, že mě vyhodili. Ricciardo konečně promluvil o konci ve formuli 1
Návrat se nekoná. Australský závodník a miláček paddocku Daniel Ricciardo definitivně vyloučil další působení ve formuli 1. Osminásobný vítěz velkých cen teď otevřeně promluvil o tom, jak je za rozhodnutí stáje vlastně vděčný a jak se smířil s tím, že už se do královny motorsportu nikdy nepodívá.
Slova fotografa Kyma Illmana se po Ricciardově odchodu stala legendárními: „V 1:46 ráno 23. září Daniel Ricciardo naposledy opustil paddock jako jezdec formule 1.“ Po Velké ceně Singapuru v roce 2024 se se všemi fotil a povídal si až do hluboké noci. Věděl, že už se pravděpodobně nevrátí.
V paddocku se brečelo, protože kariéra jezdce s potenciálem na titul šampiona končí. „Myslel jsem, že v sobě alespoň ten jeden šampionát má,“ řekl se zklamáním komentátor a moderátor F1 Will Buxton.
Miláčkem paddocku se stal hlavně díky charismatu a skvělým vztahům jak s jezdci, tak s fanoušky. Hořký odchod, který byl zameten pod koberec tím, že se odehrál uprostřed sezony, o to víc bolel.
Konec kariéry přišel po dlouhém období trápení. V roce 2022 „Medojeda“ McLaren vyplatil ze smlouvy, v roce 2023 sedačku neměl. S odstupem času 36letý Australan přiznal, že v té době přemýšlel o odchodu: „Když začal rok 2023, uvažoval jsem, jestli tohle je ten moment, kdy skončím,“ řekl v rozhovoru se šéfem Fordu Jimem Farleym. V polovině sezony se však stal zázrak a Ricciardo dostal další šanci zazářit. Stáj AlphaTauri (následně VCARB) opět vyměnila jezdce.
Konec, který musel přijít
Když se za volant vrátil, nebyla to však žádná sláva a konzistentně prohrával interní souboje s týmovým kolegou Júkim Cunodou. Netrvalo ani celou sezonu a stáj vystavila Ricciardovi definitivní stopku.
Byla to tvrdá rána. „Realita je, že mě prostě propustili,“ popsal bez servítků konec, o kterém rozhodl tým. „Teď jsem vděčný za to, že to rozhodnutí udělali za mě,“ dodal. V tom období si nechtěl přiznat, že je na konci sil. „Věděl jsem, že je pro mě těžší přinášet dobré výsledky. Prostě jsem něco ztratil,“ řekl Australan.
Během uplynulého roku si vzal čas na to, aby novou životní etapu zpracoval. „Minulý rok jsem trávil hodně času o samotě. Přemýšlel jsem o kariéře a se vším jsem se smířil,“ uzavřel jezdec. Dá se s jistotou říct, že usmívavého Australana a oslavné pití šampaňského ze závodní boty už fanoušci nikdy neuvidí.