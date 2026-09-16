Nemá slitování. Verstappen v Silverstone deklasoval 100 soupeřů a má první letošní triumf
Startovat ze 101. místa a vyhrát? Pro Maxe Verstappena žádný problém. Nizozemský pilot si v rámci speciální akce v Silverstone střihl netradiční závod proti stovce soupeřů na motokárách. Neúprosná stíhací jízda, při které za sebou nechal nadšené fanoušky, mu přinesla úsměvné „první vítězství“ letošní sezony a dokázala, že na trati nezná slitování.
Verstappen se ve středu 16. září postavil na chvost startovního roštu na okruhu v Silverstone, kde před sebou viděl sto jezdců na motokárách. Závod měl naplánovaných pouhých 30 kol, takže dostat se skrz stovku závodníků by bylo pro jakéhokoliv jiného závodníka náročné. Ne však pro čtyřnásobného šampiona.
Již v prvním kole se Verstappen prodral ze 101. na 36. místo, přičemž třicet pozic získal v první zatáčce. „Mé první kolo bylo naprosto neuvěřitelné. Několik aut uvízlo, ale mně se podařilo zůstat na druhé straně, takže jsem neuvízl,“ řekl Nizozemec pro Racing365.com s úsměvem.
V šestém kole byl v top desítce. Neúprosný Max na trati říznul několik zatáček, avšak v závodě, kde je sám proti stovce, se moc na pravidla nehledí. Dokonce několikrát pokosil na britském okruhu i trávník.
Vedoucí trojice se dohodla na tom, že bude Verstappena blokovat. Nepomohlo to. Závod plánovaný na 30 kol vyhrál za pouhých 14. I když před ním stála stovka jezdců na přesně stejných motokárách, jako má on, trvalo mu teprve 35 minut je všechny porazit. „V prvním kole jsem musel být trochu opatrný, ale byla to velká zábava. Je to moje první letošní vítězství!“ ohlásil.
Česká stopa
Akce byla organizována Red Bullem na speciálně navržené a postavené trati na okruhu v Silverstone, a naživo vysílaná na Disney+. Hlavním pravidlem bylo, že pokud bude jezdec předjet Verstappenem, končí. Směs sportovců, fanoušků a tvůrců popadla příležitost soupeřit se čtyřnásobným šampionem. Mezi účastníky nechyběla ani česká stopa v podobě influencera Jana Lišky alias Lišáka. Proti šílenému Maxovi však neměl šanci.
Nikdo neočekával, že průjezd Nizozemce přes narvanou trať bude až tak bezproblémový. „Bude to mít náročné. Nakonec je to stovka motokár, které jsou rychlé, a jezdci hodně trénovali,“ řekl před startem Arvid Lindblad, jezdec Racing Bulls. Všechny rady, trénink a strategie byly nakonec marné.
Zajímavým závodem si Verstappen dokonce připomněl začátky kariéry: „Nevěděl jsem, co čekat, ale vrátilo se to velmi přirozeně, řídit motokáru,“ řekl na vítězném pódiu. Nejbližší závod čeká osmadvacetiletého pilota až 26. září v Ázerbájdžánu.