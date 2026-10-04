Verstappen slaví první výhru v sezoně. Antonelli navýšil vedení, Hamilton na bedně
Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii a zaznamenal premiérové vítězství v sezoně. Čtyřnásobný mistr světa v neděli porazil na trati v Sepangu o 2,307 sekundy Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Ten dnes závod nedokončil. Třetí dojel jiný Brit Lewis Hamilton z Ferrari.
Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, navázal na triumf ze sobotní kvalifikace. Získal 72. vítězství v kariéře a první od loňské Velké ceny Abú Zabí. Uspěl poté, co byl start závodu o hodinu a půl odložen kvůli dešti a následným technickým potížím jezdců v zaváděcím kole.
Závod v Malajsii byl náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saúdské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem.