F1 ONLINE: Jede se Velká cena Mexika, Antonelli může získat titul. Co mu stačí?
Formule 1 může v dnešní Velké ceně Mexika poznat nového šampiona. Kimi Antonelli z Mercedesu má v čele šampionátu velký náskok a dnes mu stačí, aby dojel alespoň na deváté příčce. V kvalifikaci skončil čtvrtý, z pole position startuje Lewis Hamilton z Ferrari. Stane se dvacetiletý Ital nejmladším mistrem světa v historii? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 21.00 na iSportu.
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