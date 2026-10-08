Prokletí prolomeno, Irové hltají Velkou pardubickou! Chystá se obhajoba titulu
- Po loňském vítězství Stumptowna se do Pardubic vracejí irští koně v čele se spolufavoritem dostihu Final Orders v kurzu 2,9:1.
Žokej Keith Michael Donoghue i trenér Gavin Cromwell navazují na předchozí úspěchy, přičemž kůň v březnu porazil Stumptowna o více než dvacet délek.
Patrick Mullins potvrdil zvýšený irský zájem o závod, zatímco francouzský outsider Hard Roc des Kerser podle kurzů šance na ukončení dlouhého půstu nemá.
Loňské vítězství Stumptowna ve Velké pardubické vyvolalo v Irsku pozdvižení. Konečně se podařilo protrhnout nevítězné prokletí v dostihu. Letos se nájezdníci ze zeleného ostrova objevují v Pardubicích opět a nejsou bez šancí. Final Orders je spolufavoritem dostihu v kurzu 2,9:1.
Nejlepší amatérský překážkový jezdec Irska Patrick Mullins, který má i tři osobní zkušenosti s Velkou pardubickou, hlásí, že zájem o Velkou díky loňskému triumfu vzrostl.
„Loňské vítězství Stumptowna tu vyvolalo velký ohlas,“ vzkazuje a doplňuje: „Risk of Thunder (startoval ve Velké pardubické 1999) byl v Irsku velkou legendou, a tak bylo fajn konečně hodit za hlavu tu vzpomínku na jeho porážku ve Velké!“
Výhoda přípravného dostihu
Vítězství Stumptowna se nerodilo lehce, žokej Keith Michael Donoghue musel zvládnout několik ošidných situací, aby dovedl koně úspěšně do cíle. Žokej patřící k irské překážkové elitě (loni 6. místo v šampionátu), tak dal zapomenout na rok 2024, kdy skončil s koněm Coko Beach v závěreční fázi dostihu pádem.
Tentokrát bude jeho parťákem desetiletý Final Orders, který přes zimu absolvoval tři krosy v Cheltenhamu a dva z nich vyhrál. Začátkem dubna se postavil na start Velké národní v Aintree a obsadil sedmé místo. Ostrovní handicapeři mi přisoudili známku 147, horší, než měl Stumptown před rokem. V březnu při cheltenhamském Festivalu ovšem Final Orders Stumptowna porazil o více než dvacet délek.
Mírnou výhodou může být skutečnost, že se koncem srpna rozběhl v přípravném dostihu v Bellowstownu přes proutěné překážky na 4000 metrů. Skončil sice v poli poražených, ale mít start v nohách se vždy vyplatí.
„Final Orders je velmi dobrý kůň – není sice velký, ale je mrštný a inteligentní. Určitě má velkou šanci, ale zopakovat loňský úspěch bude velmi těžké,“ je jasné Patricku Mullinsovi.
Kdy se vrátí do Pardubic Willie Mullins, trenérská ikona světových překážkových dostihů?
„Pokud najdeme vhodného koně, moc rádi se vrátíme. Před lety jsme byli v Pardubicích s Uncle Juniorem a zažili nezapomenutelný výjezd. Doufám, že se nám jednou podaří napodobit Gavina Cromwella a Velkou vyhrát,“ prozrazuje syn trenérského mága z Closuttonu.
Francouzi čekají 79 let
Nespornou výhodou Final Orders je fakt, že trenér Gavin Cromwell i žokej Keith Michael Donoghue už pardubické reálie znají. Naopak francouzský jezdec Jean Stephane Lebrun absolvuje pardubickou premiéru s devítiletým krosařem Hard Roc des Kerser.
Při pohledu do hnědákova životopisu nás může překvapit, že zatím nešel žádný z dlouhých francouzských krosů zařazených do seriálu Crystal cup stejně jako Velká pardubická. Loni v prosinci se vrátil na dostihovou dráhu a do konce března zvládl šest menších dostihů. Na vítězství nedosáhl, ale dvakrát bral druhé místo.
Dá se předpokládat, že zkušený trenér Patrice Quinton, nejede do Pardubic jen na výlet. S velkým náskokem vede letošní edici francouzského národního krosového šampionátu a také v minulých letech hráli jeho svěřenci ve francouzských krosech prim. Hard Roc des Kerser se rozběhl třetím místem 12. září.
Irské čekání na vítězství ve Velké se zastavilo loni, Francouzi doufají od roku 1947 a podle dosavadních výsledků to vypadá, že v neděli jejich půst neskončí. Hard Roc des Kerser patří k outsiderům dostihu v kurzu 30:1.