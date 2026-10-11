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Velká pardubická ONLINE: Nejslavnější český dostih začíná. Na startu jen deset koní

Nejslavnější překážka Velké pardubické: Taxisův příkop
Nejslavnější překážka Velké pardubické: Taxisův příkopZdroj: Archiv Sportu
Jan Faltejsek a Godfrey
Příprava závodiště před Velkou pardubickou
Příprava závodiště před Velkou pardubickou
Obávaná překážka dostala speciální péči
Taxis budí emoce, ať už kvůli pádům a smrti koní nebo nedostatku vláhy.
Zarate Velkou pardubickou nepoběží
Do 136. ročníku Velké pardubické je přihlášeno pouze jedenáct koní
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ČTK, iSport.cz
Velká pardubická
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Pouhých deset koní se dnes utká o triumf ve Velké pardubické, nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové Godfrey a Sacamiro. V nejmenším startovním poli od roku 1993 bude ke spolufavoritům patřit i irský kůň Final Orders, který se bude snažit navázat na loňské vítězství Stumptowna. Vrcholný závod 136. ročníku legendární steeplechase cross country odstartuje v 15.30 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

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136. Velká pardubická se Slavia pojišťovnouDostihové závodiště Pardubice a.s.

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