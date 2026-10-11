Velká pardubická ONLINE: Nejslavnější český dostih začíná. Na startu jen deset koní
Pouhých deset koní se dnes utká o triumf ve Velké pardubické, nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové Godfrey a Sacamiro. V nejmenším startovním poli od roku 1993 bude ke spolufavoritům patřit i irský kůň Final Orders, který se bude snažit navázat na loňské vítězství Stumptowna. Vrcholný závod 136. ročníku legendární steeplechase cross country odstartuje v 15.30 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.