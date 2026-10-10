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Velká pardubická 2026: Kde sledovat a kdy se běží hlavní dostih?

Obávaná překážka dostala speciální péči
Obávaná překážka dostala speciální péčiZdroj: Profimedia.cz
Letošní Velká pardubická.
Do 136. ročníku Velké pardubické je přihlášeno pouze jedenáct koní
Taxis budí emoce, ať už kvůli pádům a smrti koní nebo nedostatku vláhy.
Tipy na Velkou pardubickou 2026
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Otakar Plzák
Velká pardubická
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  • Už v neděli začíná Velká pardubická - největší dostih u nás. 
  • Největším favoritem je kůň Final Orders s irským žokejem Keithem Michaelem Donaghuem.
  • Kdy začíná Velká pardubická steeplechase a kde sledovat 136. ročník živě?

Kde sledovat Velkou pardubickou 2026 v TV?

Přímý přenos Velké pardubické tradičně vysílá Česká televize. Přenos na ČT sport začíná už v 10:30, od 13:35 pak Velkou pardubickou můžete sledovat i na ČT 1.

V kolik hodin se běží Velká pardubická 2026?

Otevření areálu proběhne již v 9:00. Samotný program začíná od 10:30 a vyvrcholí v 15:30, kdy se poběží Velká pardubická steeplechase.

Program Velké pardubické 2026

ČasUdálost
9:00Otevření areálu
10:30Slavnostní zahájení mítinku
11:00Start prvního dostihu (Cena Laty Brandisové)
11:40Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
12:20Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
13:00Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
13:45Cena Lesů ČR – Cena Labe
14:25Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
15:30136. Velká pardubická steeplechase
16:00Slavnostní dekorování vítězů

 

Startovní listina Velké pardubické 2026

ČísloKůň / jezdecKurz na vítězství
1Hard Roc De Kerser / Jean-Stephane Lebrun20:1
2Angkor Wat / Jan Odložil17:1
3High In The Sky / Ondřej Velek8,5:1
4Čáryjape / Adam Čmiel17:1
5Araucarias / Josef Bartoš20:1
6Dumon Roclay / Marcel Novák60:1
7Sacamiro / Lenka Neprašová10:1
8Greek Dessert / James Best33:1
9Godfrey / Jan Faltejsek3:1
10Final Orders / Keith Michael Donaghue2,88:1

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