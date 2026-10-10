Velká pardubická 2026: Kde sledovat a kdy se běží hlavní dostih?
- Už v neděli začíná Velká pardubická - největší dostih u nás.
- Největším favoritem je kůň Final Orders s irským žokejem Keithem Michaelem Donaghuem.
- Kdy začíná Velká pardubická steeplechase a kde sledovat 136. ročník živě?
Kde sledovat Velkou pardubickou 2026 v TV?
Přímý přenos Velké pardubické tradičně vysílá Česká televize. Přenos na ČT sport začíná už v 10:30, od 13:35 pak Velkou pardubickou můžete sledovat i na ČT 1.
V kolik hodin se běží Velká pardubická 2026?
Otevření areálu proběhne již v 9:00. Samotný program začíná od 10:30 a vyvrcholí v 15:30, kdy se poběží Velká pardubická steeplechase.
Program Velké pardubické 2026
|Čas
|Událost
|9:00
|Otevření areálu
|10:30
|Slavnostní zahájení mítinku
|11:00
|Start prvního dostihu (Cena Laty Brandisové)
|11:40
|Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
|12:20
|Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|13:45
|Cena Lesů ČR – Cena Labe
|14:25
|Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
|15:30
|136. Velká pardubická steeplechase
|16:00
|Slavnostní dekorování vítězů
Startovní listina Velké pardubické 2026
|Číslo
|Kůň / jezdec
|Kurz na vítězství
|1
|Hard Roc De Kerser / Jean-Stephane Lebrun
|20:1
|2
|Angkor Wat / Jan Odložil
|17:1
|3
|High In The Sky / Ondřej Velek
|8,5:1
|4
|Čáryjape / Adam Čmiel
|17:1
|5
|Araucarias / Josef Bartoš
|20:1
|6
|Dumon Roclay / Marcel Novák
|60:1
|7
|Sacamiro / Lenka Neprašová
|10:1
|8
|Greek Dessert / James Best
|33:1
|9
|Godfrey / Jan Faltejsek
|3:1
|10
|Final Orders / Keith Michael Donaghue
|2,88:1